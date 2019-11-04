Смешнее китайских шоу знакомств могут быть только их участники: 10 диких цитат

Этому парню явно тяжело живётся с такой высокой планкой
Эту девушку мы все понимаем на 100%
Надеемся, ему удастся найти булочку своей мечты
Главное — сразу показать всё, на что ты способен
А теперь давайте поговорим о серьёзных вещах
Как насчёт жизненно важных открытий?
Открыть глаза на ваши потаённые желания тоже можно!
А кем вы мечтали стать в детстве?
Чего хотят женщины, все уже знают, ну а чем интересуются девушки — сейчас узнаем
Пополнить свой запас комплиментов тоже можно
Японец целый год копил свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо