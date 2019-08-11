Хрупкая и опасная. Кто и почему нанимает в России женщин-телохранителей

Лайф выяснил, в чём преимущество женщин-бодигардеров и почему такие профессионалы в России — эксклюзивный товар.

Защита в юбке

В России, где даже нет официально такой профессии, как телохранитель, охранница в юбке вызывает повышенный интерес. Если вы захотите в качестве личного охранника нанять девушку, вам придётся долго искать. Поскольку, во-первых, женщин-телохранителей мало, во-вторых, они востребованы. Проблема в том, что даже те девушки, которые мотивированы на работу, редко остаются в профессии. На это влияет семейная жизнь и часто высокие требования к представителям этой профессии — не у всех получается справляться с такой психологической нагрузкой. Но оставшиеся — эксклюзив. Как правило, их возраст от 25 до 45–50 лет.

— Даже пройдя определённый курс и проработав какое-то время, некоторые девушки уходят, — делится глава компании FUJO security Наталья Куровская. — А если девушку нанимают, то на долгий срок, и на период контракта она не числится на рынке труда.

Есть страны, например Великобритания, где женщины-телохранители — обычное дело. В других, как в России, это до сих пор воспринимается как экзотика. Некоторые профессионалы уезжают туда, где этот сегмент лучше развит. Они знают, что нужно владеть несколькими языками, успешно сдать экзамены, получить лицензию, но зато можно рассчитывать на высокооплачиваемую работу.

Брутальные пацанки не подходят

Может показаться, что женщина-телохранитель должна выглядеть как нечто среднее между бодибилдером и супергероем, но это заблуждение. Одно из главных требований к соискательницам на такую позицию помимо отличной физической формы — женственность и привлекательность.

— Многие девушки, которые приходят к нам наниматься, выглядят как мальчики-подростки. Но, для того чтобы выполнять свои функции, нужно выглядеть не как амазонка, а как секретарша, подруга или партнёр, — замечает Наталья Куровская. — Суперспортивная брутальная перекачанная леди с татуировками — совсем не то, что требуется клиентам.

Демокурс молодого бойца

Несмотря на то что женщина-телохранитель должна оставаться женщиной и быть привлекательной, на тренировках нет скидок на гендерную принадлежность. У обоих полов одинаковый комплекс упражнений, потому что в большинстве случаев нападающие — мужчины.

В охрану часто приходят девушки, получившие опыт в силовых структурах. Это может стать как преимуществом, так и помехой в новой профессии. Плюс — хорошая физическая форма, скорость реакции. Минус — чувство непогрешимости. Если человек работал в полиции, ему кажется, что он всё знает и что в сфере личной охраны ему достаточно семи дней демокурса. Но это не так. Задача полиции — ловить преступников, а охраны — охранять клиента, создавать зону безопасности, предотвращать потенциальные конфликты.

Преимущества женщины-телохранителя

Телохранитель в массовом сознании ассоциируется со здоровенным мужиком в тёмных очках. Такие охраняют Бритни Спирс, Мадонну и какого-нибудь политика. Они очень сильно привлекают к себе и к клиенту внимание. Волей-неволей задумаешься: "Раз человек с такой охраной, значит, важная шишка и его голова дорого стоит".

Задача телохранителя — не просто охранять клиента, но и избегать возможных конфликтов, не привлекать к нему и себе внимание. Женщина-телохранитель как раз не так приметна — может сойти за подругу или сестру. Общество ещё не привыкло к тому, что хрупкая девушка может оказаться опасным оружием. К тому же там, где пройдёт женщина, не всегда пройдёт мужчина.

— Сколько раз так бывало. Клиент идёт на деловую встречу или в ночной клуб, а вместе с ним его секьюрити. Охрана на входе пропускает клиента, а телохранителей "просит подождать", — отметил экс-телохранитель Максим Войтенко.

Преимущество женщины не только в том, что она может быть незаметной, она также более склонна к бесконфликтному решению проблем, способна уравновешенно вести переговоры.

Женщины — выносливее

Это открытие было сделано ещё в 1967 году, когда американка Кэтрин Швитцер преодолела Бостонский марафон, оставив далеко позади соперников-мужчин. Чуть позже учёные сделают вывод, что слабый пол легче переносит длительные нагрузки. Мужчины могут поднимать сверхтяжести, обходиться сутками без сна и еды, но какие-то длительные нагрузки легче даются женщинам.

Самые ужасные клиенты

Телохранителям приходится работать с разными клиентами. При работе с любым человеком требуется время на психологическую адаптацию, на создание зоны комфортного общения. Девушки менее склонны к конфликтам, но и им приходится делать усилия, чтобы проявить ангельское терпение при работе с некоторыми клиентами. А с некоторыми и вовсе лучше не иметь дела.

И в России, и за рубежом многие охранные агентства не хотят иметь дела со звёздами шоу-бизнеса и предпочитают работать с политиками и бизнесменами. Многие звёзды непредсказуемы, психически неустойчивы и болезненно самолюбивы. Сотрудники охранных агентств поделились с Лайфом историями, когда звёзды шоу-бизнеса предлагали им поработать за пиар, бесплатно. Буквально "сделать фото со звездой, выложить в "Инстаграм" и прославить себя, чтобы успешнее продавать свои услуги".

Девушка-телохранитель может попасть и в щекотливую ситуацию внутрисемейных разборок. К примеру, наняли мужу женщину для охраны — и тут жена начинает ревновать. Случается так, что трудно объяснить жене клиента то, что отношения с клиентом — нарушение профессиональной этики. К тому же профессиональный телохранитель знает не только всю подноготную клиента — о любовницах, жёнах и прочем, но и отдаёт себе отчёт, что, если закрутится роман, можно ставить на этом клиенте крест. Переступив черту личной жизни, профессионал вступает в ту сферу, где есть эмоции, ревность, выяснение отношений, а это в работе неприемлемо.

Есть клиенты, которым можно и нужно дать от ворот поворот. Моральные и этические нормы никто не отменял. Квалифицированные телохранители отказываются от клиентов, ведущих саморазрушительный образ жизни. У женщин особенно развито неприятие конфликтов и глупого риска. Речь идёт о наркотиках.

Эксперты из сферы охранного бизнеса считают, что, если твой клиент употребляет вещества, ты автоматически становишься соучастником. Для них это важно, поэтому они чтят Уголовный кодекс.