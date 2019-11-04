Смешнее китайских шоу знакомств могут быть только их участники: 10 диких цитат

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Фото © Bored Panda

Мы все знакомы со странными азиатскими передачами. Даже вполне привычные шоу знакомств у них выходят такими, что моментально разлетаются на мемы. Чудаки ищут свою любовь, но у них всё никак не получается. Ответ на вопрос "почему?" — в подборке 10 моментов из китайских романтических программ.

Этому парню явно тяжело живётся с такой высокой планкой

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Эту девушку мы все понимаем на 100%

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Надеемся, ему удастся найти булочку своей мечты

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Главное — сразу показать всё, на что ты способен

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

А теперь давайте поговорим о серьёзных вещах

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Как насчёт жизненно важных открытий?

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Открыть глаза на ваши потаённые желания тоже можно!

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

А кем вы мечтали стать в детстве?

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Чего хотят женщины, все уже знают, ну а чем интересуются девушки — сейчас узнаем

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Пополнить свой запас комплиментов тоже можно

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/chinese-dating-show-hilarious-moments-if-you-are-the-one/?cexp_id=22308&cexp_var=4&_f=trending" target="_blank">Bored Panda</a></p>

Японец целый год копил свои ногти, чтобы сделать из них обручальное кольцо

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