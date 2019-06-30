Крепкая зараза. Какие инфекции поджидают нас в летних реках и озёрах

Вирусы, паразиты и бактерии. Что ещё подстерегает нас в водной среде в тёплый сезон, выяснял Лайф.

В городе Охе на Сахалине закрыли все детские сады и школьные лагеря из-за вируса гепатита А, который обнаружен в воде. Три человека госпитализированы. В городе работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По убеждению доктора медицинских наук, врача-иммунолога и вирусолога Владислава Жемчугова, власти должны были заранее позаботиться о мерах по обеззараживанию водопровода, чтобы инфекция не попала в квартиры и детские учреждения.

По словам экспертов, четыре из пяти случаев всех желудочно-кишечных заболеваний в летний сезон так или иначе связаны с водой. Инфекция из воды попадает в организм человека, вызывает рвоту и диарею, которые являются причинами летальных исходов.

Гепатит А Приводит к общей интоксикации, поражению печени и желтухе. Вызывает лихорадку, ощущение слабости, тошноту, боли в области живота Фото © Flickr/Andy Lamb

По словам Владислава Жемчугова, гепатит А, которым заразились через воду жители Сахалина, довольно распространён, опасен и долго сохраняется в воде.

Возбудители гепатитов А и Е выделяются в окружающую среду с фекалиями больного, например через канализацию. При этом заражение происходит, если вирус попадает через рот в желудочно-кишечный тракт другого человека. Это может произойти также при употреблении еды и напитков, в производстве которых использовалась вода даже с небольшим количеством вирусов. По мнению врачей, основная причина распространения болезни — проблемы с питьевой и технической водой, а также несоблюдение элементарных санитарных норм и правил гигиены.

Аденовирусная инфекция Поражает носоглотку, слизистую глаз и пищеварительную систему. Способствует развитию бронхита и пневмонии Фото © Likar.info

Этот вирус считается особо опасным. Он легко распространяется в водной среде и передаётся человеку при купании или употреблении нефильтрованной и некипяченой воды. Впрочем, по словам специалистов, фильтрация тоже не всегда эффективна.

Даже очищенная вода, двигаясь по старым трубам, становится заразной, так как сквозь мелкие трещины в неё снова попадают сточные воды, полные микробов. Да и сами патогенные организмы становятся всё более устойчивыми к погодным изменениям, дезинфицирующим средствам и другим внешним факторам губительного воздействия на них.

Дизентерия Характерны острая боль в животе, сильная диарея с кровью, обезвоживание Фото © Medical News Today

Бактерии дизентерии, попадая с водой в толстую кишку, распространяются там и выделяют токсичные вещества, разъедающие кишечную слизистую вплоть до кровоточащих ран и язв. Бактерия шигелла, вызывающая дизентерию, живёт в пресных водоёмах по три месяца. Однако её легко уничтожить, прокипятив воду, поскольку при высоких температурах шигелла моментально погибает. Водный путь передачи наиболее актуален для этой кишечной инфекции. Из-за высокого уровня заражаемости при заболевании дизентерией в коллективе сразу объявляют карантин.

Холера Бактерии холерного вибриона поражают тонкий кишечник. Характерны непрерывная рвота и понос, из-за которых возникает обезвоживание Фото © Flickr / Sanofi Pasteur

Смертельная опасность холеры именно в обезвоживании. За один день организм человека теряет до 40 литров воды, что приводит к летальному исходу. Бактерии холерного вибриона живут в пресной воде до трёх месяцев, ещё дольше опасные возбудители могут выживать в солёной морской воде. В качестве борьбы с распространением бактерий сейчас используют хлорирование или подкисление воды. Холерный вибрион также погибает в воде при нагревании до 60 градусов.

Эта инфекция сейчас редко встречается в наших краях, но вспышки эпидемий до сих пор фиксируют в странах Азии и Африки, а также Центральной Америки.

Кишечная палочка Вызывает интоксикацию и диарею, сопутствующие боли в животе Фото © Flickr/NIAID

Патогенные штаммы бактерии кишечной палочки, попадая в организм человека, выделяют в кишечнике вредоносные энтеротоксины. Особенно тяжело интоксикацию переносит детский неокрепший организм. В водной среде бактерия хорошо уживается и может находиться в водоёме или водопроводной воде несколько недель. При обычном кипячении — погибает в воде.

