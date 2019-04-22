"Пепел падал, как снег". Теракты в Шри-Ланке глазами очевидцев: 5 жутких историй

Весь мир потрясён страшными событиями, развернувшимися в южноазиатском государстве. Семь террористов-смертников устроили взрывы в отелях и церквях во время празднования католической Пасхи. В трагедии погибло 290 человек, около 500 пострадали. Выжившие очевидцы и их родственники рассказали, что им пришлось пережить в это жуткое время.

По словам Дилипа Фернандо, его семья находилась в церкви Святого Себастьяна в городке Негомбо. Они увидели, как в помещение спокойно заходит "невинного" вида парень лет 30 и касается головы девочки. Вскоре после этого произошёл мощный взрыв.

В конце мессы они [семья] видели, как один молодой человек вошёл в церковь с тяжёлой сумкой. Проходя мимо, он коснулся головы моей внучки. Это был террорист. <...> Он не был ни взволнован, ни напуган. Он был настолько спокоен... Дилип Фернандо

Части тел были повсюду, на стенах, алтаре даже за пределами церкви Отец Эдмон Тиллекератне из церкви Святого Себастьяна

Семья врача Джулиана Эммануэля спала в отеле Cinnamon Grand в Коломбо, когда услышала жуткий грохот. Позже их с детьми выгнали на улицу, сказав, что в ресторане внизу взорвалась бомба, пишет Daily Mail.

Мы провели на улице несколько часов, видели, как увозят раненых. У кого-то были почти оторваны руки, потрясённые детишки были покрыты пылью. Один из сотрудников сказал, что там был террорист-смертник, потому что увидел обезглавленное тело Джулиан Эммануэл

По словам менеджера отеля, террорист зарегистрировался в гостинице накануне под именем Мохамед Аззам. Утром он вошёл в наполненный зал, где были в основном семьи, и привёл в действие привязанную к спине взрывчатку.

Смертник встал в начало очереди и устроил взрыв. <...> Среди погибших мгновенно был и наш менеджер, который встречал гостей Менеджер отеля Cinnamon Grand

Там были реки крови. Пепел падал, как снег Владелец магазина в Коломбо, бросившийся на помощь в церковь

Среди погибших оказались также популярный индийский шеф-повар Шанта Майадун и её дочка. За мгновения до гибели они опубликовали в соцсетях счастливое фото с семьёй из отеля Shangri-La в Коломбо. А датский миллиардер Андерс Холч Повлсен потерял в жутком теракте троих детей.

Трое детей владельца ASOS стали жертвами теракта в Шри-Ланке