Анастасия Волочкова опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером"

Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин добрались до вопроса на 50 тысяч рублей, но их подвело незнание географии. Знаменитости не поверили в существование Славгорода, тогда как на самом деле вымышленным является Старгород из романа "Двенадцать стульев".
Пользователи "Твиттера" — и особенно жители Славгорода — бурно отреагировали на оплошность балерины.
Э-э-э... Это родина моя
@baranov_83
Впрочем, ряд пользователей отметил, что проблема не в том, что балерина не знает алтайские города, а в том, что ни она, ни писатель-сатирик не читали "Двенадцать стульев".
Не стыдно не знать, что в Алтайском крае есть город Славгород. Но вот не читать Ильфа и Петрова стыдно
@LarkinaMarsela
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