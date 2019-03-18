Новозеландский террорист готовился к атаке, посещая зал у мусульманской школы

Свидетели рассказывают, что Брентон Таррант так резко набрал мышечную массу, что некоторые заподозрили его в употреблении стероидов, пишет Daily Mail.

28-летний террорист, устроивший нападение на две мечети в Крайстчерче, Новая Зеландия, перед терактом усиленно занимался в спортзале. Парни, посещавшие тот же зал, заявляли, что Таррант поднимал до 200 килограммов. Они также отметили, что мужчина был вежливым, спрашивал, как прошёл отпуск, как семья и так далее.

Соседи террориста перед нападением стали замечать, что он действительно подкачался. Поэтому Адам, один из посетителей спортзала, заявил, что не удивился бы, если бы Таррант использовал стероиды. Тем более террорист рассказывал, что часто путешествует, поэтому добыть препараты для него не составило бы труда.

Я пришёл в ужас, когда узнал, что натворил Таррант. Мой друг был в тот день в мечети и был ранен. Он притворился мёртвым, и его не добили Адам

Через дорогу от тренажёрного зала находились мусульманские школа и детский сад. Таррант часто занимался на беговой дорожке, с которой открывался вид на эти здания. Доктор Мохаммед Алаян, владелец детсада, во время теракта был смертельно ранен, а его сын Атта погиб на месте.

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