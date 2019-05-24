Тереза Мэй уходит в отставку, но её смешные выходки будут помнить вечно: 6 гифок

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит в отставку. Свой пост она покинет 7 июня. Но политик прославилась не только как вторая "железная леди", но и как очень эксцентричная женщина. Лайф предлагает вспомнить забавные моменты, которые сделали Мэй любимицей Интернета и породили множество мемов.

Танцы со школьниками в ЮАР

В 2018 году Тереза Мэй в рамках африканского турне посетила одну из школ в Кейптауне. Детишки показали ей свои танцы, а она им — свои. Запись быстро разлетелась по Сети, породив множество шуток.

Танцы в Кении во время встречи со скаутами

Но танцевальное настроение у Мэй не пропало. Пару дней спустя она с ещё большим энтузиазмом станцевала перед скаутами в Найроби, вызвав ещё больший ажиотаж на просторах Интернета.

Станцевала на съезде консерваторов

Отточив мастерство в Африке, Мэй показала коронный номер. Она вышла на сцену съезда консерваторов, пританцовывая перед полным залом под композицию Dancing Queen группы ABBA. Пляски Мэй быстро стали мемом, их называли танцами робота, типичным танцем тётушки. Но женщина-политик, похоже, и сама не была лишена чувства самоиронии.

Смех над фразой коллеги

Тереза не только впечатляюще танцует, но и эффектно смеётся. Ещё ранее, в 2017 году, юзеров напугал ролик с Мэй, смеющейся над фразой коллеги. Ей стало весело во время выступления лидера лейбористов Джереми Корбина в британском парламенте.

Застряла в машине перед встречей с Ангелой Меркель

В декабре 2018-го Тереза Мэй попала в неудобную ситуацию. Она не могла выйти из машины, приехав на встречу с Меркель. Дверь автомобиля заклинило, и, чтобы её открыть, потребовалось некоторое время. Но сама Мэй смогла потом посмеяться над ситуацией.

Неуклюжий реверанс перед принцем Уильямом

Реверансы тоже стали визитной карточкой Мэй, над которой были не прочь пошутить в соцсетях. Один из них, например, — перед принцем Уильямом в 2018-м. Хотя в таких случаях приветствие обычно ограничивается рукопожатием, Тереза решила иначе. В Сети после поклонов Мэй сравнивали с жирафом, Голлумом и даже называли мамой Добби из "Гарри Поттера".