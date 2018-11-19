Анастасия Волочкова опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером"

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Анастасия Волочкова опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером"

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Анастасия Волочкова приняла участие в шоу "Кто хочет стать миллионером". Компанию ей составил писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Увы, ни балерина, ни юморист так и не смогли ответить на вопрос, посвящённый названиям городов.

Анастасия Волочкова и Виктор Коклюшкин добрались до вопроса на 50 тысяч рублей, но их подвело незнание географии. Знаменитости не поверили в существование Славгорода, тогда как на самом деле вымышленным является Старгород из романа "Двенадцать стульев".

<p>Фото © twitter/homoalt</p>

Пользователи "Твиттера" — и особенно жители Славгорода — бурно отреагировали на оплошность балерины.

<p>Скриншот © L!FE</p>

Э-э-э... Это родина моя

@baranov_83

<p>Скриншот © L!FE</p>

<p>Скриншот © L!FE</p>

Впрочем, ряд пользователей отметил, что проблема не в том, что балерина не знает алтайские города, а в том, что ни она, ни писатель-сатирик не читали "Двенадцать стульев".

Не стыдно не знать, что в Алтайском крае есть город Славгород. Но вот не читать Ильфа и Петрова стыдно

@LarkinaMarsela

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