Убойная выпивка. Эксперты рассказали, какие закуски лучше избегать

Селёдка, огурцы, шоколад и торты усугубят ваше состояние во время застолья и нанесут непоправимый вред здоровью. Лайф узнал у врачей и диетологов список продуктов, которые несовместимы с алкоголем.

"Выпить я люблю, но только в нерабочее время и под хорошую закуску!" — говорил обаятельный герой Алексея Баталова в одной из сцен фильма "Москва слезам не верит". Но какая она, эта хорошая закуска, знают не все. Лайф выяснил, чем же не стоит злоупотреблять в качестве закуски.

Маринованные огурцы и помидоры . Фото © РИА Новости/Виталий Аньков

Крепкие напитки вызывают раздражение желудка и активный выброс соляной кислоты. То же самое делают маринованные огурцы и помидоры.

— Большое количество соляной кислоты приводит к появлению эрозии и язв в желудке, — объясняет гастроэнтеролог Елена Ененкова, — По этой же причине любым острым закускам не место в компании с алкоголем.

Свежие помидоры . Фото © Flickr/inoteb

Свежие помидоры содержат органические кислоты. В сочетании с этиловым спиртом действие этих веществ усиливается настолько, что слизистая желудка сильно раздражается. В результате ― боль, жжение.

— Если у человека есть склонность к изжоге и отрыжке, ему не следует закусывать свежими помидорами, — предупреждает врач.

Как закуска селёдка обезвоживает организм. Учитывая, что и алкоголь забирает необходимую жидкость из организма, нагрузка на почки возрастает.

— На компенсацию вреда от солёной пищи понадобится время: на один грамм соли требуется 10 граммов воды, — говорит диетолог Юлия Хохлова.

Чудодейственные силы рассола также сильно преувеличены. Такая жидкость только обезвоживает организм и гарантирует появление отёков.

Шоколад . Фото © Pixabay

Традиционный романтический набор: шоколадные конфеты и бутылка спиртного тоже не так уж и невинен, как может показаться. Помимо приобретённых лишних калорий можно серьёзно навредить своему здоровью.

— Употребление спиртных напитков сказывается на работе и состоянии поджелудочной железы. Нагрузка на неё увеличивается и, как следствие, орган воспаляется, — говорит Юлия Хохлова. — А в сочетании с шоколадом нагрузка становится ещё больше.

Торты и пирожные . Фото © Pixabay

Сначала организм возьмётся за усвоение сахара. А расщепление алкоголя будет отложено на потом, так как одновременное расщепление нескольких веществ невозможно. В итоге — пока происходит усвоение и утилизация сахара, алкоголь отравляет организм токсинами.

— Вино в сочетании с пирожными или тортиками вредит поджелудочной и печени. Происходят сбои в работе сердечно-сосудистой системы, — говорит Хохлова. — Все жиры от этой пищи оседают на сосудах, вызывая в последующем инфаркты и инсульты.

Дыня . Фото © Flickr/John Loo

Дыня вместе с крепким алкоголем обеспечит урчание в животе. Вполне возможен кросс до туалета, вызванный слабительным эффектом такого соседства.

Арбуз . Фото © Flickr/Ron Doke

— Организм сначала начнёт усваивать быстрые сахара арбуза, только потом спирты, — говорит диетолог Юлия Хохлова. — Таким образом, концентрация токсинов увеличивается в организме, что приводит к тяжёлому похмелью. А организм ещё будет страдать и от обезвоживания.

Некоторые виды грибов . Фото © Flickr/Marco Verch

Благодаря спирту из многих грибов начинают усиленно выделяться яды. Они легко попадают в кровь, вызывая отравления разной степени. В частности, грибы навозник и дубовик могут стать причиной тяжёлого отравления.

Крепкий кофе . Фото © Pixabay

Кофеин блокирует действие специальных ферментов, и кажется, что вы снова полны энергии, а опьянение позади. При этом уровень алкоголя в крови по-прежнему высок. Это уже прямая угроза здоровью и жизни.

— Кофе и коньяк — несовместимы. Кофеин, точно так же, как и алкоголь, разгоняет одну фазу детоксикации в печени, — говорит диетолог. — А вместе усиливают нагрузку в два раза, что чревато сбоями в естественном детоксе организма.

Как правильно закусывать

— Очень хорошо заедать и запивать крепкие напитки молочными продуктами, потому что они ощелачивают желудок, — говорит гастроэнтеролог Ененкова. — При этом человек трезвеет, ему становится легче, уходит головокружение.

По словам гастроэнтеролога Анны Гончаровой, старая пословица "Иди на пир сытым" актуальна и в наши дни. Ни алкоголь, ни закуски не должны попадать в голодный желудок.

— Запечённые сорта мяса, рыбы, птицы, буженина, заливное, холодец, отварные яйца, салаты, пироги — это та закуска, которая снизит отрицательное действие алкоголя, — уточняет Анна Гончарова.

Врачи рекомендуют ограничивать дозы алкоголя или вовсе исключить его из своей жизни. Но если без компании "высокого градуса" никак, нужно помнить о том, что без правильной закуски вред алкоголя увеличивается в разы.