Секс без границ. Какие знаки зодиака самые раскрепощённые

Лайф выяснил, с какими знаками зодиака точно не заскучаешь и кто более раскрепощён: Лев или Козерог?

Овен Жгучая страсть и стремление всё контролировать

Мужчины-Овны любят похвастаться своими достижениями на любовном фронте, но делают это не без оснований: они страстные, импульсивные и не закомплексованные. Знают, как сделать хорошо себе и порадовать партнёра. Женщины-Овны любят, когда ими восхищаются, им важно быть привлекательными, отмечают астрологи. Они азартны и непредсказуемы. Представители этого "огненного знака" любят держать всё под контролем, но всегда открыты для экспериментов.

Телец Секс и флирт — путь к счастью

Представительницы этого знака знают все секреты соблазнения, но они очень ревнивы и упрямы. Если ей чего-то захотелось — она пойдёт напролом. Мужчины-Тельцы не менее ревнивы, но у них достаточно терпения, чтобы выдержать даже самых строптивых дам. Ради хорошей близости они могут выдержать любую ссору.

Близнецы Эрогенная зона — мозг

И мужчины, и женщины этого знака нуждаются в умственной подпитке. По словам астролога Татьяны Мосевой, Близнецам не захочется интима с поверхностными и глупыми людьми. Но если они найдут своего интеллектуала, то ничего не сможет им помешать: любые фантазии будут реализованы.

Рак Скромность и сдержанность

Под своим толстым панцирем серьёзности и скромности мужчины-Раки прячут нежность и ласку. Если Рак влюблён, то это видно сразу: он осыпает избранницу комплиментами и не выпускает из объятий — но обнажить душу для него сложнее, чем тело. Женщины-Раки очень сдержанные и скромные. Раскрываются с большим трудом, в каких-то смелых желаниях даже себе боятся признаться.

Лев Самолюбование и власть

Лев всегда думает о своём имидже, поэтому партнёр для отношений должен соответствовать его идеалу. Хотя переспать Лев может с кем угодно, по-настоящему он влюбится только в совершенство. Львов нужно обожать, им нужно подчиняться, тогда они будут счастливы и иногда станут прислушиваться к пожеланиям своего партнёра. Но чаще им нужна власть — во всех сферах жизни, говорит астропсихолог Эльмира Агеева.

Дева Практичность важнее страсти

Представители этого знака не любят растрачивать себя направо и налево. Они очень избирательны. И если сегодня лучше выспаться, то не ждите от них урагана в постели. В пятницу вечером, если на следующий день никуда не надо идти и можно будет проваляться в кровати до обеда, Девы могут устроить нечто экстраординарное. Но вряд ли они будут выступать инициаторами. Их нужно "пригласить" к действию.

Весы Принципиальность и система поощрений

Весов может отпугнуть чрезмерный напор партнёра — назвать раскрепощённым этот знак зодиака сложно. Богатый опыт избранника их скорее оттолкнет, нежели заинтригует. Но если с Весами вы уже дошли до близости, то не забывайте говорить им комплименты и похвальные слова во время акта любви. Если этого не делать, ваши интимные отношения могут довольно быстро закончиться, предупреждает Татьяна Мосева.

Скорпион Никаких запретов — чемпион по раскрепощению

Самый откровенный и раскрепощённый знак зодиака. Аппетит Скорпиона невозможно обуздать. Его девиз: "Всегда!" Он изобретателен, любит эксперименты и не думает о последствиях. Но Скорпионы ужасно ревнивы и требовательны, спокойной жизни с ними не будет. А вот страстная — это да.

Стрелец За свободу без каких-либо привязанностей

Даже не предлагайте Стрельцу один брак на всю жизнь. Ему нужны свобода, разнообразие и приключения. Женщин-Стрельцов, по словам Эльмиры Агеевой, не заботит удовлетворение партнёра — ей важны свои собственные ощущения. Мужчина же, наоборот, знает, как порадовать свою избранницу, и делает это с большой охотой. Вряд ли их отношения продлятся долго, поэтому он хочет, чтобы она запомнила его на всю жизнь.

Козерог Холодность и расчётливость

Женщина-Козерог редко поддаётся эмоциональным порывам. Как правило, она с холодной головой оценивает, подходит ей этот мужчина или лучше подождать. Мужчины-Козероги во время близости выкладываются по-полной, но делают это исключительно с любимым человеком. Кратковременные романы и измены Козерогу претят.

Водолей Вместо прелюдии — теория

Водолеи очень любят демонстрировать свой интеллект. Поэтому вместо того, чтобы быстро перейти к интимной практике, они могут начать рассуждать о том, как правильно флиртовать, заниматься сексом и строить отношения. Когда всё-таки дойдёт до дела, Водолеи покажут всё, что знали. И сделают это хорошо. Но после завершения процесса им снова захочется поговорить.

Рыбы Желание угождать и выполнять любые прихоти

Женщины-Рыбы очень редко думают о себе, отмечает Татьяна Мосева. Они готовы подстраиваться под своего партнёра и воплощать в жизнь любые его фантазии. Нельзя сказать, что ей от этого плохо, эксперименты приносят удовольствие Рыбе и повышают её самооценку. Мужчины этого знака любят переходить границы допустимого, делать что-то таинственное или запрещённое. Но лучше, чтобы инициатором была партнёрша. Первым озвучить свои идеи мужчина-Рыба вряд ли решится.