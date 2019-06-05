"Я прервала два года воздержания". Бузова заявила о романе с известным мужчиной

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"Я прервала два года воздержания". Бузова заявила о романе с известным мужчиной

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Фото © instagram/buzova86

Поклонники уже два года переживают за личную жизнь телеведущей, после того как она развелась с Дмитрием Тарасовым.

Но сейчас 33-летняя певица сделала неожиданное заявление. "На презентации клипа на песню "Водица" девушка разоткровенничалась о любви", — пишет КП. Бузова призналась, что после длительного одиночества у неё всё-таки случились интимные отношения.

Уже не так тяжело. Я два года воздержания нарушила! Может быть, это была одна ночь, может быть, несколько

Ольга Бузова

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Впрочем, подробностями личной жизни Ольга делиться не стала. Лишь намекнула, что это был известный человек. Теперь, по словам артистки, в её жизни наступает новый этап.

Вы все его прекрасно знаете, но я не хочу вдаваться в подробности. После такого длительного состояния одиночества, конечно, у меня в итоге случились отношения. Теперь начался новый отсчёт

Ольга Бузова

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

При этом пока одни поклонники ломают голову, кто же это может быть, другие усиленно сватают Ольгу за её давнего друга актёра Тимура Батрутдинова. Недавно они провели откровенный разговор о взаимных чувствах. А вскоре станут соведущими в новом шоу на ТНТ "План Б".

"Ты — не мимолётное". Бузова и Батрутдинов раскрыли, что чувствуют друг к другу

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