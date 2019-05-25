Чью кровь предпочитают комары и как от них избавиться

Лайф выяснил, какие инфекции принесут летние комары. Почему одних они преследуют, а других избегают?

Как известно, кровь сосут только самки комаров. Белки и другие питательные вещества, содержащиеся в крови больших млекопитающих, необходимы комарихам для откладывания яиц. Человек со своей довольно нежной кожей становится для комаров идеальной добычей. Но не все люди выглядят для комаров достаточно аппетитно. По данным последних исследований, есть несколько факторов, которые заставляют этих насекомых атаковать одних людей чаще, чем других.

Рейтинг предпочтений комаров

Сладкоежки Больше других комары предпочитают людей со "сладкой кровью". К ним относятся сладкоежки, диабетики и любители пива Фото © Pixabay

Спортсмены У поклонников спорта активно выделяется молочная кислота. А этот продукт — настоящее комариное лакомство Фото © Pixabay

Здоровяки Комары выбирают добычу по количеству углекислого газа. Чем крупнее человек, тем большее количество кровопийц видит его СО2 Фото © Pixabay

Болезни, переносимые комарами

Отёки, наагноения, аллергия На это влияет возраст, иммунитет и общее состояние здоровья. Особенно чувствительны дети Фото © shutterstock

30 видов лихорадки, включая малярию Лихорадку разносят тропические комары, но в последнее время случаи заражения были зафиксированы и в Европе, и даже в дельте Волги Фото © shutterstock

Комариный энцефалит Его переносят не только клещи. Он приводит к менингиту, потере сознания. Чаще всего вспышки вируса возникают на Дальнем Востоке Фото: © wikipedia

Спасение во время прогулок

Подальше от воды Во время прогулок постарайтесь избегать места, расположенные вблизи водоёмов Фото © Pixabay

Особенно с маленькими детьми. Пруды, озёра и небольшие заводи — те места, где обитает больше всего комаров. Даже в обычном парке с прудиком шанс быть искусанным комарами возрастает в геометрической прогрессии.

Правильная одежда В магазинах легко можно найти обычный противомоскитный костюм Фото © alibaba.com

Правда, вид такого костюма отпугнёт не только комаров, но и его владельца. Отчаиваться не стоит. Современные производители, особенно из североевропейских стран, уже давно производят обычные вещи из тончайшей мембраны, которые не дадут комару добраться до цели.

Репелленты и фумигаторы Пожалуй, самый простой и эффективный способ предотвратить комариные укусы, если вы не аллергик Фото © Flickr/Mike Mozart

На даче и дома

Гвоздика Комаров отпугивают резкие запахи. Для этого достаточно воткнуть в половинку лимона или апельсина гвоздичные бутоны Фото © Pixabay

Эфирные масла Нанесённые на кожу масла апельсина, аниса, лаванды, чайного дерева, мяты сделают вас крайне непривлекательными для кровопийц Фото © Pixabay

Рассада Просто расставьте рассаду помидоров на подоконнике — комары не выносят этот запах Фото © Max Pixel

Ультразвуковые отпугиватели Правда, "счастливые" обладатели таких устройств пишут на форумах, что иногда эти отпугиватели сводят с ума и домашних питомцев Фото © MELEON

Браслеты Вслед за противоблошиными ошейниками рынок откликнулся и на запросы людей Фото © pvccreations

В Интернете легко можно купить браслеты, кулоны и броши с антимоскитными наполнителями. Некоторые из них — особенно те, что на батарейках и со сменными кассетами, — по словам пользователей, эффективно позволяют бороться с комарами не только в помещении, но и на улице.