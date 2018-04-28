СТС выпустил анонс "Пиратов", который приняли за поддержку Дурова и Telegram

Пользователи Сети увидели в ролике про "Пиратов Карибского моря" на канале СТС тонкий троллинг ситуации с блокировкой "Телеграма".

Что произошло с "Телеграмом"? Он отказался предоставить ФСБ ключи дешифрования, и суд принял решение о блокировке мессенджера. Несмотря на это, он продолжает работать. Пользователи Сети устроили акцию протеста с запуском бумажных самолётиков.

Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни "Телеграм", ни другие мессенджеры не могли бы выдать при всём желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году Павел Дуров

А в ролике описывается примерно то же самое, только с другими персонажами. Тут и суд, и ключи. Как несложно догадаться, пользователи сразу же сравнили ушлого Джека Воробья, который "украл у всех из-под носа телегу", с Павлом Дуровым.

Сперва у него хотели забрать ключи, но он не отдал. Был суд и был вердикт. Но хитрый Воробей нашёл другой путь и угнал у всех из-под носа телегу Из ролика СТС "Пираты карибского моря"

Своими заключениями любители соцетей поделились в комментариях.

Про телегу. Типа Воробей — это Дуров! Ну, кто не понял! Николай Захватов

Телега, ключи... СТС на хайпе Сергей Парамонов

Как ситуация обстоит сейчас? Заблокированными оказались сотни сторонних ресурсов, в том числе некоторые сервисы "Гугла". Из-за последствий блокировки один из бизнесменов предъявил иск Роскомнадзору на 5 млн рублей. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, блокировка "Телеграма" и вовсе невозможна.