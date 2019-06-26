Обратный эффект пива. Как пить и худеть

Хочется убрать пивной животик, но не хочется изнурять себя упражнениями. Лайф выяснил, как пить пенный напиток, чтобы не испортить фигуру.

Пейте не спеша Не больше одного бокала в час Фото © Pixabay

Нашей печени нужен час, чтобы переработать один бокал пива. Если за это время выпить больше 0,5 л пенного напитка, то метаболизм нарушается и жиры сжигаются медленнее и накапливаются в организме.

Поешьте до того, как начнёте пить На полный желудок пиво пьётся не так охотно, а чипсы и другие снеки просто не лезут Фото © Pixabay

Пивные закуски намного вреднее алкоголя. Они очень солёные, из-за этого в организме нарушается водный баланс, что в итоге ведёт к нарушению кровяного давления и может стать причиной инфарктов и инсультов. Поэтому кардиолог Юрий Серебрянский рекомендует не налегать на закуску, употребляя пенные напитки, и поесть до того, как захотите пропустить по стаканчику. Лучше есть белковую пищу: мясо, зерновые, бобовые.

Выбирайте непастеризованное пиво В разливных напитках меньше калорий, чем в баночных или бутылочных Фото © Pixabay

Выбирая между бутылочным и разливным, остановитесь на бокальчике разливного. А между тёмным и светлым — на тёмном. Эти сорта напитка менее калорийные.

Чередуйте пиво с водой Так вы меньше выпьете и спасёте организм от обезвоживания Фото © Pixabay

Но пить нужно именно воду, а не другие газированные напитки. Так вы сможете наполнить желудок — пива в него войдёт меньше. Вода не откладывается на боках и животе, наоборот — поможет вам лучше чувствовать себя утром.

Следите за калориями в течение дня Если вечером планируете выпить, то днём лучше есть низкокалорийные продукты Фото © Pixabay

Алкоголь — очень калорийный продукт. Поэтому диетологи не советуют его употреблять тем, кто хочет похудеть. Но, если очень хочется, не ешьте фастфуд, сладкое и мучное. Ешьте овощи, нежирное мясо, творог.

Снизьте потребление алкоголя Если пить пиво литрами, то никакие подсчёты калорий не помогут Фото © Pixabay

Не хотите увеличиваться в размерах — откажитесь от причины полноты или хотя бы снизьте дозу потребления. Наркологи говорят, что норма потребления пива — 1 л в день для мужчин и 0,5 л — для женщин. Но, если пить каждый день, будет не только пивной животик, но и алкоголизм. Поэтому с алкоголем — чем реже, тем лучше.

И всё-таки спорт Он нужен всем, не только любителям выпить и закусить. Без физической активности любой трезвенник заплывёт жиром Фото © Pixabay

Гуляйте, катайтесь на велосипеде, ходите в бассейн. Не обязательно тягать железо в зале или мучить себя аэробикой. Делайте в день не менее 10 тысяч шагов, и лишние отложения будут уходить сами. Только на прогулку берите с собой бутылку воды, а не 0,5 хмельного. Пользы будет больше.