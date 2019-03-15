Новозеландский Брейвик. Кто устроил бойню в мечетях Крайстчерч

15 марта в пятницу в мечетях Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч, Новая Зеландия, несколько человек расстреляли прихожан. Один из участников теракта вел прямую трансляцию в "Фейсбуке". Лайф публикует всё, что известно о стрельбе на данный момент.

300 Столько человек находилось в мечети во время атаки. Фото © AP Photo/Mark Baker 49 Столько человек погибло. Жертв могло быть и больше, однако по неизвестным причинам нападавшие не смогли привести в действие бомбы. Фото © AP Photo/Mark Baker 20 Столько человек ранено. Они находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести. Фото © AP Photo/Mark Baker Выгодное время Мечети атаковали в пятницу в 13:40 по местному времени. Это самые посещаемые часы. Фото © AP Photo/Mark Baker Готовился ряд терактов Полиция обезвредила несколько бомб в машинах рядом с мечетями. Два подозрительных рюкзака были уничтожены на вокзалах. Фото © AP Photo/Mark Baker Один из стрелков — 28-летний австралиец Брентон Таррант Он вёл трансляцию нападения в "Фейсбуке". Он уже задержан полицией при попытке скрыться. Восхищался Брейвиком Перед атакой стрелок опубликовал манифест, где рассказал, кто он и зачем устроил стрельбу. На теракт его вдохновил Андерс Брейвик Фото: © Twitter/Ali Syed Стрелок мстил Как написано в манифесте, ключевым поводом для теракта стала месть за 11-летнюю девочку, жертву теракта в Стокгольме в 2017 году. Фото © AP Photo/Markus Schreiber Всему виной игры? В манифесте мужчина написал, что насилию научился в Spyro и Fortnite. Пока непонятно, был ли это сарказм. Фото © Epic Games На магазинах автомата он написал "ключевые моменты европейской цивилизации" В список попала русско-турецкая война. Фото © AP Photo/Mark Baker Террористы и психопаты Брентон Таррант напал на мечеть вместе с напарниками. Общее число нападавших на мечеть — четыре человека Брентон Таррант Арсенал, как в армии Для нападения Таррант и его сообщники использовали дробовики и штурмовые винтовки с большим количеством патронов. Политический подтекст В своём манифесте "новозеландский стрелок" призвал убить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана. Фото © AP Photo/Mark Baker Стрелял во всех После расстрела прихожан Брентон Таррент вышел на улицу, где стрелял по выбегавшим из мечти людям из штурмовой винтовки AR-15 Фото © AP Photo/Mark Baker Предупредил всех заранее Стрелок написал о своих планах на форуме 4chan и вёл прямую трансляцию нападения со своего аккаунта в Facebook