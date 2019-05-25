Тревожный знак. Что делать, если муж стал заглядываться на других

Лайф выяснил, что делать, если муж смотрит на других женщин, а не на вас, и как себя вести, чтобы эта ситуация не закончилась разводом.

Когда муж изменил отношение к вам и больше внимания стал уделять себе, вероятно, что у него появилось новое увлечение, как отмечает психолог Марина Бурмака. Чаще всего это "увлечение" — молодые особы, которые теперь интересуют вашего партнёра больше, чем работа, семья, рыбалка и футбол.

Есть несколько признаков, которые помогут определить, что муж "смотрит на сторону".

Он стал провожать взглядом красоток И не признаётся. Вы спрашиваете: "Куда ты смотришь?", а он отвечает: "Никуда", а сам шею сворачивает на девушку, проходящую мимо

Его лента в соцсетях заполнена девушками Он ставит лайки полуобнажённым инста-богиням

Перестал делать вам комплименты Даже если вы по дому будете ходить в платье и на каблуках, он скажет только: "Зачем нарядилась?", не более того

Стремление к новизне во всём Меняет гардероб, хочет на ужин новые блюда, начинает слушать современную музыку и смотреть не сериалы на ТВ, а ролики на "Ютубе"

Он стал тратить больше денег Во-первых, обновления гардероба требуют затрат. Во-вторых, новая пассия требует подарков и свиданий. А это дорого

Возможно, что супругу просто захотелось перемен и он пытается мотивировать вас на изменения.

Что делать?

Подойдите к зеркалу и посмотрите на себя оценивающим взглядом. Понаблюдайте за своими мыслями и чувствами. Вам бы хотелось посмотреть вслед такой девушке? А спать с такой женщиной хочется? Насколько вы себе нравитесь? Если на эти вопросы вы затрудняетесь с ответом, психотерапевт Евгения Павлова рекомендует вам заново в себя влюбиться. Иначе вы окончательно потеряете себя и мужа. Для этого начните радовать себя — массаж, спа, новое платье, вечер с подругами.

— Пробудите сексуальные струнки в своей душе, чтобы чувствовать себя красивой, желанной, счастливой. Только в состоянии гармонии женщина может быть максимально привлекательной для мужчины, — говорит гештальт-психолог Анна Таипова.

Поговорите с мужем о сексе. Постарайтесь аккуратно узнать о его фантазиях и поделитесь своими желаниями. Психологи рекомендуют разговаривать о сексе регулярно, чтобы интимная жизнь не становилась пресной.

Но нужно быть готовыми к любому разговору: в ходе беседы может выясниться, что муж вас разлюбил или что он хочет чего-то неординарного в сексе, к чему вы пока не готовы.

Постарайтесь мягко и деликатно донести до него свою позицию и услышать его мнение. Накручивание и нагнетание не приведут ни к чему хорошему, кроме нервного срыва и комплексов. Вам же хочется жить в счастливой семье, без недосказанностей. Создавайте её самостоятельно.