Врач, первым прибывший к башням-близнецам, выложил страшные снимки спустя 18 лет

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Фото © Emil Chynn

Каждый год 11 сентября весь мир вспоминает ужасную трагедию, случившуюся в 2001-м. В этот день в соцсетях все пишут об огромном количестве жертв и пострадавших, переживая заново тот кошмар. Но один доктор из Нью-Йорка решил поступить иначе.

Эмиль Чинн, теперь 50-летний успешный лазерный хирург, в тот день гулял со своей собакой в парке, когда услышал страшный грохот

<p>Фото © Emil Chynn</p>

Подняв голову, он увидел дым и огонь, вырывающийся из одной башни Всемирного торгового центра. Как любой медик, Эмиль не мог проигнорировать такое

<p>Фото © Emil Chynn</p>

Парень не направился в больницу, ведь он уже работал во время теракта и знал, что сейчас все силы будут переброшены к месту взрыва

<p>Фото © Emil Chynn</p>

Уже у башни он столкнулся с ещё несколькими врачами, которые мчались к горящим башням. Они поставили первую точку экстренной скорой помощи

<p>Фото © Emil Chynn</p>

В течение недели Эмиль и его коллеги приходили к башням и помогали людям, которых спасатели вытаскивали из-под завалов

<p>Фото © Emil Chynn</p>

За это время парень сделал несколько фото, которыми он решился поделиться только сейчас, пишет Lad Bible

<p>Фото © Emil Chynn</p>

Упор на своих снимках Эмиль делал не на разрушенные башни, а на спасателей, которые сутками не покидали пост, пытаясь помочь всем

<p>Фото © Emil Chynn</p>

"В этот день все оглядываются назад и видят лишь боль, страдания и потери," — утверждает Эмиль

<p>Фото © Emil Chynn</p>

"Для меня сентябрь 2001-го — время, когда вся страна объединилась, несмотря на все предыдущие разногласия"

<p>Фото © Emil Chynn</p>

"Каждый был готов помочь незнакомцу и отдать ему всё, что есть, а спасатели работали, пока не падали от изнеможения"

<p>Фото © Emil Chynn</p>

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