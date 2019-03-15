Новозеландский Брейвик. Кто устроил бойню в мечетях Крайстчерч
Коллаж © L!FE. Фото © AP Photo/Mark Baker
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Столько человек находилось в мечети во время атаки.
Фото © AP Photo/Mark Baker
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Столько человек погибло. Жертв могло быть и больше, однако по неизвестным причинам нападавшие не смогли привести в действие бомбы.
Фото © AP Photo/Mark Baker
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Столько человек ранено. Они находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.
Фото © AP Photo/Mark Baker
Выгодное время
Мечети атаковали в пятницу в 13:40 по местному времени. Это самые посещаемые часы.
Фото © AP Photo/Mark Baker
Готовился ряд терактов
Полиция обезвредила несколько бомб в машинах рядом с мечетями. Два подозрительных рюкзака были уничтожены на вокзалах.
Фото © AP Photo/Mark Baker
Один из стрелков — 28-летний австралиец Брентон Таррант
Он вёл трансляцию нападения в "Фейсбуке". Он уже задержан полицией при попытке скрыться.
Восхищался Брейвиком
Перед атакой стрелок опубликовал манифест, где рассказал, кто он и зачем устроил стрельбу. На теракт его вдохновил Андерс Брейвик
Фото: © Twitter/Ali Syed
Стрелок мстил
Как написано в манифесте, ключевым поводом для теракта стала месть за 11-летнюю девочку, жертву теракта в Стокгольме в 2017 году.
Фото © AP Photo/Markus Schreiber
Всему виной игры?
В манифесте мужчина написал, что насилию научился в Spyro и Fortnite. Пока непонятно, был ли это сарказм.
Фото © Epic Games
На магазинах автомата он написал "ключевые моменты европейской цивилизации"
В список попала русско-турецкая война.
Фото © AP Photo/Mark Baker
Террористы и психопаты
Брентон Таррант напал на мечеть вместе с напарниками. Общее число нападавших на мечеть — четыре человека
Брентон Таррант
Арсенал, как в армии
Для нападения Таррант и его сообщники использовали дробовики и штурмовые винтовки с большим количеством патронов.
Политический подтекст
В своём манифесте "новозеландский стрелок" призвал убить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.
Фото © AP Photo/Mark Baker
Стрелял во всех
После расстрела прихожан Брентон Таррент вышел на улицу, где стрелял по выбегавшим из мечти людям из штурмовой винтовки AR-15
Фото © AP Photo/Mark Baker
Предупредил всех заранее
Стрелок написал о своих планах на форуме 4chan и вёл прямую трансляцию нападения со своего аккаунта в Facebook
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