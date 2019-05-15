Флирт вместо кофе. Эксперты подсказали, как ещё взбодриться на работе

Лайф пообщался с психологами и диетологами. Теперь мы знаем, что взбодрит вас на работе лучше, чем кофе.

Пофлиртуйте с коллегами Флирт бодрит, даже если планов на своих коллег вы не строите, постройте им глазки для поднятия боевого духа Фото: © shutterstock

Как отмечают психологи, флирт повышает уровень эндорфинов в крови, поднимает настроение и способствует ощущению счастья. Чтобы стать чуточку счастливей, позвольте себе безобидные заигрывания с коллегами. Кроме того, флирт — игра интеллектуальная, с помощью которой мы оттачиваем чувство юмора и социальные навыки.

Посмотрите видео с котиками Видео с забавными животными повышают энергичность и улучшают настроение Фото: © Pixabay

Исследование, опубликованное в издании Science Direсt, сообщает: люди, которые смотрят видео с животными, делают правильно. Семь тысяч опрошенных пользователей Интернета говорят, что ролики с котиками, лисичками или пандами не только повышают настроение, но и придают бодрости, что особенно полезно во время рабочего дня. Так что делайте пятиминутные перерывы на видео с представителями фауны, чтобы быть более продуктивными.

Свет В плохо освещённом помещении клонит в сон Фото: © Pixabay

Темнота — друг молодёжи и враг работоспособности. Постарайтесь наполнить рабочее место дневным светом. Медики рекомендуют почаще бывать на солнце, чтобы насыщать организм витамином D. Если рядом нет окна, а лампы в помещении тусклые — в течение рабочего дня чаще выходите на улицу.

Упражнения Практически все упражнения стимулируют кровообращение и заряжают энергией Фото: © Pixabay

Даже самые простые упражнения помогут разбудить организм.

Потрите уши и лоб, энергично сжимайте и разжимайте кисти рук, пройдитесь по офису, сделайте пару наклонов и приседаний. Однако переусердствовать тоже не стоит — есть риск переутомиться, постоянно выполняя физические упражнения.

Релакс по Джейкобсону Часто сверхутомляемость связана с перенапряжением Фото: © Pixabay

Проблемы дома и на работе напрягают психику и отнимают силы. Зачастую такая напряжённость отражается и в мышцах. Снять её помогут специальные упражнения. Психолог Наталия Простун рекомендует практиковать такие методики, как нервно-мышечная релаксация по Джейкобсону.

Несколько раз медленно и глубоко вдохните. Далее поочерёдно напрягайте и расслабляйте мышцы рук, ног и других частей тела по несколько секунд. Тянем вперёд пальцы рук или носки ног, напрягаем мышцы, фиксируем их в этом состоянии на несколько секунд, после чего расслабляем. Сжимаем кулак, некоторое время держим в напряжении и расслабляем. То же самое проделываем с животом: держим несколько секунд в тонусе и расслабляем. Мышцы лица: лоб, челюсти, глаза и губы также поочерёдно напрягаем и расслабляем. В конце стимулируем все мышцы одновременно, пару секунд фиксируемся и расслабляем всё тело. Пара минут в таком расслабленном состоянии наполнят энергией на оставшийся день.

Найдите "зону комфорта" Восполнить силы поможет упражнение на воображение Фото: © Pixabay

Выполняя это упражнение, очень важно "заземлиться", говорит психолог Наталия Простун. То есть нужно удобно расположиться и начать фантазировать.

— Создайте приятную и безопасную картину в своём воображении, вспомните или придумайте её. Закройте глаза и погрузите себя в эту "зону комфорта" минут на пять-десять, — советует Наталия Простун.

Как объясняет психолог, визуальное восприятие самое сильное, но в этом упражнении немаловажно представить себе также приятные звуки, слова, вспомнить благотворно влияющие тактильные ощущения: тёплого бриза или мягкого мелкого песка, а также пытаться воспроизвести вкусовые ощущения, которые доставляют вам удовольствие.

Правильная еда Энергии нужно откуда-то браться, ешьте глюкозу, белок и витамины Фото: © Pixabay

Из продуктов, которые взбодрят вас не хуже кофе, диетологи рекомендуют шоколад и бананы — эти продукты стимулируют выработку серотонина, эндорфинов и других полезных и "бодрящих" веществ. Шоколад лучше горький: именно в нём есть кофеин, антиоксиданты, витамины группы B, теобромин и магний. Орехи и яйца богаты белком, который надолго насыщает организм. Для лучшей скорости реакций диетолог Елена Соломатина рекомендует на завтрак есть омлет с овощами.

Чтобы взбодриться, подойдут любые продукты, ускоряющие обменные процессы: перец, имбирь и другие, усиливающие кровообращение. Чем быстрее кровообращение, тем больше клетки насыщаются кислородом, глюкозой, протеинами, антиоксидантами и другими способствующими бодрости веществами.

Но не увлекайтесь: на переработку большого количества еды организм также тратит много ресурсов, можете устать ещё быстрее, если слишком плотно пообедаете.

Фруктовые соки и фрукты Бодрящий сок даст кратковременный эффект, а яблоки повысят вашу внимательность Фото: © Pixabay

Цитрусовые соки богаты витаминами и глюкозой, наполняющими нас энергией. Кроме того, их ароматы активизируют умственную деятельность. Сок лучше пить после еды, он бодрит, но ненадолго.

— Свежевыжатые соки быстро дают эффект энергии за счёт глюкозы и витаминов, но также быстро силы идут на спад, и наступает провал, — говорит Елена Соломатина.

Ешьте фрукты, особенно яблоки. Бор, который содержится в зелёных яблоках, повышает концентрацию внимания. Многие ягоды, например малина или клубника, содержат вещества, помогающие проснуться.

Пейте воду Вода бодрит лучше любого энергетика Фото: © Pixabay

Повышенная утомляемость часто возникает из-за обезвоживания. Посчитайте, сколько миллилитров выпиваете в день, и увеличьте свою дозу, особенно если она меньше двух литров. Такой "душ" для внутренних органов лучше принимать регулярно.

Тренируйте память Выучите стихотворение или песню по пути в офис, повторяйте его на работе, когда чувствуете, что устали Фото: © Кинопоиск/"Она"

Специальный приём, чтобы проснуться, особенно утром, рекомендует международный эксперт, член Американской и Китайской ассоциаций эндокринологов Ольга Рождественская.

— Перед началом работы выучите небольшой стишок или песню. Лучше на другом языке. Это будет небольшой стресс, который немного вас напряжёт, но этот приём запустит процесс мышления и увеличит скорость реакции на весь день, — говорит врач.

В течение рабочего дня повторяйте стихотворение или песню, когда утомились и нуждаетесь в перерыве. Разомните мозги.

Заварите зелёный чай В зелёном чае есть кофеин Фото: © Pixabay

Если по каким-то причинам сам кофе вам противопоказан или просто надоел, его легко можно заменить на более полезный травяной или зелёный чай. Зелёный — кроме прочего содержит антиоксиданты. Правда, бодрящий эффект чая наступает не сразу, но то, что вы не уснёте — это точно.