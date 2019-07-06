Алкоголь или секс? Как пережить разрыв с любимым человеком

Вас бросили? Лайф выяснил, как спасти себя от депрессии и самокопания, начать снова жить и влюбляться, чтобы все бывшие пожалели, что потеряли вас.

Расставание после долгих отношений или разрыв после краткосрочного романа всегда ударяют по самооценке и эмоциональному состоянию. Не нужно храбриться и показывать всему миру, что вам наплевать. Дайте себе возможность погрустить, а через неделю — берите себя в руки.

Не надо мониторить соцсети Либо удалите из друзей и отпишитесь, либо проявите силу воли Фото © Shutterstock

Не тратьте свою жизнь на просмотр фотографий человека, который вас бросил. После расставания просмотр его соцсетей — это ещё и очень болезненно. А зачем делать себе ещё хуже? С глаз долой — из сердца тоже.

Нойте! Объясните друзьям, что вам нужна "жилетка", чтобы выплакать и выкричать туда всю свою обиду Фото © Shutterstock

Но только сразу ограничьте себя сроками — максимум неделя. Гештальт-психотерапевт Анна Таипова отмечает, что временные рамки не дадут вам надолго утонуть в слезах и облегчат жизнь друзьям, ведь через несколько дней это точно закончится. Недели вполне достаточно, чтобы проговорить проблему и понять, что расставание — не конец жизни.

Избавьтесь от лишнего Проведите чистку пространства: выбрасывайте всё ненужное, устройте ревизию гардероба, удалите ненужные фото с телефона Фото © Shutterstock

— Только не нужно ничего жалеть! — говорит Анна Таипова. — Если вы уже год не надевали вещь — выбрасывайте. Если фотографии заставляют вас опять плакать — удаляйте. Если дома слишком много хлама — на мусорку.

Избавление от ненужных вещей позволит вам обновиться, убрать лишние напоминания, негативные эмоции и с чистого листа начать новый этап в своей судьбе.

Не торопитесь В течение первых трёх-шести месяцев после расставания не спешите заводить новые отношения Фото © Shutterstock

Если расставание было болезненным и не по вашей инициативе, то новый роман "на скорую руку" будет скорее попыткой заменить того, кто вас бросил. Но вы сделаете себе только хуже, когда поймёте, что прежние отношения ничем заменить нельзя.

Вернитесь к себе В отношениях люди очень часто отказываются от своих интересов ради любимого человека. Пора вспомнить о своих желаниях Фото © Shutterstock

Вы занимались спортом, но потом бросили, чтобы было время на свидания. Шили мягкие игрушки — но перестали. Фотографировали природу — завязали и с этим. Расставание — отличный повод вспомнить, что вас радовало когда-то, оно может вытащить из депрессии.

Напишите письмо Но не отправляйте Фото © Public Domain Pictures

На бумагу выплесните всю свою боль, обиду и ненависть. Пишите, не задумываясь над формулировками, знаками препинания и корректностью фраз. Как пишется, так пусть бумага и стерпит. Можете отправить, но психологи советуют этого не делать. Лучше сжечь, разорвать на мелкие клочки или выбросить. Вместе с письмом уйдут и негативные эмоции.

Соберите обратную связь Когда почувствуете в себе силы к переменам, поговорите с близкими: в чём вам нужно совершенствоваться, а что — искоренить Фото © Shutterstock

Работа над собой — лучшее занятие после болезненного разрыва. Становиться лучше нужно ради себя и своей дальнейшей жизни. Близкие смогут вам подсказать направления для вашего внутреннего роста. Будьте готовы выслушать и принять их советы.

Главное — помнить, что алкоголь, тусовки и беспорядочные связи не способны заглушить боль. Если не получается справиться с депрессией своими силами, обратитесь к психологу. А лучше превратите себя в свой же идеал — все бывшие пожалеют, что потеряли вас, а вы точно встретите свою настоящую вторую половинку.