Новозеландский Брейвик. Кто устроил бойню в мечетях Крайстчерч

Новозеландский Брейвик. Кто устроил бойню в мечетях Крайстчерч

Коллаж © L!FE. Фото © AP Photo/Mark Baker

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15 марта в пятницу в мечетях Аль-Нур и Линвуд города Крайстчерч, Новая Зеландия, несколько человек расстреляли прихожан. Один из участников теракта вел прямую трансляцию в "Фейсбуке". Лайф публикует всё, что известно о стрельбе на данный момент.

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Столько человек находилось в мечети во время атаки.

Фото © AP Photo/Mark Baker

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Столько человек погибло. Жертв могло быть и больше, однако по неизвестным причинам нападавшие не смогли привести в действие бомбы.

Фото © AP Photo/Mark Baker

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Столько человек ранено. Они находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

Фото © AP Photo/Mark Baker

Выгодное время

Мечети атаковали в пятницу в 13:40 по местному времени. Это самые посещаемые часы.

Фото © AP Photo/Mark Baker

Готовился ряд терактов

Полиция обезвредила несколько бомб в машинах рядом с мечетями. Два подозрительных рюкзака были уничтожены на вокзалах.

Фото © AP Photo/Mark Baker

Один из стрелков — 28-летний австралиец Брентон Таррант

Он вёл трансляцию нападения в "Фейсбуке". Он уже задержан полицией при попытке скрыться.

Восхищался Брейвиком

Перед атакой стрелок опубликовал манифест, где рассказал, кто он и зачем устроил стрельбу. На теракт его вдохновил Андерс Брейвик

Фото: © Twitter/Ali Syed

Стрелок мстил

Как написано в манифесте, ключевым поводом для теракта стала месть за 11-летнюю девочку, жертву теракта в Стокгольме в 2017 году.

Фото © AP Photo/Markus Schreiber

Всему виной игры?

В манифесте мужчина написал, что насилию научился в Spyro и Fortnite. Пока непонятно, был ли это сарказм.

Фото © Epic Games

На магазинах автомата он написал "ключевые моменты европейской цивилизации"

В список попала русско-турецкая война.

Фото © AP Photo/Mark Baker

Террористы и психопаты

Брентон Таррант напал на мечеть вместе с напарниками. Общее число нападавших на мечеть — четыре человека

Брентон Таррант

Арсенал, как в армии

Для нападения Таррант и его сообщники использовали дробовики и штурмовые винтовки с большим количеством патронов.

Политический подтекст

В своём манифесте "новозеландский стрелок" призвал убить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Фото © AP Photo/Mark Baker

Стрелял во всех

После расстрела прихожан Брентон Таррент вышел на улицу, где стрелял по выбегавшим из мечти людям из штурмовой винтовки AR-15

Фото © AP Photo/Mark Baker

Предупредил всех заранее

Стрелок написал о своих планах на форуме 4chan и вёл прямую трансляцию нападения со своего аккаунта в Facebook

Автор:
ДМ
Денис Марков
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