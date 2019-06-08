Потушите меня! Как спастись от солнечных ожогов

Улитки, пена для бритья и овсянка — Лайф собрал самые эффективные народные средства от солнечных ожогов, которые спасут кожу и настроение в жаркие дни.

Кефир или сметана Предотвратить появление волдырей и снять воспаление могут эти молочные продукты Фото © Pixabay

Использовать это народное средство нужно в соответствии с вашим типом кожи. Для жирной кожи, склонной к появлению прыщей, лучше подойдёт кефир или простокваша. Для сухой и чувствительной — сметана. Но не втирайте средства в кожу! Наносите очень аккуратно, лёгкими движениями. Если кефир и сметана будут холодными, обожжённые участки перестанут болеть быстрее.

Алоэ Восстанавливает и питает повреждённую ожогом кожу Фото © Pixabay

Лист алоэ разрезаем вдоль и прикладываем к повреждённым местам. Алоэ активизирует регенерацию повреждённых участков кожного покрова, ускоряет восстановительный процесс и обеспечивает питание клеток. Однако этот метод врачи рекомендуют только для лечения лёгких ожогов и при отсутствии открытых ран.

Молочные и овсяные ванны Но не горячие! Ванны с молоком и овсянкой стабилизируют состояние кожи за счёт восстановления кислотно-щелочного баланса и жиров Фото © maxpixel.net

Если у вас нет своей коровы или друга — сотрудника молокозавода, чтобы наполнить целую ванну молоком, подойдут и тканевые компрессы, вымоченные в молоке. Они создадут на коже пленку из белка, снизят температуру и уменьшат чувствительность.

От зуда и шелушения поможет обычная овсянка. Одной чашки хлопьев хватит на целую ванну. Вещества, содержащейся в этой крупе, снижают воспаление и увлажняют кожу.

Ромашка Компрессы из прохладного ромашкового отвара успокоят кожу и уничтожат вредные бактерии Фото © Pixabay

Заварите чайные пакетики с ромашкой, дайте настояться, после чего уберите отвар в холодильник на полчаса. Прикладывайте пакетики к обгоревшей коже на несколько минут. Процедуру можно повторять, снова охлаждая те же ромашковые пакетики в холодильнике.

Куркума Эта специя облегчает боль и воспаление, а также обладает заживляющими свойствами Фото © Pixabay

Порошок куркумы смешайте с водой до пастообразной консистенции и прикладывайте раз в день к обожжённым участкам кожи на 10 минут. Или можно использовать другой рецепт более густой пасты: из куркумы, ячменя и йогурта. Ею нужно обильно обработать обгоревший участок кожи, подержать минут 30 и смыть прохладной водой.

Пена для бритья с ментолом Охлаждает, бодрит и облегчает страдания Фото © Public Domain Pictures

Такое странное средство предложила в соцсетях мать двоих детей из Техаса Синди Аллен-Стюарт. Её суперсовет сразу после размещения перепостили 230 тысяч раз. Синди опробовала средство на себе и уверяет, что за счёт охлаждения кожи ментолом ожог проходит намного быстрее и никакой аллергии или сыпи после использования не наблюдается.

Автор метода предлагает наносить пену на обожжённую кожу на полчаса и затем смывать.

Улиточная слизь Выделения муцина — секрета улитки — лечат ожоги, шелушения и другие кожные проблемы Фото © pixnio.net

Муцин имеет регенерирующие свойства и служит для увлажнения кожи. Если живых улиток поблизости не оказалось, подойдут и магазинные южнокорейские гели на основе улиточного секрета. Этот метод можно назвать экзотическим, поскольку пока россияне предпочитают пользоваться более традиционными.

Если народные способы вам не нравятся, можно спастись современными средствами. При выборе кремов помните, что от ожога кожа сохнет и лишается липидной составляющей, поэтому средства выбирайте с эффектом увлажнения и регенерации.

Особенно полезны кремы, в которых содержатся такие компоненты, как витамин Е, календула, алоэ и ромашка, они помогают коже впитывать и удерживать воду.