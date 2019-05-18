Хватит это терпеть! Что советуют психологи для выхода из роли жертвы?

Лайф выяснил, как перестать быть жертвой в семье, на работе и с друзьями. Как научиться противостоять тирану, даже если это близкий человек.

Выполнять все прихоти партнёра, выслушивать от него унижения, чувствовать себя подавленным и ущемлённым — это стандартное поведение жертвы.

— Чтобы выйти из роли жертвы, нужно стать самостоятельным и принять на себя ответственность за свою жизнь. Это серьёзный, долгий внутренний процесс — дело не одного дня и не одного решения, — объясняет семейный психолог Анна Хныкина.

Жертва — это ваш выбор Вас никто не заставляет быть жертвой, вы сами — причина того, что с вами происходит Фото: © Pixabay

Ваш образ мышления — результат воспитания, становления личности, социализации. Но взрослый человек сам решает, кем ему быть: хозяином положения или жертвой.

Разберитесь в себе: для чего вам быть жертвой Некоторым людям нравится страдать, потому что так они привлекают к себе внимание Фото: © Pixabay

Когда вы рассказываете друзьям, как вы несчастны, как над вами издеваются дома и на работе — это поведение жертвы. Для чего тогда вы продолжаете жить со своим партнёром и работать на той работе, где вам плохо? Потому что вам удобно быть жертвой, ведь так вас все жалеют и поддерживают, вам стараются помочь. Роль жертвы приносит вам "бонусы", если вы не готовы от них отказываться — продолжайте играть в несчастного.

Утомитесь своей ролью Когда вам надоест быть жертвой, тогда вы сможете измениться Фото: © Flickr/ashley rose,

Как только вы устанете жаловаться всему миру на свою несчастливую судьбу, как только захотите, чтобы о вас говорили не как об униженном и оскорблённом человеке, тогда вы начнёте работать над собой. Пока вам нравится (хоть вы и не признаётесь в этом) быть страдальцем, перемен не случится.

Научитесь говорит нет Защищайте своё пространство, своё время и свои интересы Фото: © Shutterstock

— Если ваш партнёр привык к тому, что вы живёте так, как ему надо, вы уже от этого устали, скажите ему об этом. Нет ничего зазорного в том, чтобы сначала делать то, что хочется вам, а потом помогать другим людям, — говорит психолог Марина Бурмака.

Обозначайте границы Если партнёр позволяет себе оскорблять вас, унижать, говорить обидные слова — не нужно это терпеть Фото: © Shutterstock

Говорите ему прямо: "Со мной так обращаться нельзя!". Гештальт-психотерапевт Анна Таипова отмечает, что нельзя "проглатывать" обиду, надеяться, что такое поведение партнёра не повторится. Если вы позволяете так к себе относиться, партнёр никогда не поймёт, что нужно вести себя иначе.

— Когда вы обозначите свои границы, у партнёра-тирана произойдёт внутренний слом. Возможно, что он услышит вас и ситуация изменится. Если же унижения продолжатся, а быть жертвой вы уже не хотите, лучше разорвать отношения и не издеваться над собой, — добавляет эксперт.

Не бойтесь просить помощи Но не у тирана. Обратитесь к специалистам, поговорите с теми, кто уже сталкивался с такой проблемой Фото: © Shutterstock

Мотивирующие книги и фильмы не сработают на 100%. Если вы большую часть жизни были жертвой, вам нужен человек, который "отзеркалит" ваше состояние и поможет разобраться в себе.

Если вы себя уважаете и цените, вы не допустите никакого агрессивного отношения к себе и сможете признаться, что вам нужна помощь знающих людей, а не очередные унижения.