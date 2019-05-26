Овна не перепить. С какими знаками Зодиака лучше разделить застолье

Овнов невозможно перепить, а Рыбы превращаются в ураган страстей после пары рюмок. Лайф выяснил, с какими знаками Зодиака застолье станет праздником, а с кем лучше общаться только на трезвую голову.

Овны Будут пить, пока не кончится алкоголь Фото © Pixabay

Овен быстро доходит до кондиции весельчака и души компании, а потом не пьянеет вообще. Застолье будет продолжаться до тех пор, пока есть алкоголь. Компания Овну особо не нужна. Если вы быстро "сдадитесь", он может пить в одиночку. Предпочитает крепкий алкоголь: виски, коньяк, водку. Но если этого нет, то и пиво с рыбкой тоже подойдут.

Тельцы Миролюбивы, пока не переберут с горячительным Фото © Shutterstock

Представители этого знака не любят крепкие напитки. Им нравится процесс употребления, правильная закуска и хорошая компания. В состоянии лёгкого опьянения Тельцы общительны и миролюбивы, но, когда именно нужно закончить вечеринку, не всегда могут определить вовремя. Если момент упущен, Телец может превратиться в быка с налитыми кровью глазами. Тут возможны ссоры, конфликты и повышенный тон разговора.

Близнецы Любят говорить тосты, а к спиртному равнодушны Фото © Pixabay

Бокал белого сухого вина или мартини, чтобы поддержать компанию, — это да. А пить до беспамятства — не про Близнецов. Им нравятся уютные посиделки, где можно выпивать, произнося длинные и красивые тосты. Если случилось, что представитель этого знака перепил, то следующий раз произойдёт не очень скоро. Близнецы хорошо запоминают состояние похмелья и стыда после пьяной вечеринки, поэтому повторять не захотят ещё очень долго.

Раки Под воздействием алкоголя "уходят в себя" Фото © Pixabay

Рак не соберётся пить в одиночку. Как отмечает астролог Сергей Безбородный, этот знак Зодиака очень семейный, любит, чтобы все были в сборе за одним столом. Раки предпочитают вино, но им достаточно пары бокалов, чтобы начать рассуждать о смысле жизни и месте человека в этом мире. Могут замкнуться в себе на какое-то время под воздействием алкоголя.

Львы Не станет пить дешёвый алкоголь Фото © Pixabay

Шампанское, марочные вина и дорогие коньяки — такие напитки придутся Льву по вкусу. Представитель этого знака предпочитает пить немного, но алкоголь должен быть качественным и престижным, чтобы можно было похвастаться перед друзьями. Чрезмерная хвастливость и задиристость могут проявиться, если Лев переборщит с выпивкой. Поэтому много ему не наливайте, если не хотите весь вечер слушать истории о его достижениях и подвигах.

Девы Боятся потерять контроль — будут делать вид, что всё ещё трезвы Фото © Pixabay

Девы любят всё контролировать, расслабиться и дать себе волю им сложно. Даже если Дева выпивает, то всё равно делает вид, что алкоголь не берёт: "Я всё понимаю, мои слова разборчивы, а движения — чёткие". Если представитель этого знака полюбил какой-то напиток, он будет верен ему всегда.

Весы Любители чего-нибудь новенького, но быстро пьянеют Фото © Shutterstock

Они не будут пить в одиночку. Им нужны компания, веселье, шум и реки алкоголя. Лучше, чтобы этот алкоголь они раньше не пробовали: редкие сорта, бренды, национальные напитки, новинки из алкомаркетов. По словам астролога Татьяны Мосевой, Весы теряют критичность мышления в состоянии опьянения. Поэтому наутро могут проснуться и разочароваться во вчерашнем выборе.

Скорпионы Свою меру знают, а остальных начнут спаивать Фото © Pixabay

Пожалуй, самый стойкий к алкоголю знак Зодиака. Скорпион может выпить цистерну и выжить. Он знает свою норму, но, как только её выпивает, начинает спаивать всех вокруг. Поэтому пить со Скорпионами опасно. Если хотите похмельных проблем наутро, не сопровождайте вечеринку ликерами и шампанским. Эти напитки Скорпионы очень любят, и вы их уже не сможете остановить.

Стрельцы Им не нужен повод для веселья Фото © Pixabay

Готовы присоединиться к застолью в любой момент, особенно если там есть коктейли. Очень весёлый и компанейский знак Зодиака, но, если алкоголя будет слишком много, может превратиться в зануду либо обидеться на любую мелочь.

Козероги Пить не любят Фото © Pixabay

Козероги могут выпить за компанию, но особой любви к алкоголю не испытывают. Главное — чтобы была хорошая закуска. И никаких экспериментов: виски, коньяк, шампанское — то, что уже знакомо и понятно. Пьяные Козероги ничем не отличаются от трезвых, а главное — они запоминают всё, что было на вечеринке. И утром, если требуется, могут вам всё рассказать в деталях.

Водолеи Неконфликтны, общительны и в нужное время уходят домой Фото © Pixabay

Предпочитают сладкий алкоголь, но боятся пьяного состояния. Поэтому уходят с вечеринки, как только чувствуют: либо сейчас, либо будет поздно. Они не станут спорить или задирать своего собутыльника. Предпочитают душевные разговоры, весёлые песни и спокойные посиделки.

Рыбы Самый быстро пьянеющий знак, превращающийся в комок эмоций Фото © Shutterstock

Под влиянием алкоголя Рыбы становятся очень эмоциональными, требуют внимания и продолжения банкета. Они любят абсент и джин, чтобы внутри все искрило и не было никакого занудства. Не будут агрессивными, не станут провоцировать, они просто хотят веселиться.

Важно знать свою меру и правильно выбирать компанию, чтобы не было каких-то непредвиденных эксцессов. И не налегайте на спиртное, лучше поддержать компанию и хорошо провести время, а не потерять контроль и мучиться с утра.