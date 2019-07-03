История "зомбоящика". 91 год назад продали первый телевизор

Истории телевидения меньше ста лет. Оно превратилось из удивительной забавы в самый влиятельный информационный инструмент и самое доступное развлечение для миллионов человек. Первый телевизор появился в США в 1928 году. Мы вспомнили, как он менялся за эти годы.

1928 год. Octagon — семиугольник. Так звали первый телевизор. Напоминал огромную линзу на тумбе. Стоил $75 — две средние зарплаты Коллаж © LIFE. Фото © Canadian Museum of History 1931 год. Б-2 — первый телевизор СССР. Внизу радиоприёмник, наверху круглый экранчик. Разглядеть там что-то было затруднительно Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia/Runner1616 1936 год. Marconi. Первый большой экран. Изображение кинескопа отражалось в зеркальной крышке. На современные деньги стоил $6000 Коллаж © LIFE. Фото © SSPL/Getty Images 1946 год. Admiral. Телевизор превращается в необходимость. Они становятся меньше и дешевле. Цена — $357 при годовой зарплате $3500 Коллаж © LIFE. Фото © tvhistory.tv 1949 год. КВН. Первый массовый телевизор в СССР. Перед маленьким экраном была линза, и её надо было наполнять водой. Часто ломался Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia/Amm789 1954 год. RCA. Первый цветной и безумно дорогой. За $1000 их купили всего 5 тысяч. Первая цветная передача — парад цветов в США Коллаж © LIFE. Фото © tvhistory.tv 1960 год. Sharp. Сперва телевизоры делали в США, Европе и СССР. Но в дело вступает Япония и выпускает отличные цветные телевизоры Коллаж © LIFE. Фото © tvhistory.tv 1967 год. Рубин-401. Первый цветной телевизор СССР. В три раза дороже чёрно-белого. Цена — 700 руб. при средней зарплате 100 руб. Коллаж © LIFE. Фото © televizore.ru 1979 год. Portland. В 70-80-х все телевизоры становятся цветными и обретают привычную форму. Лампы внутри меняют на транзисторы Коллаж © LIFE. Фото © tvhistory.tv 1996 год. Philips. Первый телевизор с плоским экраном. Он перестал быть громоздким ящиком на столе, но стоил тогда $15 000 Коллаж © LIFE. Фото © Philips 2019 год. Samsung. Первый телевизор 8К. Технологии идут вперёд. Электронные и плазменные тв отжили своё. Но цена новинки — $10 000 Коллаж © LIFE. Фото © Samsung