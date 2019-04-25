Жена набирала мужу СМС из отеля в Шри-Ланке, но прогремел взрыв, и телефон умолк

Родственникам 55-летней британки Лоррейн Кэмпбелл сказали, что женщина стала одной из жертв, но официальное подтверждение они ещё не получили.

ИТ-директор Лоррейн Кэмпбелл отправилась в Шри-Ланку по работе. Женщина остановилась в одном из пятизвёздочных отелей, в которых произошли теракты, — Cinnamon в Коломбо. В тот страшный момент, когда раздались взрывы, она переписывалась с мужем Нилом. По его словам, именно тогда сообщения прекратились. А позже Лоррейн объявили мёртвой. Сын британки рассказал, что её супруг только поехал на опознание, но они уверены, что женщины нет в живых.

Мы знаем, что она находилась рядом с местом взрыва. Нам сказали, что она стала одной из жертв, хотя у нас не было официального подтверждения. <...> Сегодня Нил прилетел в Шри-Ланку, чтобы опознать тело, но мы на 99% уверены, что она умерла Марк Кэмпбелл, сын

Лоррейн воспитывала сына одна, 32-летний Марк описывает её как своего вдохновителя и наставника. Недавно она вышла замуж за Нила Эванса и они переехали в Дубай, чтобы заработать немного денег, которые помогут им достойно встретить старость. Супруги собирались вернуться в Англию и поселиться в красивом домике в Ливерпуле.