Актёр, сыгравший Голлума, высмеял Терезу Мэй в едкой пародии

Актёр Энди Серкис, наиболее известный по роли Голлума в трилогии "Властелин колец", записал пародию на премьер-министра Великобритании. В ролике, получившем название We wants it ("Мы желаем этого"), Тереза Мэй пытается разобраться, нужен ли стране Брексит.

Для пародийного видео Энди Серкис адаптировал классическую сцену из "Властелина колец". Тереза Мэй, как и Голлум, страдает раздвоением личности, а в роли кольца Всевластия выступает соглашение о выходе Великобритании из ЕС, который она ласково называет "мой Брексит". Хорошая сторона министра предлагает предоставить людям право выбора, тогда как злая настаивает на скорейшем выходе без дополнительного голосования. — Мы снова сможем всё контролировать: деньги, границы, законы, синие паспорта. — Нет, это ранит людей, это сделает их беднее из ролика Энди Серкиса Ролик Серкиса моментально стал вирусным, собрав 4 тысячи репостов в Twitter и больше 40 тысяч в Facebook. Видео понравилось даже сторонникам Брексит, однако некоторые пользователи указали на логическую ошибку в сюжете. Я не согласен с этим ... Видео подразумевает, что у неё есть сторона, которая заботится о людях. Совершенно очевидно, что это не так ... Тем не менее Энди Серкис — чёртов герой! Callam 'Doogle' Lawless