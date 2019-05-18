Печень, сердце и варикоз. От каких болезней спасают холодные супы

Лайф подобрал рецепты летних супов, которые по плечу обессилевшему от жары кулинару. Их плюсы — экономия времени, чистка организма, кладезь витаминов и лечение.

Томатный с сельдереем

Русский брат испанского гаспачо, этот суп хорош для гипертоников и диабетиков. Сельдерей способствует снижению артериального давления, а помидоры обладают малым гликемическим индексом (скорость всасывания углеводов в кровь) и малой гликемической нагрузкой.

Главная хитрость блюда — к нему нужно выбрать качественный томатный сок.

Ингредиенты:

сельдерей корневой — 100 г

морковь — 3 шт.

лук репчатый — 3 шт.

помидоры — 3 шт.

перец болгарский сладкий — 1/2 шт.

сок томатный — 1 л

соль — щепотка

Корень сельдерея моем, чистим и нарезаем соломкой. Также соломкой нарезаем сладкий перец, трём на средней тёрке морковь, лук мелко крошим. Помидоры нарезаем дольками.

Складываем всю нарезку в кастрюлю, наливаем томатный сок. Можно разбавить водой по вкусу. Варим 10 минут на сильном огне, 10 минут — на медленном. Даём настояться до охлаждения.

Подавать суп лучше в прозрачной глубокой салатнице — так эффектнее. Перед подачей можно насыпать в тарелку чесночные сухарики.

Ботвинья

Ботвинья практически исчезла из меню современных россиян. А жаль, ведь свекольная ботва содержит вещество холин, которое благотворно влияет на состояние печени.

Особую популярность ботвинья приобрела в начале ХIХ века, когда это блюдо стало модным и обязательным на дворянском столе. Любил ботвинью и Пушкин. Поэт писал про брата: "Лев Сергеевич хлебает по две тарелки ботвиньи".

Ингредиенты:

свёкла (с ботвой) — 1 шт.

лук репчатый — 1 шт.

картофель — 3–4 шт.

морковь — 1 шт.

помидоры — 3 шт.

зелень (необязательно, но не помешает)

Чистим и подготавливаем овощи. Свёклу нарезаем соломкой, зелёные листья ботвы рвём довольно крупно, а черешки свёклы — красные толстые стебли — режем на маленькие кусочки.

Картофель определяем в кастрюлю с водой и подсаливаем. Лук, морковь, свёклу и черешки помещаем на пять минут тушиться в сковороду, а затем содержимое отправляем в кастрюлю — в компанию к картофелю. Тем временем на сковородке буквально пару минут пассеруем томаты. Ещё минут через 5–10 опускаем в кастрюлю нарезанную ботву, томаты и варим до готовности, добавив соль по вкусу. Напоследок всыпаем мелко нарубленную зелень.

Даём блюду как следует охладиться. При подаче в тарелку можно добавить сметану. Есть обязательно с чёрным хлебом.

Суп из шпината

Листья шпината не теряют ценные вещества даже при термообработке. Одно из ценнейших качеств шпината — блокировка злокачественных опухолей. Употребление этой зелени снижает также риск бесплодия.

Ингредиенты:

шпинат свежий — 1 кг

огурец свежий — 4 шт.

болгарский перец — 1 шт.

яйца — 2 шт.

свежая зелень — 1 пучок

сметана — по вкусу

Литр воды доводим до кипения, помещаем туда нарезанные листья шпината, снова доводим до кипения.

Одно яйцо варим вкрутую — пригодится для сервировки. Второе — разбиваем в миску, разбалтываем и аккуратно выливаем в кипящий отвар.

Варим всё вместе две-три минуты. Отвар сливаем и остужаем.

К охлаждённому шпинату добавляем свежие огурцы и сладкий зелёный перец. Взбиваем в блендере.

Лук и зелень укропа измельчаем, смешиваем с овощным пюре, добавляем охлаждённый бульон, соль, перец, перемешиваем.

Разливаем по тарелкам, украшаем половинкой варёного яйца, добавляем ложку сметаны. Подаём холодным.

Холодник из щавеля

Если у вас на даче уже вовсю поспевает щавель, а что с ним делать, вы не знаете, предлагаем освоить рецепт холодника из щавеля — бюджетно, просто и полезно. Ведь щавель — отличное народное средство от запора и для лечения геморроя.

