Девушка творит чудеса на кухне, и это не то, что вы думаете: 10 шедевров из печи

Джессика Ли Кларк-Божин из Канады любит поп-культуру и сладкие американские пироги. Однажды она решила объединить эти увлечения — и вот что получилось.

Выпечка, которую готовит Джессика, больше похожа на картины или вовсе на фотошоп.

Ещё сложнее поверить, что эти шедевры съедобны, становится, когда узнаёшь, что Джессика самоучка.

Чуть больше трёх лет назад она выложила первое фото на своей странице в "Инстаграме" и подписала: "Я Джессика, и я чайник в готовке".

Что за картинка была на том пироге, разобрать действительно сложно. Но начало положено. Кто бы знал, что впереди такие шедевры!

Следом девушка стала выкладывать пироги, на которых были изображены животные или относительно простые узоры.

А потом перешла и к портретам. Её вдохновляли персонажи фильмов, музыкальные исполнители и актёры.

Поначалу ещё можно было понять, из каких фруктов и пекарских украшений сделан тот или иной элемент декора пирога.

Но со временем Джессика достигла такого мастерства, что её пироги просто жалко есть — ведь это настоящие шедевры.

Сейчас у девушки на странице уже 56 тысяч подписчиков.

Её уже не раз приглашали на телевидение, а известные киностудии стали сами заказывать ей портреты героев популярных фильмов.

Недавно она, к примеру, испекла сразу несколько пирогов, посвящённых диснеевским принцессам и сериалу "Игра престолов".