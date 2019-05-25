Эксперты рассказали, чем опасны поцелуи "под градусом"

Вечер, вино в бокалах, чувственная атмосфера, близкое дыхание. Остановитесь! Лайф выяснил, каковы последствия неожиданных контактов "под градусом" с незнакомками и незнакомцами.

Хламидийный тонзиллит Заразиться хламидиями можно и через рот, ведь это одно из самых грязных мест в организме Фото: © Pixabay

— Все бактерии, рассеянные в организме, концентрируются именно в ротовой полости, дремлют до поры до времени. Если организм ослаблен, в плане заражения не имеет значения, пьяны вы или нет. Алкоголь ничего не дезинфицирует, — предупреждает главный врач частной клиники Александр Осипов.

Сифилис Инкубационный период длится один месяц, то есть вы не сразу поймёте, что заразились Фото: © shutterstock

Первый симптом — появление во рту язвочки. Затем начинают увеличиваться лимфатические подчелюстные узлы. Сифилис поражает нервную систему, кости, внутренние органы и мозг. Паралич, деменция, онемение — основные последствия сифилиса.

Герпес Если заметили на лице партнёра мокнущую язвочку, ни в коем случае не целуйтесь с ним Фото: © wikipedia

— Вирус герпеса в дремлющем состоянии обитает в организме почти каждого человека. Но если он атакует, берегись. Вирус поражает иммунитет — это удар по здоровью в целом. Герпес может принять форму безобидных пузырьков на лице, а может разъедать язвами веки с внутренней стороны, половые органы, а также поражать центральную нервную систему, — предостерегает дерматолог Наталья Сальникова.

Стафилококк и стрептококк Таким болезням подвержены прилетевшие из африканских стран Фото: © shutterstock

— Терапию назначают в зависимости от места происхождения бактерии. Например, стафилококки и стрептококки с африканского континента весьма агрессивны к жителям других материков, — объясняет Александр Осипов. — Подбор антибиотиков потребует много времени, усилий и денег. Недаром же санитарные врачи обследуют самолёты, прилетевшие из других стран, на наличие инфекции.

Если вы выпили и на поцелуи тянет со страшной силой, доктор Осипов рекомендует выбирать партнёра-скандинава — у них исторически сформировался сильный иммунитет. Однако следует помнить: при поцелуе происходит столкновение своей микрофлоры с чужеродной. Для организма это всегда стресс.

Эксперты считают, что яркие впечатления от поцелуев "под градусом" могут привести даже к алкогольной зависимости.

— Человеку жизненно важны тактильные контакты, чувственное взаимодействие с партнёром. Однако зажатые люди не решаются на поцелуи без порции алкоголя. Для такого человека выпить — означает ослабить контроль, скинуть культурные нормы. Алкоголь воспринимается как поблажка прихотям, некая индульгенция, — говорит сексолог Олег Гулько.

— Допустим, неуверенная в себе и стеснительная девушка регулярно выходит в свет. Спиртное, много интересных людей. Если каждый раз вести себя по одному и тому же сценарию, запускается механизм, превращающий человека в алкоголика, — объясняет сексолог. — Сначала бокал вина, стакан пива нужны, чтобы сблизиться с мужчиной, потом — для решения других жизненных вопросов. И в личной жизни, и в работе такому человеку, как он считает, алкоголь помогает снимать напряжение.

Так из-за невинного эпизода в баре, который мог бы остаться приятным приключением, у вас может сформироваться пагубная привычка.