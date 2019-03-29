Анна Курникова в бикини устроила весёлые танцы на крыше небоскрёба

37-летняя бывшая первая ракетка мира показала, что рождение детей — не повод отказываться от веселья.

Супруга популярного испанского певца Энрике Иглесиаса, с которым она воспитывает двух замечательных малышей, похоже, решила оживить свой инстаграм. Анна достаточно редко делает публикации, но сейчас разошлась настолько, что порадовала поклонников жаркими танцами.

Теннисистка выложила два зажигательных ролика. На одном из них Курникова просто блистала, демонстрируя подтянутую фигуру в купальнике. Она отплясывала на огромных каблуках, взобравшись на стол. При этом дело происходило на крыше небоскрёба — вышло головокружительно во всех смыслах. А на втором внимание приковывает откровенное декольте. Это вам не старые милые танцы с карапузом.

При этом поклонников стройная фигура спортсменки скорее напугала, чем обрадовала. Они в один голос стали твердить, что теннисистке надо вернуть свои формы. А Иглесиаса просили внимательно проследить за питанием супруги.

Энрике, пожалуйста, немедленно покорми чем-нибудь свою жену italianbeauty20