Би-би-си заретушировала декольте героини фильма, чтобы не обидеть африканцев

Телеканал BBC Africa отретушировал кадры с героиней документального фильма о соцсетях. По мнению редакторов, внешний вид блогерши Гламур Пэм мог оскорбить консервативные взгляды местного населения.

Документальный фильм, посвящённый соцсетям, вышел в эфир BBC Africa с размытой грудью одной из участниц съёмок. Редколлегия канала решила, что вырез на платье Гламур Пэм, популярной блогерши из Кении, выглядит слишком откровенно для местных зрителей. По словам источника газеты The Guardian, решение было принято "на самом высоком уровне" во избежание скандала.

Фильм вышел в рамках программы She Word, целью которой является "изучение жизненного опыта женщин в современной Африке". Гламур Пэм выступила в роли эксперта, дающего главной героине советы по продвижению своего профиля в соцсетях.

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Изначально создатели фильма планировали решить возникшую проблему, показывая девушку только на общих планах. Но в нескольких сценах, без которых нельзя было обойтись, камера вплотную приближается к героине. Видео было загружено и на официальный канал BBC в YouTube, причём уже в отретушированной версии.

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