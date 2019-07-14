Точечный удар. Эрогенные зоны знаков зодиака

Лайф выяснил, на какие места на теле разных знаков зодиака нужно обратить внимание, чтобы подарить им незабываемое удовольствие.

Овен Женщины — спина и волосы Мужчины — голова и уши

Овны не любят долгие прелюдии — лучше, чтобы всё происходило спонтанно. Но если вам хочется, чтобы партнёр растаял, сделайте ему массаж. Женщины-Овны оценят поглаживания по волосам и спине, а мужчины — заигрывания с мочками ушей.

Телец Женщины — уши и шея Мужчины — спина

По словам астролога Татьяны Мосевой, всё тело Тельца — сплошная эрогенная зона. Но особенно чувствительны уши и шея — у женщин, спина — у мужчин. Избегайте резких движений во время близкого контакта: Тельцы — любители размеренных и неторопливых прикосновений.

Близнецы Женщины — кисти рук Мужчины — плечи

Любовные игры Близнецы очень любят. Особенно если как-то будут задействованы кончики их пальцев, запястья и плечи.

Рак Женщины — грудь Мужчины — губы и грудь

Раки очень любят поцелуи. И не только в губы. Если партнёр будет целовать их с ног до головы и особенное внимание уделит груди — скромный и зажатый Рак откроется и покажет чудеса интимной близости. Но Раки, как отмечает астролог Сергей Безбородный, очень ценят семейный секс. Интрижки на стороне или одноразовые соития им особого удовольствия не принесут, куда бы их ни целовали.

Лев Женщины и мужчины — спина

Льва нужно гладить. Много и ласково, как настоящего котика. Нежные прикосновения к спине или продолжительный массаж творят чудеса. После таких заигрываний Лев обязательно отблагодарит вас.

Дева Женщины — живот Мужчины — колени, локти

Девы практически не поддаются на ласки и заигрывания. Им важно всё держать под контролем, поэтому импровизация со стороны партнёра не всегда имеет возбуждающее действие. Но если проявить внимание к животу женщин-Дев или коленям и локтям мужчин этого знака — можно приятно удивить партнёра.

Весы Женщины — шея и бёдра. Мужчины — ягодицы

Лёгкий массаж или поцелуи эрогенных зон Весов позволят представителям этого знака расслабиться и поддаться страсти. Главное — чтобы вокруг всё было чисто и красиво, на спонтанный секс в неожиданных местах Весы вряд ли согласятся.

Скорпион Женщины — губы, половые органы Мужчины — рёбра, половые органы

Скорпионы могут возбудиться даже от взгляда или комплимента в их адрес. Чтобы свести их с ума, нужны поцелуи и ласки. Мужчины-Скорпионы будут сражены поглаживаниями по рёбрам, но максимального эффекта можно достигнуть, только подключая заигрывания с интимными органами.

Стрелец Женщины — голова Мужчины — поясница и бёдра

Массаж головы может сломить даже самую сдержанную женщину-Стрельца. Особенно если сделать его во время совместного принятия ванны или в романтичной атмосфере при свечах. Мужчины этого знака покорятся после поглаживаний или поцелуев бёдер и поясницы.

Козерог Женщины — колени Мужчины — грудь

Трудоголикам-Козерогам очень нужно расслабляться с любимым человеком. Если хотите доставить удовольствие Козерогу, придётся постараться: ужин, романтичная музыка, эротический массаж, долгая прелюдия... Только после этого можно уделить внимание коленям женщины-Козерога или груди мужчины этого знака, чтобы разогреть их до предела. Тогда ваш партнёр точно не устоит и будет вам благодарен.

Водолей Женщины — икры и щиколотки Мужчины — стопы

И женщины, и мужчины знака Водолей не смогут устоять на ногах, если вы до них дотронетесь. Любые заигрывания с икрами, щиколотками и стопами — главный фетиш представителей этого знака.

Рыбы Женщины — поясница Мужчины — шея

Поцелуи эрогенных зон Рыб — самое мощное оружие их партнёров. Любую ссору можно закончить бурным примирением, если знать, в какие точки "наносить удар". Поясница Рыбок и шея мужчин-Рыб нуждаются в ласке. Если уделить этим зонам должное внимание, представители данного знака поплывут от возбуждения.