Как найти общий язык с пожилыми родителями

Лайф выяснил, как взрослым детям наладить отношения с родителями, не раздражаться на их советы и чрезмерную опеку, не ссориться из-за разных взглядов на жизнь.

Родителям сложно смириться с тем, что их дети уже выросли. Ценности не совпадают, взгляды на жизнь отличаются. Да и характеры с возрастом у многих людей становятся более скверными. По мнению гештальт-психотерапевта Анны Таиповой, главное — научиться разговаривать со своими родителями. Не нужно прогибаться под них, тем более не стоит ссориться всякий раз, когда их или вас что-то не устраивает.

Не переубеждайте Когда родители очень консервативны, не разделяют вашего мнения и настаивают на своём — не нужно с ними спорить Кадр фильма "Тони Эрдманн" / "Кинопоиск"

Но и соглашаться не нужно. Когда родители считают, что, поскольку они дольше живут, значит, они умнее, нет смысла переубеждать их в обратном.

— Родителям сложно признать, что они могут ошибаться. Ведь они считают, что столько всего пережили, столько всего повидали. Попробуйте аккуратно обходить темы, которые могут спровоцировать конфликт между вами. Будьте хитрее, выбирайте более обтекаемые формулировки, переводите разговор, — рекомендует семейный психолог Татьяна Семенко.

Объясните, что родители вам нужны Чрезмерная опека родителей за своими взрослыми детьми часто связана с тем, что они боятся остаться одни, стать ненужными Кадр фильма "Август"/"Кинопоиск"

После выхода на пенсию люди пребывают в стрессовом состоянии — они не востребованы на работе. Поэтому им важно чувствовать свою необходимость в семье. Так возникает чрезмерная опека за своими взрослыми детьми, перетягивание на себя вопросов воспитания внуков. Объясните родителям, что вам не требуется наставник, но вам важно мнение близких, что вы цените их опыт и советы, что они нужны вам сейчас и будут нужны ещё очень долго. Тактично поговорите с ними, что навязывание мнений и диктование условий с вами уже не сработают.

Не прогибайтесь Когда родители не принимают ваш выбор и пытаются вашу жизнь настроить под свою, не поддавайтесь Кадр фильма "Тони Эрдманн" / "Кинопоиск"

Вы — взрослая, сформировавшаяся и самостоятельная личность. Будьте верны своим убеждениям и принципам, но не отталкивайте при этом родителей. Как отмечает Татьяна Семенко, проговорите своим маме и папе, что их мнение вы учтёте, но сделаете по-своему. Да, скорее всего, они начнут вас учить жизни. Улыбнитесь и смените тему беседы.

Не становитесь родителем своих родителей Уделяйте им внимание, но не в ущерб своей жизни Кадр фильма "Август" / "Кинопоиск"

Звоните им по вечерам, общайтесь в скайпе, проводите время вместе, делитесь своей жизнью. Но не превращайтесь в опекуна. Объясните, что вам нужна свобода. Да и родителям не помешает заняться своими делами: огород, хобби, клубы по интересам. В современном мире для пожилых людей много интерактивов. Предложите родителям несколько идей. Возможно, у них появятся новые друзья.

Принимайте их Они не разбираются в современных гаджетах, но каждое утро спрашивают вас: "А ты шапку надел?" Это же мило Кадр фильма "Девушка без комплексов" / "Кинопоиск"

Когда взрослые родители начинают капризничать, у них ослабевают органы чувств, память, внимание. Нужно принять это как данность. Родители не виноваты, что их физические возможности уменьшаются, а сами они чувствуют себя всё ещё 25-летними. Не нужно обижаться на своих стариков, лучше ценить каждый момент и помогать своим родителям жить интересно. Тогда у них просто не будет времени учить вас жизни.