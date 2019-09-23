Самый чёрный парень в городе. Тест-драйв нового Chevrolet Tahoe

Среди обтекаемых "немцев" и "японцев" Chevrolet Tahoe всегда стоял особняком. Формально большой американский "квадрат" — это прямой конкурент всему, что ездит по российским дорогам. Но выбирают огромный американский внедорожник не за его достоинства, а за недостатки.

Карабас-Барабас

Chevrolet Tahoe, который почти все ассоциируют с машиной для ФБР, ЦРУ и других американских спецслужб, — это как раз история про давление. Про самое натуральное давление, как на грунт, так и на других участников движения. Сложно придумать вторую машину, которая позволяет передвигаться в городе с таким же комфортом. Разве что старый добрый "гелик" позволяет расслабиться в потоке.

Если говорить о первом впечатлении от огромной машины, то стоит сказать, что именно она вызывает у мужчин (и реже у женщин) так называемый синдром БЧМ ("большая чёрная машина"). Природу развития этого синдрома легко проследить: он вполне ожидаемо берёт начало у внешнего вида американского внедорожника. У Tahoe внешний облик кардинальным образом не меняется уже много лет — разве что успешно перенесённый facelift позволил серьёзно освежить внешность.

Американская брутальность по-прежнему не перестаёт радовать: нарочито огромные прямоугольные формы везде, где только можно, — стёкла, двери и даже огромные "лопухи" зеркал бокового обзора. Всё это квадратно-прямоугольное великолепие выделяет автомобиль на фоне зализанных немцев и японцев и выглядит отлично. И ещё немножко пугает. Правда, не владельца, а других водителей в потоке. Благодаря внешности и габаритам Tahoe целиком вмещается в полосу по ширине, и любое перестроение в соседний ряд автоматически вызывает остановку движения по бокам.

Кстати о габаритах. На первый взгляд Tahoe — это неповоротливый танк, жрущий топливо вёдрами. Но при первой же парковке в тесном дворе становится понятно, что влезть на огромной машине в какой-нибудь закуток не такая уж и сложная задача. Каким-то чудом можно спокойно залезать в свободные места между соседними машинами. Если этого покажется мало, то дорожного просвета в 20 сантиметров достаточно, чтобы залезть на бордюр или перемахнуть через разделитель парковочного пространства во дворах. Одним словом, где встал, там и парковка.

Грубо, но работает

Под капотом Tahoe покоится огромный, по-настоящему исполинский V8 объёмом 6,2 литра. Признаться честно, с самого начала мы начали переживать, что на несколько недель придётся смириться с расходом в 30 литров на 100 километров в городе, но после первых же метров движения стало понятно, что боязнь американских машин — просто ещё одна автомобильная фобия, которую давно и вполне бюджетно удалось вылечить.

Уже несколько лет подряд на Chevrolet Tahoe устанавливаются атмосферные V8 с функцией отключения половины форсунок в целях экономии. Работает это грубо, но крайне эффективно: со старта и до скорости в 30 километров в час машина набирает ход на восьми цилиндрах, после чего половина из них автоматически отключается. Сразу после этого на приборном щитке загорается значок V4, а значок V8, символизирующий стабильные 25–27 литров на сотню в городе, пропадает. И так происходит всякий и каждый раз, когда водитель едва отпускает педаль газа.

За это американских автомобилестроителей нужно поблагодарить. Никаких турбин, умирающих к 50 тыс. пробега, никаких систем перераспределения нагрузки, никакого "мягкого гибрида" — честная технология, которая точно знает, когда работать. Система отключения цилиндров позволяет привозить по 11–12 литров расхода в городе и чуть менее 11 на трассе — внушительный результат, если никуда не торопиться и особо не топить педаль в пол. Стоит напомнить, что вес машины при этом никуда не делся и Tahoe по-прежнему весит под три тонны. Даже Toyota Camry с двигателем 3,5 литра с ненулевой вероятностью может потреблять гораздо больше бензина в городе.

