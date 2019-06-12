Ведущая раскрыла забавный лайфхак, как разносить обувь, если она оказалась мала

Сара Харрис из Австралии показала маленькую забавную хитрость, к которой прибегла, чтобы справиться с неудобствами.

Ведущая утреннего ток-шоу Studio 10 продемонстрировала интернет-лайфхак, как справиться с обувью, которая мала. У Сары были ботинки, которые ей сильно жали. Она выложила в инстаграм-истории несколько роликов, где применила народную мудрость.

Харрис рассказала, что под ботинки она надела три пары носков, а потом стала греть ноги феном. Австралийка очень надеялась на успех, ожидая, когда они остынут. И трюк сработал. Ведущая рассказала, что ей за несколько минут действительно удалось "разносить" обувь и теперь она может без боли щеголять в новых сапожках.

Толстые носки, фен — и эти сапоги мне будут впору, чёрт возьми! Сара Харрис

И у Сары нашлось много единомышленников в соцсетях, которые отмечали, что приём действительно работает. Так что, если у вас не Золушкин размер, но очень хочется красивую пару маленьких туфелек, вы знаете, что делать.