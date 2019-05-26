Охотники за обнажёнкой. Как не попасть в ловушку на сайте знакомств

Вы хотите найти на сайтах знакомств свою любовь, а вам пишут с просьбой прислать свои интимные фото. Лайф выяснил, почему это происходит и как не стать жертвой фотоманьяков.

Девушки, которые показывали грудь Сергею во время общения по "Скайпу", могут спать спокойно, уверяет мужчина. Снимки экрана он собирает только в личную коллекцию. Сергею 40 лет, он разведён, работает моряком. По несколько недель проводит в море, на танкере, перевозящем топливо. Досуг заполняет сёрфингом по сайтам знакомств.

— На откровенные кадры девушки в Интернете соглашаются, но показывают себя в белье в основном, редко кто топлес. Я просто говорю, как мне тоскливо и одиноко без женщины, — рассказывает Сергей.

Почему мужчины делают это?

Мужчинам нравится смотреть на обнажённые женские тела. Правда, это желание с примесью вуайеризма, как отмечает психолог Сергей Гоглев. На сайтах знакомств очень много людей с расшатанной психикой, которые начинают требовать со своих собеседников "откровенку".

— Мотивы "попрошайки" интимных снимков не совсем здоровые. Тут может быть неуверенность в себе, страх близких отношений, проблемы с эрекцией и другие расстройства половой сферы. Он мог бы пригласить женщину на свидание и попытаться её соблазнить, но зачем? Мастурбировать на снимки проще, легче и совершенно никаких расходов. А интрижка при этом состоялась, — говорит психолог Елена Докучаева.

Зачем женщинам секстинг?

— В секстинг (обмен интимным контентом с помощью гаджетов) легко вовлекаются, как правило, недолюбленные, с низкой самооценкой, с детскими травмами, в состоянии телесного голода женщины, — объясняет Докучаева.

Секстинг — это история о том, как сошлись эксгибиционист и вуайерист. Женщина потакает своему бессознательному желанию продемонстрировать себя обнажённой.

Криминалист-психиатр Михаил Виноградов убеждён, что женщины зачастую сами дают повод для фривольного общения. Выкладывают фото в откровенных нарядах, в очень смелых позах, переписываются с новым знакомым, используя двусмысленные намёки. Поэтому "охотники за обнажёнкой" активно начинают их склонять к эротическим кадрам. Уверенные в себе женщины, как правило, отказываются от таких сомнительных предложений.

Почему присылать откровенные фото опасно?

Бывает, мужчина получил своё и использует снимки не по назначению. С помощью откровенных фото он пытается вымогать деньги, шантажировать. Иногда отвергнутый мужчина выставляет присланные ему снимки в соцсетях и на сомнительных интернет-ресурсах.

— По-настоящему травмирует не то, что женщину пожирают глазами тысячи посторонних, а комментарии под этими снимками. От них гораздо больше вреда, в чём я убедился на примере своих пациенток. От демонстрации приватных снимков широким кругам появляется обида, раздражение, портится настроение. Публичное обсуждение может довести до депрессии и нервного срыва, — говорит Михаил Виноградов.

Порноместь — явление нередкое. В новостях очень часто появляются истории, где мужчины вымогают деньги с обнажившихся женщин. Сценарий один и тот же, только аппетиты преступников различаются.

В феврале этого года в Королёве был задержан бывший уголовник, который третировал 30-летнюю жительницу Подмосковья. Ещё в 2016 году девушка общалась с мужчиной на сайте знакомств, доверилась, поделилась откровенными фото. Он стал вымогать у неё 4 миллиона рублей, угрожая, что если денег не будет, то снимки уйдут в Сеть. Финал истории: дело о вымогательстве, наказание — до 15 лет заключения.

Два месяца назад в Нефтекамске полиция приняла заявление от молодого человека. Выяснилось, что в ходе жаркой переписки с девушкой на сайте знакомств собеседники обменялись интимными снимками. А красавица потребовала выплатить 11 000 рублей взамен на прекращение рассылки этих фотографий в Интернете.

В начале мая в Черняховске местного жителя приговорили к 150 часам обязательных работ за публикацию секс-фото жены на сайте знакомств. Прокуроры выяснили, что снимки выкладывались без согласия женщины, а видеть их могли все пользователи сайта.

Как не поддаваться на провокации?

— Даже если вы сделаете профиль, подавая себя как благочестивую даму или скромную студентку, любители пикантного контента всё равно будут вам писать. Если девушка реагирует гневно, сладострастник заводится ещё больше. Поохотиться за скромницей для них куда интереснее и приятнее, чем за девушкой раскрепощённой. Поэтому таким "требовательным" кавалерам лучше просто перестать отвечать, — говорит психолог Сергей Гоглев.

Зачастую вымогатели фото действуют как хорошие продажники. Создают эмоциональную волну, вызывают азарт, говорят сотни комплиментов — и девушка с авантюрным складом ума откликается. У "жертвы" снижается критика к происходящему, а вымогатели её ещё и подначивают, мол "чего ты стесняешься", "тут все так делают", обещают настоящие отношения.

— Если вас это будоражит и готовы рискнуть, отправляйте снимки, на которых не видно лица и особенных примет, по которым можно вас опознать, — родинок, шрамов, — говорит Елена Докучаева. — Берите пример с мужчин! Даже если их не просят, они присылают снимок лучшей части себя, своё "достоинство" крупным планом. И никаких последствий — женщины таким вряд ли будут шантажировать.

Если общение с человеком вам приятно и прекращать беседу из-за его просьбы об откровенных фото вам не хочется, попробуйте сменить тему разговора или тактично ему объяснить, что для вас это неприемлемо.

— Дать мужчине шанс можно. Но если он продолжает в том же духе, лучше прекратить общение. Стоит спросить себя, почему вы сосредоточили какие-то свои иллюзии и ожидания именно на этом человеке, ведь вокруг много других. Возможно, что у вас есть какие-то скрытые комплексы или нереализованные желания, — говорит психотерапевт Дмитрий Ковпак.

Ваше тело, как известно, — ваше дело. Если вам хочется показывать его малознакомым мужчинам, никто этого права вас лишить не может. Но, как отмечают эксперты, откровенные фото могут как подогреть собеседника, так и порой становятся причиной разлада — мужчина добивается своего и дальнейшее общение перестаёт быть ему интересным. Да и проблем из-за пары откровенных снимков может быть слишком много. Лучше не вестись на поводу у страстей и делать каждый свой шаг обдуманно.