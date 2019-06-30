Убийства, коррупция, бордели и папа Бэтмена. Какие сериалы смотреть в июле?

В середине лета выходят ожидаемо скандальный проект от Netflix про Николая II, история отца Бэтмена, новый сезон "Очень странных дел", финальные "Форс-мажоры", а также произойдёт возвращение комедии "Четыре свадьбы и одни похороны" в формате сериала.

"Последние цари"

Дата выхода: 3 июля

Не успели утихнуть споры по поводу "Чернобыля" от HBO, и вот уже Netflix выпускает сериал про Николая II и его семью. Тема до сих пор болезненная, скользкая, так что споры неизбежны. Создатели отмечают, что "Последние цари" в большей степени научно-популярный сериал, чем художественный. И в этом они очень рискуют: нельзя будет прикрыться вымыслом, условностью. Уже проанонсировано наличие эротических сцен. В ожидании сериала можно посмотреть "Агонию" Элема Климова и "Цареубийцу" Карена Шахназарова.

"Город на холме", 1-й сезон

Дата выхода: 1 июля

Бостон, 90-е. Разгул криминала, произвол коррумпированной власти, оголтелый расизм. В Бостон приезжает Декорси Уорд, новый прокурор из Бруклина. Его не смущает, что он, темнокожий, лезет в самое пекло расовой нетерпимости. Ведь он одержим желанием искоренить преступность, а программа-минимум — устранить банду местных грабителей инкассаторов, что-то вроде банды "Чёрная кошка" из известного советского сериала. Декорси Уорду придётся использовать нестандартные методы, а для этого он сразу идёт на компромисс — заключает союз с Джеки Рором, коррумпированным офицером ФБР в отставке.

"Очень странные дела", 3-й сезон

Дата выхода: 4 июля

Для фанатов это не новость — они уже замучились ждать. Успешный проект братьев Даффер, базирующийся на референсах к поп-культуре 80-х (а именно — к фильмам Стивена Кинга, Дэвида Линча, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса), дожил до третьего сезона и даже не выдохся. По сюжету, в 80-е годы в американском захолустном городке пропадает мальчик Уилл. Родня и шериф пытаются выяснить обстоятельства исчезновения. Майк, лучший друг Уилла, ближе всех к истине, но ему предстоит погрузиться в самое пекло противостояния паранормальных сил.

"Аванпост", 2-й сезон

Дата выхода: 10 июля

Тэлон из расы чернокровок отправляется на поиски убийц своей семьи. Она оказывается в крепости на пограничной территории. В пути у неё раскрываются сверхспособности, но ими ещё надо научиться пользоваться. И это нужно сделать поскорее, ведь на пути у неё встанет местный религиозный фанатик, облечённый безграничной властью.

"Куртизанки", 3-й сезон

Дата выхода: 11 июля

Третий сезон оригинального проекта от канала Hulu. История разворачивается в XVIII веке, главная героиня — хозяйка борделя Маргарет Уэллс. Она готова на всё ради благополучия своих дочерей. Благосостояние Маргарет и её семьи зависит от её бизнеса. В это время религиозные власти объявляют войну борделям.

"Форс-мажоры", финальный сезон

Дата выхода: 17 июля

Юрист-самозванец Майк Росс, якобы выпускник Гарварда, скрывающийся от преследования после сорвавшейся операции по сбыту наркотиков, записывается на собеседование к Харви Спектру. А тот — крутейший адвокат в Нью-Йорке. Харви порядком подустал от благонамеренных, но скучных соискателей, и прощелыга Майк Росс, наделённый буйством и талантом, как никто подходит ему в напарники.

Так родился самый нестандартный дуэт юристов на Манхэттене. За восемь сезонов в сериале сыграли больше 500 актёров. В новом сезоне, как и в предыдущем, обошлись без полюбившихся зрителю Меган Маркл и Патрика Джея Адамса, зато ввели новых, не менее харизматичных героев.

"Пирсон"

Дата выхода: 17 июля

А вот и спин-офф "Форс-мажоров" подоспел. В центре истории — Джессика, тот момент её жизни, когда она только адаптируется к политическим подковёрным играм Чикаго. Ей придётся заново выстраивать свою судьбу, одна из задач — обретение должности управленца в компании "Пирсон — Хардман". Джессике не привыкать к взлётам и падениям.

"Оранжевый — хит сезона", финальный сезон

Дата выхода: 27 июля

Для человека всегда сложно отказываться от привычных вещей, но если обстоятельства вынуждают, то ему приходится это делать. У Пайпер Чепмен было всё прекрасно: уютный дом, приятные бытовые мелочи, счастливые отношения с возлюбленным. Но авантюрное прошлое, связанное со сбытом наркотиков, бумерангом ударяет по её судьбе. Пайпер оказывается в тюрьме, и теперь ей предстоит не только свыкнуться с отсутствием комфорта, но и просто остаться живой. В седьмом сезоне зрителю обещают встречу с яркими персонажами, которым придётся найти общий язык, как бы это ни было тяжело.

"Вероника Марс", 4-й сезон

Дата выхода: 26 июля

В городке Нептун, штат Калифорния, живёт девочка Вероника. От других подростков её отличают задатки Шерлока Холмса, и ей есть в кого быть такой, ведь её отец — частный сыщик. Он лишился жены и должности шерифа, так что единственное, что у него есть, — дочь и работа детективом. По ходу создания телешоу Роб Томас кардинально поменял концепцию: если изначально это был роман для подростков, где повествование идёт от лица мужского персонажа, то потом акцент был сделан на женской точке зрения. Сериал стилизован под нуар. В каждой серии зрителя ждёт одно-два дела, которые героям надо раскрыть.

"Пенниуорт"

Дата выхода: 28 июля

Такой предыстории "Бэтмена" мы ещё не видели. Альфред Пенниуорт — британский спецназовец в отставке, который организует частную охранную контору. Одним из первых клиентов, кто постучит к нему в дверь, станет Томас Уэйн, отец Брюса Уэйна, больше известного как Бэтмен. Сценаристы и продюсеры проекта — Бруно Хеллер и Дэнни Кэннон, непосредственно причастные к созданию "Готэма". Они обещают, что это будет полный отрыв: Альфред Пенниуорт столкнётся с потомками Джека-потрошителя.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Дата выхода: 31 июля

Помните, была такая свадебная комедия с Хью Грантом и Энди Макдауэлл в 90-х? Теперь она превратится в сериал. Минди Калинг, создательница "Офиса" и "Проекта Минди", решила развернуть — по крайней мере, на один сезон — историю о молодых людях, которые не торопятся с браком, но тем не менее обожают ходить на чужие свадьбы. Говорят, если первый сезон окажется успешным, то будут и другие, с совершенно новыми героями.