Парень уснул и не отвечал на СМС подруги, а когда встал, она уже была звездой

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Парень уснул и не отвечал на СМС подруги, а когда встал, она уже была звездой

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Фото: twitter/putang_gang

21-летняя Паулина Рамирес из США показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни. И результат впечатлил сотни тысяч людей.

Девушка поделилась роликом, который смонтировала в iMovie, когда её молодой человек перестал отвечать на сообщения. Она встречалась с Джорджем Гироном уже три с половиной года. И в тот вечер влюблённые обсуждали, где и когда они вместе пообедают. Но во время разговора бойфренд вдруг пропал. И Паулина, чтобы не тратить время зря, ожидая его возвращения, решила немного развлечься.

Он спал всего час, но мне стало скучно, и я решила сделать видео, которое могло бы его рассмешить

Паулина Рамирес

В ролике девушка немного пофантазировала на тему исчезновения бойфренда. Под музыку, усиливающую напряжение, перед нами проносятся кадры, где в том числе она якобы спрашивает в соцсетях, не видел ли Джорджа кто-то. Делает в "Гугле" запрос "как выследить своего парня" и даже собирается обратиться к детективу. Но наконец парень отвечает ей, написав, что просто спал. И уже "рассерженная" Паулина ищет способ его "убить".

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/putang_gang" target="_blank"><strong>putang_gang</strong></a></p>

Парочка вместе посмеялась над роликом, названным "Где, чёрт возьми, Джордж?". Сначала Паулина не собиралась никуда выкладывать свою работу, но, по её словам, вышло так хорошо, что она опубликовала ролик в "Твиттере". И пользователям настолько понравилось, что видео уже набрало 2,54 млн просмотров и около 170 тыс. лайков. Правда, ей пришлось объяснять, что она не истеричная подружка и это просто шутка. А потом талантливой девушке предложили работу — поступило несколько запросов на монтаж, хотя она и объяснила, что нигде этому не училась.

Он ведь женился на тебе после этого?

Alex_Mill13

Это [видео] сделало мой день!

aya_sala

Это достойно "Оскара"

laurenruthers

Это очень смешно, если только не на самом деле

ShianneJanae

Мне нужно отредактировать несколько видео, предлагаю работу

VikingSumo

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