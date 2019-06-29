Признаки страшного приступа. Как распознать инсульт

Кровоизлияние в мозг может произойти внезапно. Лайф узнал у экспертов, как определить инсульт и помочь человеку до приезда скорой.

Острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт — может произойти из-за перепада давления, болезней сердечно-сосудистой системы, частых стрессов, злоупотребления алкоголем, курения, а также из-за наследственных заболеваний.

— Чем быстрее человек с инсультом окажется в больнице и получит квалифицированную помощь, тем выше вероятность, что он сможет быстро реабилитироваться, — говорит кардиолог Юрий Серебрянский.

Врачи отмечают, что человек может перенести микроинсульт, который сопровождается теми же симптомами. Но при нём поражаются капилляры, а не сосуды, поэтому человек быстрее восстанавливается. Но, если вовремя не принять меры, микроинсульт может перерасти в серьёзное кровоизлияние.

Самочувствие при инсульте

Онемение Слабость в теле появляется неожиданно, могут неметь конечности и половина лица Фото © Shutterstock

Головокружение Сильная головная боль, провоцирующая потерю координации движений Фото © Shutterstock

Ослабление органов чувств Возможна временная потеря зрения, речи и слуха Фото © Shutterstock

Тошнота и рвота Головокружения и возможные галлюцинации дополняются тошнотой Фото © Shutterstock

Как распознать инсульт

По самочувствию сложно понять, переутомление это или инсульт. Надеяться, что всё пройдёт само собой, опасно для жизни. По словам нейрохирургов, доставить в клинику пациента с кровоизлиянием в мозг нужно в течение трёх часов после приступа, иначе человек никогда не сможет вернуться к нормальной жизни: возможны паралич тела, потеря памяти, зрения, слуха, нарушение речи.

Если человек жалуется на головокружение, онемение, тошноту, необходимо попросить его совершить четыре простых действия.

Улыбнуться При инсульте невозможно улыбнуться обоими уголками губ. Улыбка будет искривлённой Фото © infoniac.ru

Назвать своё имя или произнести любую простую фразу Если человек не сможет произнести слова внятно, значит, это не просто усталость, а более серьёзная проблема Фото © Shutterstock

Поднять обе руки одновременно Инсульт не позволит человеку поднять руки. Одна или обе будут непроизвольно опускаться Фото © Shutterstock

Высунуть язык Искривлённый или перевёрнутый язык — явный признак инсульта Фото © Pixabay

Если хотя бы одно из перечисленных действий выполнить не получается, человека тошнит и изнуряет головная боль, необходимо немедленно звонить в скорую помощь.

Что делать до приезда врачей

Уложите больного на высокие подушки. Избавьте от тесной одежды, расстегните ремень и тугой воротник — ничто не должно мешать человеку дышать.

Не нужно давать сосудорасширяющие средства или какие-то другие лекарства, если вы не врач. Так вы только усугубите состояние пострадавшего.

Измерьте артериальное давление. Если оно высокое, нужно опустить ноги больного в умеренно горячую воду.

Если пострадавшего начинает тошнить, поверните ему голову на бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.

Только комплексная реабилитация может предотвратить повторение инсульта и восстановить повреждённые функции организма. Не нужно заниматься самолечением. Следуйте рекомендациям квалифицированных врачей, чтобы не навредить здоровью.