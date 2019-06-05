"Я прервала два года воздержания". Бузова заявила о романе с известным мужчиной

Поклонники уже два года переживают за личную жизнь телеведущей, после того как она развелась с Дмитрием Тарасовым.

Но сейчас 33-летняя певица сделала неожиданное заявление. "На презентации клипа на песню "Водица" девушка разоткровенничалась о любви", — пишет КП. Бузова призналась, что после длительного одиночества у неё всё-таки случились интимные отношения.

Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько Ольга Бузова

Впрочем, подробностями личной жизни Ольга делиться не стала. Лишь намекнула, что это был известный человек. Теперь, по словам артистки, в её жизни наступает новый этап.

Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно, у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый отсчёт Ольга Бузова

При этом пока одни поклонники ломают голову, кто же это может быть, другие усиленно сватают Ольгу за её давнего друга актёра Тимура Батрутдинова. Недавно они провели откровенный разговор о взаимных чувствах. А вскоре станут соведущими в новом шоу на ТНТ "План Б".

"Ты — не мимолётное". Бузова и Батрутдинов раскрыли, что чувствуют друг к другу