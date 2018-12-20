Парень уснул и не отвечал на СМС подруги, а когда встал, она уже была звездой

21-летняя Паулина Рамирес из США показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни. И результат впечатлил сотни тысяч людей.

Девушка поделилась роликом, который смонтировала в iMovie, когда её молодой человек перестал отвечать на сообщения. Она встречалась с Джорджем Гироном уже три с половиной года. И в тот вечер влюблённые обсуждали, где и когда они вместе пообедают. Но во время разговора бойфренд вдруг пропал. И Паулина, чтобы не тратить время зря, ожидая его возвращения, решила немного развлечься.

Он спал всего час, но мне стало скучно, и я решила сделать видео, которое могло бы его рассмешить Паулина Рамирес

В ролике девушка немного пофантазировала на тему исчезновения бойфренда. Под музыку, усиливающую напряжение, перед нами проносятся кадры, где в том числе она якобы спрашивает в соцсетях, не видел ли Джорджа кто-то. Делает в "Гугле" запрос "как выследить своего парня" и даже собирается обратиться к детективу. Но наконец парень отвечает ей, написав, что просто спал. И уже "рассерженная" Паулина ищет способ его "убить".

Парочка вместе посмеялась над роликом, названным "Где, чёрт возьми, Джордж?". Сначала Паулина не собиралась никуда выкладывать свою работу, но, по её словам, вышло так хорошо, что она опубликовала ролик в "Твиттере". И пользователям настолько понравилось, что видео уже набрало 2,54 млн просмотров и около 170 тыс. лайков. Правда, ей пришлось объяснять, что она не истеричная подружка и это просто шутка. А потом талантливой девушке предложили работу — поступило несколько запросов на монтаж, хотя она и объяснила, что нигде этому не училась.

Он ведь женился на тебе после этого? Alex_Mill13

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Это очень смешно, если только не на самом деле ShianneJanae