Ингредиенты:

щавель — 300 г

огурцы — 2 шт.

яйца — 2 шт.

редис — 100 г

сметана — 200 г

вода — 2 л

укроп — 100 г

Первым делом тщательно промываем все овощи, а у редиса обрезаем корешки.

Ставим на плиту две кастрюли с водой. В одной, поменьше, варим яйца, а во вторую, побольше, наберём 2 литра воды — это будет основа для холодника.

Мелко шинкуем щавель, забрасываем его в большую кастрюлю. Он должен вариться 5 минут — до тех пор, пока вода не окрасится в зелёный цвет. Как только время истекло, снимаем с огня и оставляем остывать.

Тем временем нарезаем остальные овощи произвольно — брусочками, кубиками или кружками. Укроп мелко шинкуем. Измельчаем яйца мелкими кубиками.

Все нарезанные элементы бросаем в щавелевый отвар, хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу. Оставляем до полного остывания.

Как только холодник остынет, добавляем в него сметану, ещё раз хорошо всё перемешиваем и отправляем в холодильник хотя бы на 20 минут.

Тюря молочная

В состав этого старинного холодного блюда чаще всего входит квас, но бывает, что и молоко — в этом случае речь идёт о детском столе.

Любовь русских людей к тюре запечатлена в слове "втюриться". Польза молочной тюри очевидна — молоко выводит токсины из организма, а в тёплом виде успокаивает нервы. Этот суп рекомендуется есть на ужин.

Ингредиенты:

молоко — 1 л

хлеб — 200 г

варенье, мёд — по вкусу

Хлеб для тюри должен быть свежим, мягким и без корок. Его нужно подогреть в духовке в формате гренок, а затем нарезать маленькими кубиками.

Готовые кусочки выкладываем в тарелку. Выливаем в тарелку подогретое молоко и ждём, пока хлеб не размягчится. Добавляем в тарелку мёд или варенье и перемешиваем.

Блюдо нужно есть отдельно, не смешивая с другими.

Окрошка с молодой крапивой

Суп из молодой крапивы символизирует начало лета. Он рекомендован при анемии, тромбофлебите и варикозном расширении вен. Ведь крапива содержит много железа, а также витамин К, отвечающий за вязкость крови. К тому же этот придорожный сорняк — хорошее ранозаживляющее и обеззараживающее средство.

Ингредиенты:

крапива молодая (листья) — пучок

редис — 6 шт.

молодой картофель — 3 шт.

огурец — 1–2 шт.

горчица острая — 1 ст. л.

лук зелёный — маленький пучок

квас — 300 мл на порцию

сметана — по вкусу

Крапиву промываем, опускаем в литр кипящей воды и варим 10 минут.

В другой кастрюле варим до готовности картофель в мундирах и яйца. Пока они варятся, натрём на крупной тёрке огурец и редис и нарежем зелёный лук.

Сваренную крапиву перемалываем блендером. Отставляем в сторону.

Остужаем картофель и яйца. На крупной стороне тёрки натираем картофель, на мелкой — белки яиц. Растираем в кашицу горчицу с желтками. Все компоненты отправляем на полчаса в холодильник. За это время они охладятся, а огурец с редисом дадут сок.

Заливаем окрошку квасом, посыпаем зеленью, добавляем ложку сметаны. Крапива придаст окрошке нежный травяной привкус.

Таратор

Болгарский суп чем-то похож на окрошку, но обладает собственным, неповторимым колоритом. Это блюдо с первого раза нравится даже тем, кто в принципе не понимает, что такое холодный суп. Таратор идеально подходит сердечникам — кедровые орешки, входящие в рецепт, содержат витамин В1.

Ингредиенты:

огурец — 1 шт.

кефир — 1 стакан

вода минеральная газированная — 1 стакан

масло растительное — 1 ст. л.

укроп — половина пучка

чеснок — 2 зубчика

соль — по вкусу

орехи кедровые — 3 ст. л.

Натрём на тёрке огурец. Чеснок пропускаем через чеснокодавилку, добавляем к нему соль, перец, растительное масло и перетрём всё вместе.

Кефир взбиваем с минеральной водой, добавляем отжатые огурцы и чесночную заправку, а также мелко нарезанный укроп.

Размешиваем и ставим в холодильник минимум на два часа.

Обжариваем на сухой сковороде кедровые орешки.

Холодный таратор подаём с зеленью и орешками.