Тот же самый подход реализован и в трансмиссии. Никаких муфт и агрегатов с двумя сцеплениями, но куча инноваций одновременно. Крутящий момент от двигателя на колёса передаёт 8-диапазонный автомат Hydra-Matic 6L80, который не только перевозит машину с комфортом, но и способен адаптироваться под стиль езды за одну-две поездки. Правда, приводится в движение вся конструкция всё той же старой-доброй "кочергой" справа над рулём. В 2019 году это решение выглядит забавно, но к использованию устройства быстро привыкаешь — не нужно нащупывать селектор рядом с подлокотником.

Чёрная душа чёрного внедорожника

Чего нельзя отнять у американцев, так это их любовь ставить внутри своих "траков" огромные сиденья. Передние кресла в Tahoe, равно как и задний диван, обтянуты невероятно толстой, очень качественной кожей, порвать которую можно, разве что если специально резать ножом. И хотя в чёрном цвете салон мрачноват, через какое-то время понимаешь, что именно с чёрным цветом нет никаких проблем. Особенно тех, что связаны с истиранием и выцветанием кожи. С таким качеством исполнения на креслах до 100 тыс. километра пробега проблем возникнуть не должно. Если чёрный не по душе, опционально доступна и мягкая коричневая кожа. К тому же сиденья регулируются с помощью сервоприводов почти во всех мыслимых и немыслимых положениях и это хорошо.

За рулём может устроиться не только водитель с ростом 170 сантиметров, но и двухметровый "крепыш" весом под 150 килограммов. И никакого дискомфорта не будет. Кстати, в версии Premier автомобиль снабжён выезжающими подножками, поцарапать и повредить которые очень тяжело. Единственная их особенность состоит в том, что зимой к механизмам нужно быть особенно внимательным — на предыдущем поколении Tahoe подножки часто замерзали.

Очень, очень большой

Tahoe велик во всём, что касается размеров, и это правда. Огромные просторы внутри, огромные колёса и зеркала снаружи. Под руками у водителя и пассажиров полно USB-портов, куда можно пристроить гаджеты на подзарядку, а сзади есть монитор, чтобы отвлечь детей на время длительной поездки. Вроде бы с Tahoe почти всё идеально, но нет. Главная проблема внедорожника — абсолютно слепая оптика. То ли это визитная карточка американцев, то ли просто внимания этому вопросу не придавали. На чуть более дорогом автомобиле Cadillac Escalade, к примеру, этот вопрос решён просто и изящно — целая россыпь красивых кристаллов излучает холодный, как сердце бывшей жены, и яркий свет.

Почему диодная оптика добралась до Chevrolet Tahoe только в виде небольших ходовых огней, а не головного освещения — большой вопрос. Хорошие линзы в фарах уже стоят, но сразу за ними — абсолютно ни на что не годные лампы с противным жёлтым свечением. Потенциальному владельцу Tahoe после покупки придётся выложить ещё примерно 50–70 тыс. рублей, чтобы на место отвратного света пришёл либо фирменный ксенон, либо современные диодные би-линзы. Ездить даже в лёгкий дождь со штатным головным светом становится некомфортно почти сразу — огромный внедорожник на восемь мест превращается из авиалайнера в средство для тарана соседей по потоку.

Однако все эти недостатки меркнут на фоне того, сколько в России просят за новый Tahoe. За самую навороченную версию Chevrolet Tahoe, в которой есть и адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, системой слежения за впереди идущем автомобилем, и аудиосистема Bose Centerpoint Surround Sound с десятью динамиками и сабвуфером, и суперпродвинутая подвеска Magnetic Ride Control с адаптивными амортизаторами (такая же, как у Cadillac Escalade), дилеры просят 4,2 млн рублей. Учитывая стоимость ближайших конкурентов с подобным оснащением (особенно немецких), Tahoe выглядит куда более разумной покупкой, чем остальные автомобили с сопоставимыми характеристиками.

Американцам наконец удалось сделать то, чего от них ждали на протяжении многих лет. Из обычного внедорожника инженеры смогли "слепить" автомобиль с относительно небольшим расходом топлива и целым набором технологий, облегчающих жизнь в городе. Пожалуй, единственным минусом автомобиля остаётся транспортный налог. В Москве владельцу Chevrolet Tahoe придётся каждый год выкладывать по 64 350 рублей.