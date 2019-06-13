Бузова показала красивые формы в бикини, рассказав, как мечтает о поцелуе

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Фото © Instagram/buzova86

33-летняя певица отправилась в Турцию с концертами и решила не терять времени зря.

Артистка поделилась снимком на своей странице, где предстала в бикини на балконе отеля с красивым видом. Но, как истинная девушка, она сделала несколько фото. И, видимо, не сумев выбрать, какое лучше, выложила ещё два подобных в инстаграм-истории.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Но Бузова не только продемонстрировала поклонникам свои формы. Она ещё и добавила к посту интригующую подпись о поцелуях, снова заставив поклонников обсуждать её личную жизнь и напомнив про свою песню.

Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий #поцелуйнабалконе

Ольга Бузова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank"><strong>buzova86</strong></a></p>

Однако на сетования Ольги из-за отсутствия парня фанаты ответили недоумением. Они отметили, что недавно певица сама призналась, что у неё завязались отношения. А некоторых поклонников больше заинтересовало само фото, на котором они разглядели фотошоп.

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