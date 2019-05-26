Без бодуна. Как правильно запивать и заедать

Если в компании без алкоголя никак не обойтись, а наутро не хочется мучиться с похмельной головной болью, есть несколько секретов. Лайф узнал 7 способов, как можно предотвратить похмелье и быть бодрым не только на вечеринке, но и после неё.

За пару дней до дня Х побалуйте себя морепродуктами Продукты, насыщенные йодом, снижают похмельный синдром Фото © Pexels

Креветки, кальмары, мидии и другие морепродукты — отличное средство, чтобы предотвратить похмелье. Можно сэкономить и поесть морскую капусту. Если за пару дней до вечеринки употребить богатые йодом продукты, то вы сможете выпить больше, а болеть с утра меньше.

Плотно поешьте перед вечеринкой Еда должна быть питательной, в идеале — паста, пицца, холодец, заливное Фото © Pexels

Гастроэнтеролог Анжелика Шакирова отмечает, что употребление алкоголя натощак разъедаёт стенки желудка и позволяет алкоголю быстро всасываться в кровь. Из-за этого опьянение наступает быстрее, а на следующий день у вас будет тошнота и головная боль.

Жирная пища замедляет всасывание алкоголя и предотвращает скачки сахара в крови, благодаря чему вы дольше сможете чувствовать себя бодрым на вечеринке и не захотите спать.

Выпейте молока Молоко обволакивает стенки желудка и замедляет всасывание алкоголя в кровь Фото © Pexels

Диетологи рекомендуют выпить стакан молока перед употреблением алкоголя, молоком также можно запивать крепкий алкоголь, например виски. Так вы смягчите влияние алкоголя на желудок и с утра будете чувствовать себя лучше.

За пару часов до застолья нужен сорбент Активированный уголь или другие абсорбирующие препараты, отруби с изюмом, ржаной хлеб Фото © Pexels

Алкоголь отравляет организм и всё, что попадает в ваш желудок вместе с ним. Поэтому полезной любую еду во время застолья назвать нельзя. Чтобы как-то обезопасить себя от отравления спиртами в сочетании с едой, лучше заранее выпить сорбенты.

Откажитесь от сигарет Алкоголь расширяет сосуды, а табак — сужает. Из-за этого происходят перепады давления, которые влекут за собой сильное похмелье Фото © Pixabay

Табак во время застолья нарушает работу сосудов, из-за чего в кровь не поступает достаточное количество кислорода. Если употреблять алкоголь и курить, с утра голова будет болеть у любого, даже у человека с самым крепким здоровьем.

Больше воды, меньше газировки Чередуйте употребление алкоголя с употреблением воды Фото © Pexels

Газированные напитки ускоряют попадание алкоголя в кровь. А вода помогает восполнить водный баланс в организме. Алкоголь провоцирует частые позывы ходить в туалет, поэтому, чтобы не мучиться наутро с обезвоживанием и сушняком, больше пейте в течение вечеринки.

Запивайте минералкой Либо клюквенным морсом Фото © Pexels

Эти напитки помогут желудку в борьбе с ядами этилового спирта. И если утром будете всё-таки чувствовать себя тяжеловато, эндокринолог Анна Гончарова советует маленькими глотками пить щелочную минералку, которая солёная на вкус, или натуральные ягодные морсы, чтобы снять похмельный синдром.