Уходите вовремя. Признаки грядущих любовных разрывов

Лайф выяснил, на какие "звоночки" стоит обратить внимание, пока вас не бросили или вы не начали изменять.

Вы не ссоритесь из-за разбросанных вещей и незакрытого тюбика зубной пасты. Вы уверены, что вам не изменяют. В семье нет рукоприкладства, муж не злоупотребляет алкоголем, а жена не пилит его. Но вас не покидает ощущение, что всё катится по наклонной. Возможно, отношения дали трещину, а вы не успели поймать момент, когда именно это случилось. Теперь связь с партнёром стала токсичной и не приносит радости. Есть несколько признаков того, что отношения вот-вот рухнут.

Цели не совпадают Жена мечтает о ребёнке, а муж — о новом автомобиле. Но жена против машины, а муж — против детей Фото: © shutterstock

— Если вы чувствуете напряжённость в ваших отношениях, то прежде всего задайте себе вопрос: что я хочу от этих отношений? Когда вы будете чётко понимать, что вам нужно от вашего союза, вы можете задать вопрос партнёру: чего хочешь ты? И если ваши планы на жизнь не совпадают, а идти на компромисс ни один из вас не готов, вряд ли удастся сохранить отношения, — отмечает гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Больше не собеседники Вы не рассказываете о своих делах, да и до жизни партнёра вам нет дела Фото: © shutterstock

Если и общаетесь, то на бытовые темы: кто моет посуду, чья очередь выносить мусор. Вы не делитесь событиями рабочего дня и планами на выходные. Вы эмоционально далеки друг от друга. И когда ваш партнёр приходит домой с работы, вы не бежите встречать его.

Отдых порознь Свободные вечера и праздники, выходные и отпуска — каждый проводит по-своему Фото: © shutterstock

Она вечерами листает "Инстаграм". Он играет в компьютерные игры. Она в выходные идёт с подругами в кино — он с друзьями на рыбалку. Вы отдыхаете так, как вам хочется, и при этом отдыхаете друг от друга, потому что долго находиться рядом — уже невыносимо.

Вы стали хуже выглядеть Усталый вид, потухший взгляд, изменения фигуры Фото: © pixabay

Если в последнее время вы заметили, что поправились, — возможно, вы заедаете стресс, который не обязательно связан с личными отношениями, но, вероятно, и с ними тоже. Кроме того, заедать можно не только нервное напряжение, но и скуку. Если вам не о чем поговорить с партнёром и он вас не радует, судя по всему, пирожные и газировка радуют куда эффективнее. Но так быть не должно.

Психолог Марина Бурмака отмечает, что, когда человек счастлив, у него вырабатываются гормоны, способствующие повышению иммунитета и бодрости. У него кожа светится, глаза сияют, а в руках всё спорится. Как только человека перестаёт удовлетворять жизнь, он сразу "затухает".

Вы не боитесь обидеть друг друга Обидные и язвительные замечания в адрес партнёра стали привычными в вашей речи Фото: © shutterstock

— Если хотите всё разрушить — говорите всё время только правду, которую думаете, не пытаясь подобрать аккуратных слов. Такой "вредный совет" дают людям, которые готовы к разрыву. Если вы начнёте говорить своему партнёру в лоб, что вам не нравится, при этом в очень резкой манере, окончание отношений произойдёт очень быстро, — говорит Марина Бурмака.

Не нужно цепляться за какой-то один признак и выносить мозг вашему партнёру словами о том, что "всё плохо, мы скоро расстанемся". Любые отношения можно спасти, если вы оба этого хотите. Начните разговаривать. Обратитесь к специалистам. Будьте искренними. И, возможно, временные трудности сделают ваш союз только крепче.