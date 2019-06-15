Девушка творит чудеса на кухне, и это не то, что вы думаете: 10 шедевров из печи

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Фото © Instagram / Jessica Leigh Clark-Bojin

Джессика Ли Кларк-Божин из Канады любит поп-культуру и сладкие американские пироги. Однажды она решила объединить эти увлечения — и вот что получилось.

Выпечка, которую готовит Джессика, больше похожа на картины или вовсе на фотошоп.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Ещё сложнее поверить, что эти шедевры съедобны, становится, когда узнаёшь, что Джессика самоучка.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Чуть больше трёх лет назад она выложила первое фото на своей странице в "Инстаграме" и подписала: "Я Джессика, и я чайник в готовке".

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Что за картинка была на том пироге, разобрать действительно сложно. Но начало положено. Кто бы знал, что впереди такие шедевры!

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Следом девушка стала выкладывать пироги, на которых были изображены животные или относительно простые узоры.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

А потом перешла и к портретам. Её вдохновляли персонажи фильмов, музыкальные исполнители и актёры.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Поначалу ещё можно было понять, из каких фруктов и пекарских украшений сделан тот или иной элемент декора пирога.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Но со временем Джессика достигла такого мастерства, что её пироги просто жалко есть — ведь это настоящие шедевры.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Сейчас у девушки на странице уже 56 тысяч подписчиков.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Её уже не раз приглашали на телевидение, а известные киностудии стали сами заказывать ей портреты героев популярных фильмов.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ThePieous/" target="_blank">Jessica Leigh Clark-Bojin</a></p>

Недавно она, к примеру, испекла сразу несколько пирогов, посвящённых диснеевским принцессам и сериалу "Игра престолов".

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