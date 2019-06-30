Признания женатиков. Как не обмануться в новом "возлюбленном"?

Лайф выяснил, как определить, что перед вами чья-то жена или чей-то муж, а не просто человек "в активном поиске".

Женатые мужчины, которые хотят найти себе новую пассию, но заявлять о своём семейном статусе не намерены, выкладывают картинки, фотографии актёров, иногда — снимки со своими детьми, если мужчина взрослый и потом сможет соврать, что это "от первого брака". То же самое у женщин.

У мужчин на фото дети от другого брака, у женщин — смелые наряды Либо на фото другие люди, ещё вариант — снимков нет вообще

Девушки в поисках кого-то на стороне фотографируются в смелых нарядах, чтобы показать, что они вообще-то тигрицы, а не кухарки. Как отмечают психотерапевты, замужние женщины, готовые пофлиртовать, очень часто стараются выпятить свою раскрепощённость, думая, что так они привлекут альфа-самцов.

Загадочность и пыль в глаза Ни на один вопрос человек не может ответить прямо

Вы интересуетесь семейным положением собеседника, а в ответ либо дурацкие шутки, либо он просто переводит тему разговора. О своей жизни семейный человек не рассказывает, пытается её не раскрывать. Всё время какие-то тайны, недосказанности, но как красиво это преподносится! На самом деле перед вами не писатель-шпион, а семьянин, которому захотелось гульнуть.

Странное место для встречи На первое и последующее свидания вас зовут не в модные заведения, а в пиццерии на отшибе города

А как иначе? Ведь вас могут увидеть знакомые или коллеги законной половинки. Тогда кому-то придётся разводиться по-настоящему, а не "разводить" вас. И никаких встреч дома у вашего избранника. Либо у вас, либо в отеле. Но это совсем не из-за того, что он или она не успели навести дома порядок. Там уже лежат чужие носки и трусы.

Никаких совместных фото Хотите сделать общее селфи? Давайте не будем

Никакого компромата. Скорее всего, в его или её телефоне удалены ваши переписки, а ваш контакт записан там как "Пётр Иванович" или "Юля маникюр", чтобы лишних вопросов не возникало, если вдруг забудет перевернуть телефон экраном вниз.

Вы общаетесь, когда "есть время" По вечерам, выходным и праздникам "абонент вне зоны"

Вам говорят о тренировках, рабочих встречах, срочных делах, когда звонить и писать нельзя. На самом деле в это время приходит с работы жена или муж, нужно побыть примерным семьянином, чтобы никто ничего не заподозрил.

Подарки оставьте себе Вы хотите сделать приятное своей новой пассии, а подарки не принимаются.

То "это не нужно", то "в машине пусть будет", то "я не могу это принять, это слишком дорого для меня". Если человек женат, ему сложно объяснить своему законному партнёру, откуда вдруг новый телефон или дорогие духи. В его идеальном мире вы должны быть его личной тайной, а не причиной развода.

Как "поймать" женатика?

Психотерапевт Анна Таипова рекомендует сказать партнёру, для того чтобы вывести его на чистую воду, что вы совсем не против романа с человеком из другой семьи. Якобы в этом нет ничего такого, "хороший левак укрепляет брак", а вы только рады помочь чьим-то узам.

Возможно, такие слова могут подтолкнуть "семьянина" признаться: "Ну раз ты не против, то вот моё обручальное кольцо, а вот штамп в паспорте".

Ещё один способ — начать беседу о подлецах, которые изменяют своим вторым половинкам. Говорите, как вы их ненавидите, что эти люди вообще не достойны любви и всё в таком духе. Если увидите бегающий взгляд, растерянность и желание оспорить ваши слова — перед вами "гуляка", утверждает психолог Юлия Павлова.

Эксперты отмечают, что желание "посмотреть налево" возникает и у мужчин, и у женщин. Некоторые не могут справиться с собой и ищут жертву для повышения самооценки, разнообразия, развлечений. Не нужно верить всему, что вам говорят. Подмечайте детали, чтобы не попасться на крючок чужого обмана.