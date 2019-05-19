Убойная выпивка. Эксперты рассказали, какие закуски лучше избегать

"Выпить я люблю, но только в нерабочее время и под хорошую закуску!" — говорил обаятельный герой Алексея Баталова в одной из сцен фильма "Москва слезам не верит". Но какая она, эта хорошая закуска, знают не все. Лайф выяснил, чем же не стоит злоупотреблять в качестве закуски.
Маринованные огурцы и помидоры
.
Фото © РИА Новости/Виталий Аньков
Крепкие напитки вызывают раздражение желудка и активный выброс соляной кислоты. То же самое делают маринованные огурцы и помидоры.
— Большое количество соляной кислоты приводит к появлению эрозии и язв в желудке, — объясняет гастроэнтеролог Елена Ененкова, — По этой же причине любым острым закускам не место в компании с алкоголем.
Свежие помидоры
.
Фото © Flickr/inoteb
Свежие помидоры содержат органические кислоты. В сочетании с этиловым спиртом действие этих веществ усиливается настолько, что слизистая желудка сильно раздражается. В результате ― боль, жжение.
— Если у человека есть склонность к изжоге и отрыжке, ему не следует закусывать свежими помидорами, — предупреждает врач.
Солёная селёдка
.
Фото © Flickr/
Как закуска селёдка обезвоживает организм. Учитывая, что и алкоголь забирает необходимую жидкость из организма, нагрузка на почки возрастает.
— На компенсацию вреда от солёной пищи понадобится время: на один грамм соли требуется 10 граммов воды, — говорит диетолог Юлия Хохлова.
Чудодейственные силы рассола также сильно преувеличены. Такая жидкость только обезвоживает организм и гарантирует появление отёков.
Шоколад
.
Фото © Pixabay
Традиционный романтический набор: шоколадные конфеты и бутылка спиртного тоже не так уж и невинен, как может показаться. Помимо приобретённых лишних калорий можно серьёзно навредить своему здоровью.
— Употребление спиртных напитков сказывается на работе и состоянии поджелудочной железы. Нагрузка на неё увеличивается и, как следствие, орган воспаляется, — говорит Юлия Хохлова. — А в сочетании с шоколадом нагрузка становится ещё больше.
Торты и пирожные
.
Фото © Pixabay
Сначала организм возьмётся за усвоение сахара. А расщепление алкоголя будет отложено на потом, так как одновременное расщепление нескольких веществ невозможно. В итоге — пока происходит усвоение и утилизация сахара, алкоголь отравляет организм токсинами.
— Вино в сочетании с пирожными или тортиками вредит поджелудочной и печени. Происходят сбои в работе сердечно-сосудистой системы, — говорит Хохлова. — Все жиры от этой пищи оседают на сосудах, вызывая в последующем инфаркты и инсульты.
Дыня
.
Фото © Flickr/John Loo
Дыня вместе с крепким алкоголем обеспечит урчание в животе. Вполне возможен кросс до туалета, вызванный слабительным эффектом такого соседства.
Арбуз
.
Фото © Flickr/Ron Doke
— Организм сначала начнёт усваивать быстрые сахара арбуза, только потом спирты, — говорит диетолог Юлия Хохлова. — Таким образом, концентрация токсинов увеличивается в организме, что приводит к тяжёлому похмелью. А организм ещё будет страдать и от обезвоживания.
Некоторые виды грибов
.
Фото © Flickr/Marco Verch
Благодаря спирту из многих грибов начинают усиленно выделяться яды. Они легко попадают в кровь, вызывая отравления разной степени. В частности, грибы навозник и дубовик могут стать причиной тяжёлого отравления.
Крепкий кофе
.
Фото © Pixabay
Кофеин блокирует действие специальных ферментов, и кажется, что вы снова полны энергии, а опьянение позади. При этом уровень алкоголя в крови по-прежнему высок. Это уже прямая угроза здоровью и жизни.
— Кофе и коньяк — несовместимы. Кофеин, точно так же, как и алкоголь, разгоняет одну фазу детоксикации в печени, — говорит диетолог. — А вместе усиливают нагрузку в два раза, что чревато сбоями в естественном детоксе организма.
Как правильно закусывать
— Очень хорошо заедать и запивать крепкие напитки молочными продуктами, потому что они ощелачивают желудок, — говорит гастроэнтеролог Ененкова. — При этом человек трезвеет, ему становится легче, уходит головокружение.
По словам гастроэнтеролога Анны Гончаровой, старая пословица "Иди на пир сытым" актуальна и в наши дни. Ни алкоголь, ни закуски не должны попадать в голодный желудок.
— Запечённые сорта мяса, рыбы, птицы, буженина, заливное, холодец, отварные яйца, салаты, пироги — это та закуска, которая снизит отрицательное действие алкоголя, — уточняет Анна Гончарова.
Врачи рекомендуют ограничивать дозы алкоголя или вовсе исключить его из своей жизни. Но если без компании "высокого градуса" никак, нужно помнить о том, что без правильной закуски вред алкоголя увеличивается в разы.
- Популярные
- По времени