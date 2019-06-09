Бухус зовёт налево. Как избежать измены на пьяную голову

Лайф выяснил, почему пьяные люди легко идут на измену и как можно это предотвратить, не превращая вечеринку в трезвые посиделки.

Алкоголь раскрепощает: люди перестают стесняться себя, своего тела, легче общаются на самые смелые темы. Но такое "чувство свободы" может привести к измене: если переборщить с алкоголем, утром можно проснуться не с тем человеком. За себя будет очень стыдно, а оправдываться перед своей семьёй — очень сложно.

Не устраивает семья — загуляю?

Владимир уезжает в командировки два-три раза в месяц на несколько дней. Дома его ждут жена и маленькая дочь. Приезжая в новый город, всякий раз приходится садиться за стол и выпивать за "успешное сотрудничество".

— В прошлом месяце я ездил в Новосибирск. Вечер после рабочих встреч плавно перетёк в застолье. Угощений было много, а алкоголя — ещё больше. Разговоры о работе превратились в беседу о жизни. Я рассказывал какую-то байку из своего студенчества о лихих тусовках, чувствую, что по моему бедру скользит чья-то рука. Поворачиваю голову: коммерческий директор компании игриво смотрит на меня, а руку не убирает. Она, кстати, предлагала выпить чаще остальных. Ещё пара стопок, и надо идти спать. Одному, — рассказывает Владимир.

Уйти в гордом одиночестве он не смог. Возле двери в номер его остановила та самая коммерческий директор с двумя бутылками шампанского в руках: "Совсем не хочется спать. Может, поболтаем и продолжим вечер?" Владимир признаётся, что выглядела женщина очень соблазнительно, хотя ещё днём он даже представить себе не мог, что она может вот так себя вести. Про семью он забыл. Впустил коллегу в комнату.

— Мы даже вторую бутылку не допили, как она просто отключилась у меня на кровати. Секса не было, даже до поцелуев не дошло, но наутро я чувствовал себя паршиво. Жена ещё прислала видео, как дочь что-то лепит и говорит, что это "для папы". Чуть не разрыдался, — рассказывает Владимир.

Алкоголь затуманивает рассудок. По словам нарколога Сергея Зайцева, человек перестаёт отдавать отчёт в своих действиях и поддаётся инстинктам, когда "принимает на грудь".

— Возможно, что Владимира не устраивает его интимная жизнь с супругой, но он боится признаться в этом себе и ей. Всё-таки очень часто женщины после родов с маленькими детьми перестают ухаживать за собой в должной мере, мало внимания уделяют мужу. Тогда в состоянии алкогольного опьянения потребности могут вылезти наружу: Владимиру захотелось внимания, страсти и чего-то запретного, чтобы снова почувствовать себя мужчиной, — предполагает гештальт-психотерапевт Анна Таипова. — Протрезвев, он осознал, что семья ему дороже, чем одноразовая близость, поэтому раскаялся. Теперь ему необходимо обсудить интимную жизнь с женой. Можно не признаваться в случившемся в командировке, но рассказать о своих желаниях — нужно, чтобы больше таких ситуаций не возникало, а семейная жизнь обрела новые краски.

Психолог также отмечает, что измены иногда могут случаться из-за потребности в разнообразии. Если партнёры не разговаривают друг с другом или один из них считает, что проще "решить вопрос" на стороне и не выяснять отношения со своей половиной, — измены будут регулярными и под влиянием алкоголя, и без него. "Под градусом" вероятность будет возрастать, потому что пьяному человеку проще переступить через правила семейной жизни и загулять.

— Тезисы "все мужчины полигамны", "пьяная баба себе не хозяйка" — это стереотипы и отмазки. Тут встаёт вопрос приоритетов, что важнее человеку: семья или разнообразие, любовь или случайные связи подшофе. Если ценности партнёров в семье не совпадают, лучше не мучить друг друга и разойтись, чем терпеть измены и унижения, — добавляет Анна Таипова.

Борьба с комплексами

Юля всегда была полненькой, поэтому не любила обтягивающую одежду и открытые плечи. Муж на её просьбу: "Скажи, что я красивая" — всегда отвечал: "Таз широкий, значит, рожать можешь — это хорошо". Комплименты Юля слышала только на рынке: "Красавица, бери ягодки — сладкие, как ты".

В один из вечеров одноклассница Юли позвала её на девичник. Традиционная вечеринка "Прощай, холостяцкая жизнь" из лимузина переместилась в караоке с реками алкоголя и песнями про "Угонщицу".

— Я не помню, когда ко мне подошёл этот парень. Он просто стал рядом танцевать, потом принёс коктейль, а потом стал говорить, что я лучшая девушка на танцполе, очень сексуальная и что он давно такую искал, — вспоминает Юля.

Утром Юля проснулась в какой-то квартире, рядом лежал юноша из ночного загула. Что и как случилось, она не помнила, на телефоне — куча неотвеченных звонков и сообщений от мужа. Побежала в душ. Разрыдалась.

— А когда я пошла одеваться, он проснулся и говорит, что это была лучшая ночь в его жизни, что я такая раскрепощённая. Я была в шоке. Он попросил мой номер телефона, потом звонил неоднократно, но я не смогла продолжить общение. Мужу до сих пор не призналась, — рассказывает Юля.

Когда человек закомплексован, алкоголь может стать средством освобождения. Человек чувствует себя смелым, с лёгкостью рискует и поддаётся на провокации. Флирт может очень быстро перерасти в нечто непоправимое, если зажатый и не уверенный в себе человек переборщит с алкоголем.

Сексолог Борис Лордкипанидзе отмечает, что чрезмерно стеснительным пациентам даже рекомендуется во время романтического вечера выпивать 150 мл вина, чтобы раскрепоститься.

— Всё выпитое сверх этой нормы может стать причиной беспорядочных половых связей и незапланированного зачатия, — предостерегает доктор.

Если человеку всего хватает в его повседневной жизни, вряд ли алкоголь или какой-то флирт могут стать провокаторами его измены, считает Анна Таипова. Все скрытые желания под воздействием спиртного пробуждаются; если у человека не хватает внутренних ресурсов их обуздать — вероятность измены очень велика.

Как избежать измены на "пьяную голову"?

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