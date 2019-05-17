Сажаем под гороскоп. Какие дни благоприятны для рассады

Посадки по лунному календарю и знакам зодиака позволяют пользоваться энергией природы. Астролог Александр Зараев отмечает, что по луне и звёздам садоводы могут узнать, когда энергия от земли поднимается, а когда, наоборот, уходит вглубь. Исходя из этого можно производить посадки корнеплодов или растений, которым нужно расти вверх. Посадки в неподходящие по лунному календарю дни как минимум на 25% снижают продуктивность роста овощей, фруктов, деревьев и цветов.
— Кроме того, сила созвездий влияет на иммунитет живых организмов. Если сажать растения в правильные посадочные дни, то они будут меньше болеть и лучше плодоносить, — добавляет астролог.
18 мая — растущая луна в Скорпионе
Скорпион занимает второе место по плодородности. Если посадить семена, когда луна в Скорпионе, то всходы появятся быстро.
Самое благоприятное время для посадки зелени, однолетних растений, тыквенных корнеплодов, картофеля, баклажанов, перцев, томатов. Возможна, но не рекомендуется посадка плодово-ягодных растений, бобовых, огурцов, капусты и чеснока.
19 мая — полнолуние
В этот день лучше заниматься уборкой, прополкой, рыхлением почвы, но не посадками. Считается, что растения, посаженные в полнолуние, не приживаются.
20 мая — убывающая луна в Стрельце
Время посадки луковичных растений и горького перца, который будет особенно острым, когда созреет. Можно, но нежелательно сажать чеснок, вьющиеся и высокие культуры. Не нужно обрабатывать земли и заниматься прополкой — сорняки слишком быстро вырастут опять.
21, 22, 23 мая — убывающая луна в Козероге
Растения, посаженные в эти дни, будут крепкими и ровными, с красивыми и качественными плодами. Благоприятны прополки, прививки, полив, борьба с вредителями. Удачные дни для посадки корнеплодов.
24–25 мая — убывающая луна в Водолее
Водолей считается неплодородным и сухим, поэтому в эти дни не нужно производить посадку овощей, деревьев и кустарников. Благоприятно обрабатывать, копать и рыхлить землю, полоть сорняки.
26 мая — убывающая луна в Рыбах
Самый плодородный знак. Растения поглощают влагу и удобрения. Плоды будут сочными и качественными. В этот день можно сажать, сеять, поливать вместе с органическими удобрениями. Особенно благоприятен этот день для посадки картофеля, моркови, свёклы, помидоров, кабачков, огурцов и капусты. Обрезать и бороться с вредителями, когда луна в Рыбах, не нужно.
- Популярные
- По времени