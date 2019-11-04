Смешнее китайских шоу знакомств могут быть только их участники: 10 диких цитат

Мы все знакомы со странными азиатскими передачами. Даже вполне привычные шоу знакомств у них выходят такими, что моментально разлетаются на мемы. Чудаки ищут свою любовь, но у них всё никак не получается. Ответ на вопрос "почему?" — в подборке 10 моментов из китайских романтических программ.

Этому парню явно тяжело живётся с такой высокой планкой Эту девушку мы все понимаем на 100% Надеемся, ему удастся найти булочку своей мечты Главное — сразу показать всё, на что ты способен А теперь давайте поговорим о серьёзных вещах Как насчёт жизненно важных открытий? Открыть глаза на ваши потаённые желания тоже можно! А кем вы мечтали стать в детстве? Чего хотят женщины, все уже знают, ну а чем интересуются девушки — сейчас узнаем Пополнить свой запас комплиментов тоже можно Японец целый год копил свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо