"Пепел падал, как снег". Теракты в Шри-Ланке глазами очевидцев: 5 жутких историй

Читайте также

"Пепел падал, как снег". Теракты в Шри-Ланке глазами очевидцев: 5 жутких историй

1422

Фото: © AP Photo/Eranga Jayawardena

Весь мир потрясён страшными событиями, развернувшимися в южноазиатском государстве. Семь террористов-смертников устроили взрывы в отелях и церквях во время празднования католической Пасхи. В трагедии погибло 290 человек, около 500 пострадали. Выжившие очевидцы и их родственники рассказали, что им пришлось пережить в это жуткое время.

По словам Дилипа Фернандо, его семья находилась в церкви Святого Себастьяна в городке Негомбо. Они увидели, как в помещение спокойно заходит "невинного" вида парень лет 30 и касается головы девочки. Вскоре после этого произошёл мощный взрыв.

В конце мессы они [семья] видели, как один молодой человек вошёл в церковь с тяжёлой сумкой. Проходя мимо, он коснулся головы моей внучки. Это был террорист. <...> Он не был ни взволнован, ни напуган. Он был настолько спокоен...

Дилип Фернандо

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/makins_carl" target="_blank"><strong>Carl Makins‏</strong></a></p>

Части тел были повсюду, на стенах, алтаре даже за пределами церкви

Отец Эдмон Тиллекератне из церкви Святого Себастьяна

Семья врача Джулиана Эммануэля спала в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, когда услышала жуткий грохот. Позже их с детьми выгнали на улицу, сказав, что в ресторане внизу взорвалась бомба, пишет Daily Mail.

Мы провели на улице несколько часов, видели, как увозят раненых. У кого-то были почти оторваны руки, потрясённые детишки были покрыты пылью. Один из сотрудников сказал, что там был террорист-смертник, потому что увидел обезглавленное тело

Джулиан Эммануэл

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/makins_carl" target="_blank"><strong>Carl Makins‏</strong></a></p>

По словам менеджера отеля, террорист зарегистрировался в гостинице накануне под именем Мохамед Аззам. Утром он вошёл в наполненный зал, где были в основном семьи, и привёл в действие привязанную к спине взрывчатку.

Смертник встал в начало очереди и устроил взрыв. <...> Среди погибших мгновенно был и наш менеджер, который встречал гостей

Менеджер отеля Cinnamon Grand

Там были реки крови. Пепел падал, как снег

Владелец магазина в Коломбо, бросившийся на помощь в церковь

<p>Шанта Майадун (третья справа) с семьей. Фото: facebook / Nisanga Mayadunne</p>

Среди погибших оказались также популярный индийский шеф-повар Шанта Майадун и её дочка. За мгновения до гибели они опубликовали в соцсетях счастливое фото с семьёй из отеля Shangri-La в Коломбо. А датский миллиардер Андерс Холч Повлсен потерял в жутком теракте троих детей.

Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×