Брюшной тиф, паратиф, сальмонеллёз Поражается тонкий кишечник, возникают сильная интоксикация и кишечные расстройства, поднимается температура, появляется сыпь Фото © Wikipedia

Все эти инфекционные заболевания провоцируются разными видами сальмонелл. Бактерии могут жить в реках по полгода, даже при засухе или снижении температуры в осенний период. Кипячение и хлорирование воды помогают избавиться от этих бактерий.

Отравления ртутью и свинцом. Меркуриализм и сатурнизм При отравлении ртутью больного начинают беспокоить невыносимые головные боли, психические расстройства, депрессия и галлюцинации Фото © Wikipedia

Вода хорошо растворяет токсические вещества, которые проникают в водоёмы через почву. При высокой концентрации ртути в воде возможно развитие хронического отравления, которое называют меркуриализмом.

Постоянное отравление через воду свинцом (сатурнизм) и его соединениями также приводит к тяжёлым поражениям всех внутренних органов с вероятным летальным исходом. Это касается и болезни ита́й-ита́й, при которой происходит отравление водой с опасной концентрацией кадмия. Заболевание сопровождается серьёзной почечной недостаточностью, болями в суставах и патологическими переломами.

Ротавирус (кишечный грипп) Главные признаки вируса — поражение желудка и тонкого кишечника, ротавирусный гастроэнтерит Фото © Shutterstock

Прямого отношения к гриппу эти болезни не имеют, так как их провоцирует совсем другой вирус — ротавирус. Однако проявление болезни, в частности, поражение пищеварительного тракта, часто напоминает гриппозные, передаётся вирус не только через воду и еду, но и воздушно-капельным путём. Ротавирус устойчив к воздействиям внешней среды и может долго выживать и вне организма человека в воде. Он также успешно развивается в молочных продуктах и долго может сохраняться, например, в холодильнике.

Специфических средств, направленных на уничтожение ротавируса, нет. Борьба ведётся с проявляющейся симптоматикой, в основном это регидратационная терапия — нужно больше пить воды, чтобы избежать обезвоживания. При отсутствии аппетита не надо насильно запихивать в себя еду, это может спровоцировать рвоту. Лучше выпить фруктовый кисель или солевые растворы.

Серозный менингит Крайне опасное инфекционное заболевание. Вызывает воспаление оболочки головного мозга, что часто приводит к летальному исходу Фото © Wikipedia

Вспышки менингита серозного типа обычно фиксируют в летне-осенний период. Заражение происходит во время купания в загрязнённых водоёмах через инфицированную воду. Инфекция чаще поражает неокрепшие организмы детей, нежели взрослых. При этом стандартная симптоматика в виде головной боли, тошноты и высокой температуры порой сбивает с толку врачей при постановке правильного диагноза. При ослабленном иммунитете с током крови инфекция быстро достигает головного мозга, провоцируя тяжёлый воспалительный процесс.

Паразиты, глисты и черви Попадают в организм через кожу, даже без каких-то ран, и вызывают сильную лихорадку, боли в мышцах или сыпь Фото © Shutterstock

Паразитарные заболевания особенно распространены в тропических странах. В каждой из них встречаются свои паразиты. Многие из них способны полностью разрушить здоровый организм и погубить человека. Например, плоские черви шистосомы (или кровяные сосальщики) паразитируют в венах, питаясь кровью. При хроническом шистосомозе поражения внутренних органов могут привести к инвалидности или летальному исходу. Употребление некипяченой воды или купание в опасных местах также чревато заражением такими паразитами, как аскариды, острицы. Их яйца сохраняются в воде довольно долго, и паразиты легко могут поселиться внутри человека.

По словам врачей, через воду часто передаются полиовирус (полиомиелит) и вирус Коксаки, а также такие паразитарные патологии, как педикулёз (вши) и другие паразиты, вызывающие кожные поражения. Подцепить опасное заболевание можно, не только хлебнув заражённой воды из крана или водоёма, но и при купании, мытье рук, при поливе огорода или самостоятельном мытье машины.

Снизить риск заражения через воду помогут элементарные правила гигиены, кипячение и фильтрация воды для питания и мытья посуды. Не лишними будут и профилактические меры в виде прививок при выезде на экзотические курорты, где медики вообще рекомендуют не пить и не использовать для мытья никакую воду, кроме проверенной бутилированной. В жарких странах также не советуют купаться в пресных водоёмах и ходить возле них босиком.