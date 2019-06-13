Как заставить животик уменьшиться? Правильный перекус без сахара и калорий

Лайфхаки по здоровому и полезному питанию от фуд-блогера с медицинским образованием Анесто Шайнидиса.

Будучи приверженцем здорового образа жизни и сторонником только натурального сбалансированного питания, я как никто другой понимаю, что сегодня очень сложно найти такой перекус, чтобы в нём не было сахара, ненужного жира и чтобы при этом надолго насытиться.

Главное, что вам придётся соблюсти, — приготовить еду самостоятельно и использовать для переноски еды (на работу или прогулку) экоконтейнер.

Я начал использовать такой подход, ещё будучи студентом, и с этого и начался мой путь к телу своей мечты. А я, между прочим, весил около 100 кг и именно благодаря грамотно выстроенной программе питания смог похудеть более чем на 20 кг!

Углеводы и белки — начинаем экспериментировать

Берём цельнозерновой тост с листом салата, куриной грудкой и помидором. Тост необходимо поджарить на сковороде до хрустящей корочки. Смазать хлеб натуральным нежирным йогуртом. Куриную грудку тонко прожарить со специями. Я люблю добавлять помимо классических соли и перца немного паприки и прованских трав. Помидор добавит в это сочетание сочности, а лист салата — свежести.

А теперь самое интересное и моё любимое. Как сделать из этой бессмертной классики новый оригинальный рецепт.

Ц/з хлеб заменить на ржаной хлебец, куриную грудку или рыбу порубить и поджарить на сухой сковороде, смешать в соусе из йогурта с теми же самыми прованскими травами. Выложить все ингредиенты на хлебец с листочком салата и нарезанным помидором и украсить веточкой петрушки.

Если не любите йогуртовый соус или у вас аллергия на молочные продукты, то соусы на основе томатов — ваше спасение.

Десерт без сахара и жира

Для десерта используем только натуральные фрукты. Пектин — фруктовый сахар: невозможно переесть, вы всегда насытитесь до того, как получите слишком много калорий.

Есть классический вариант: творог с йогуртом, фруктами и мёдом. А теперь давайте экспериментировать. Нарезаем любимые фрукты маленькими квадратиками, делаем из творога творожные шарики и закатываем туда по 3–4 фруктовых мини-кубика. Обмакиваем это в мёд и обсыпаем мелкими орешками. Кажется, у нас получились конфеты, в которых нет ни одного грамма добавленного сахара и жира. Всё натуральное, полезное и, главное, низкокалорийное.

По этому же принципу старайтесь покупать перекусы в магазинах. Они должны быть нежирными, без соусов на основе майонеза или растительного масла. В них обязательно должны быть овощи и нежирный источник белка. Десерты — не сладкими за счёт рафинированного сахара. Это ключ к раннему насыщению без переедания.