Тёща — Скорпион, а свекровь — Овен. Благополучие семьи зависит от знака зодиака

Лайф выяснил, как найти подход к тёще или свекрови, пользуясь характеристиками их гороскопов.

Мама второй половинки влезает в ваши отношения, и наладить с ней контакт практически невозможно? Обратитесь к звёздам.

Овен Тёща не влезает в отношения. Но для свекрови идеальной невестки не существует Фото © Zuma\TASS

Тёща-Овен убеждена, что воспитала свою дочь правильно, поэтому она сама во всём разберётся, без участия мамы. Но частой гостьей в доме она будет точно. Чтобы отвлечь женщину, отправьте её на дачу.

Со свекровью-Овном такой трюк не пройдёт. Она главная женщина для своего сына, никакая другая женщина не может быть достойна её богатыря. Не вздумайте перечить маме, а если хотите её утихомирить — подарите путёвку в санаторий. Только размеренный отдых и сон спасут вас от её нравоучений.

Телец Тёща готова помогать, но в меру. Свекровь может сгладить любой конфликт в семье Фото © Shutterstock

Свекровь-Телец практически идеальна. Она не вмешивается, не скандалит и в любой момент может встать на сторону невестки, чтобы поставить своего сына на место. Главное — с ней не ссориться. Общайтесь вежливо и без повышенного тона.

Помогать финансово и физически всегда готова тёща-Телец. Но если сесть ей на шею, то зятя она перестанет воспринимать всерьёз. Поэтому лучше не злоупотреблять её добротой.

Близнецы И тёща, и свекровь очень общительны и дружелюбны Фото © Shutterstock

С ними всегда есть о чём поговорить. Но лучше — просто слушать. Потому что Близнецы следят за вашей реакцией: внимательны вы к их речам или только делаете вид. Если слова тёщи или свекрови вы пропускаете мимо ушей, хорошего отношения к себе не ждите.

Рак Очень обидчивая тёща. Свекровь всячески избегает ссор Фото © Shutterstock

Любое неосторожное слово может ранить тёщу-Рака. Поэтому рядом с ней лучше молчать. И не вздумайте пропускать семейные праздники: для неё это святое. Для свекрови, кстати, тоже. Но если вы не придёте в гости к тёще — ждите беды, не заглянете к свекрови — ей будет неприятно, но конфликта не произойдёт.

Лев Тёща требует максимум внимания, свекрови будут дружить с гостеприимными невестками Фото © Shutterstock

Зятю нужно дарить "второй маме" цветы, говорить комплименты и всячески показывать её значимость в своей жизни, тогда тёща будет к нему благосклонна. Невестке нужно почаще обращаться к свекрови за советом или помощью, подчёркивая её опыт, мудрость и другие положительные качества.

Дева Тёща везде суёт свой нос. Свекровь занудна и помешана на чистоте Фото © Shutterstock

Не допускайте Деву в свой дом, если не хотите терпеть критику. Где пыль, где не та мебель, где фантик оставили. И тёща, и свекровь сведут с ума семейную пару своим занудством и цеплянием к каждой мелочи.

Весы Идеальные тёща и свекровь Фото © Pixabay

"Лишь бы вам было хорошо", — это девиз Весов. Ни тёща, ни свекровь никогда не станут вмешиваться в семейные дела. А если окажутся втянуты в какой-то конфликт, то, как кот Леопольд, будут всех мирить: "Ребята, давайте жить дружно". С ними можно жить в одной квартире, их присутствия вы даже не заметите.

Скорпион Тёщи очень придирчивы, свекрови — энергетические вампиры Фото © Shutterstock

Мама девушки со всей строгостью относится к выбору дочери. Он должен быть идеалом. И если тёща решила, что мужчина неподходящий, об этом она станет заявлять во всеуслышание. Свекровь-Скорпион любит интриги, критику и обидные замечания, которые пытается прикрыть шуткой. С ней лучше не ссориться, иначе она может переехать и испортить жизнь молодым.

Стрелец Тёща будет постоянно советовать, а свекровь не пустит на свою территорию Фото © Shutterstock

Нельзя сказать, что тёща станет влезать в жизнь молодых. Скорее, она будет что-то рекомендовать. Претворять её советы в жизнь необязательно. Свекрови важно, чтобы невестка разделяла её взгляды, становиться подружками не нужно. При внешней открытости свекровь не перестанет соблюдать личные границы.

Козерог Тёща сделает всё, чтобы быть подальше от молодых. Свекровь никогда не пойдёт первой на примирение Фото © Shutterstock

Козероги очень свободолюбивы. Поэтому не ждите советов от "второй мамы": только если вы её сильно попросите, она окажет помощь. Сама инициативу не проявит. Особенно в ссорах. Даже если Козерог не права — она этого не признает.

Водолей Зять автоматически становится сыном. Невестке придётся регулярно слушать наставления Фото © Shutterstock

Тёща-Водолей принимает любой выбор дочери. Но ей будет интересно всё, чем живут молодые, от их интерьера до отпуска — частые визиты и регулярные телефонные звонки обеспечены.

Свекрови-Водолеи очень сложные натуры: они будут искать изъяны в невестке с самой первой встречи и пытаться её перевоспитать. Лучше в кратчайшие сроки загрузить мам внуками, чтобы супругам дышалось свободнее.

Рыбы Тёща сама пойдёт на контакт в любом вопросе. Свекровь всегда будет лучшей подругой для своего сына Фото © Shutterstock

На Рыб можно положиться в любом вопросе: хоть в помощи по дому, хоть в воспитании детей. Они открыты и приветливы, в ссорах пытаются примирить своих "детей". Но невестке придётся смириться: она всегда будет на вторых ролях. Свекровь-Рыбы всегда будет главным советчиком и поддержкой своему сыну.