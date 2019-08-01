Неубиваемый "Белый кит". Тест-драйв Lexus GX, по которому мы будем скучать

В октябре 2019 года эта модель от фирмы Lexus переживёт рестайлинг, и пока не известно, чем это обернётся. Лайф решил выяснить, что представляет собой Lexus GX и почему он недооценён на российском рынке.

От духа "тойоты" нет и следа

В фирме Lexus отмечают, что GX хоть и продаётся сравнительно неплохо, но существенно уступает по продажам флагману компании — внедорожнику LX. У этой машины есть целый ряд особенностей. Он, как справедливо замечают многие обладатели внедорожников от корпорации Toyota, недалеко ушёл от базового Land Cruiser Prado. Правда, это утверждение справедливо лишь отчасти. На самом деле тойотовский бэкграунд не мешает GX продаваться. Росту продаж мешают сами владельцы и куча стереотипов, накопившихся за долгие годы присутствия Toyota/Lexus на российском рынке.

Однако при ближайшем рассмотрении становится понятно, что от Land Cruiser Prado у автомобиля Lexus GX остались только кузов и, возможно, некоторые особенности конструкции, например огромная рама, на которой всё и держится. Если провести параллели между GX и TLC Prado, то становится понятно, что GX далеко ушёл от своего "донора" по всем параметрам. Вместо валкой подвески — перенастроенная система с распределением нагрузки и пневмоподвеска, которая позволяет регулировать не только дорожный просвет, но и жёсткость.

Эти мелочи начинаешь замечать в тот момент, когда проходишь крутые повороты на московских развязках. Там, где обычный TLC Prado вынужден сбрасывать скорость до 40 километров в час, GX спокойно пройдёт на скорости в 75. Осознание таких возможностей приходит не сразу, не в первый день, и даже не в первую неделю езды на автомобиле.

Это же, кстати, касается и внешности, лишённой обычной заводской "беззубости". Агрессивные формы, напоминающие напряжённые мускулы, огромные фары c холодным бело-синеватым свечением, которые позволяют контролировать обстановку на сто-двести метров вперёд. Всё это свидетельствует о том, что от духа материнской компании осталось совсем немного, и это немногое почти неуловимо.

Несмотря на простоту мультимедийной системы, которую признают в корпорации Toyota, Lexus по-прежнему играет в благородство и люкс. Bluetooth, целая россыпь USB-разъёмов впереди и много места для мелочей, включая ящик для напитков, который охлаждается штатной климатической системой. Всё это может быть использовано без нареканий, проблем и настраивается интуитивно нажатием одной клавиши.

Внутри — царство и... простая навигация

Светлая кожа с хорошим качеством на тестовом автомобиле не проявила ни малейшего намёка на усталость. В представительстве компании заверили, что делают её из лучших материалов, и, похоже, не соврали. Джинсы, тёмные вещи, пролитая минералка, энергетики и даже шампанское — чего только за пару месяцев тестов не повидал этот GX. Но кожа на сиденьях не сдалась. Протёр салфеточкой — и никаких проблем.

После того как сиденье с электроприводом и памятью настроено, а кнопка старт-стоп нажата, машина взвывает, как пассажирский авиалайнер, и так же быстро замолкает, сбрасывая обороты. И почти сразу наступает лёгкое разочарование — архаичные элементы отображения скорости, простая навигация и прочие электронные навороты, кажется, остались нетронутыми.

Но при таком, не будем скрывать, довольно странном подходе к исполнению автомобилей в GX скрыта едва уловимая магия машин из 90-х и начала нулевых, ощутить которую можно только во время движения. Это трудно объяснить, но массивный Lexus с двигателем почти пять литров в объёме обволакивает почти сразу как водительская дверь (да, пусть и без доводчиков при цене в почти пять миллионов рублей) закрывается за водителем и пассажирами. Эту брутальность могут вспомнить лишь те водители, которым доводилось поездить в ранних машинах Land Cruiser 100 и первых "двухсотках" от фирмы Toyota. Такая, знаете, почти бронекапсула, внутри которой ощущаешь себя абсолютно уверенно.

Если обогрев сидений есть, то он греет, как в Африке, если климат настроен на зимнюю стужу, то в салоне за несколько минут остывают даже бутылки с водой на задних сиденьях, а пассажиры начинают искать тёплые вещи. Как раз вот эта бескомпромиссность и делает GX притягательным в 2019 году, как раз она, а не куча настроек для самых привередливых хипстеров и создаёт вокруг него ту самую магию.

Впечатление не портит даже не вполне хорошо отрисованная навигация. К этому элементу автомобильной мультимедиа, как вы знаете, у нашей редакции всегда находятся претензии, особенно когда речь идёт об автомобилях с ценником выше трёх миллионов рублей.

Навигация в автомобиле Lexus не трёхмерная, и даже не вполне быстрая, но работает отлично даже за много километров от Москвы, не подвисает, не перезагружается и вообще, как говорят в таких случаях, "не кашляет". Во всяком случае, если она заведёт GX 460 куда-нибудь не туда, то даже из такой ситуации можно выйти. Включили пониженную передачу, притопили педаль — и вперёд, в горку.

Двигатель есть, и бензин ему нужен

Бензиновая V-образная "восьмёрка" на 4,6 литра — пока что единственный силовой агрегат для GX460. Её вполне достаточно, чтобы возить не только водителя, но и четырёх пассажиров в салоне и все необходимые вещи в багажнике. Расход, если учитывать габариты и вес машины, вполне терпимый.

Строго говоря, если не топить педаль в пол и делать ускорение только в тот момент, когда это нужно, 13 литров в городе на 100 километров пути — вполне реальный результат. От себя добавим, что следующему поколению GX хорошо бы добавить систему отключения половины цилиндров и хоть сколь-нибудь поступательное движение в сторону создания налоговых двигателей с приличными, 8-диапазонными автоматами. Тогда потенциальных клиентов на эту машину станет ещё больше, а продажи, несомненно, вырастут.

Но и сейчас с бензиновой "восьмёркой" можно спокойно дружить. Благо в настройках режимов работы двигателя можно поставить режим "комфорт" и трогаться со второй передачи, чтобы двигатель не ревел и не потреблял топливо почём зря.

Если ездить не всегда разумно, то расход будет приличным. Примерно восемнадцать литров в городе и десять на трассе. При этом машина ест обычный 95-й бензин, который можно найти практически на любой заправке. Никаких чиханий от некачественного топлива, никаких ошибок системы, капризных турбин с их расходом масла и турботаймерами.

Только хардкор, только наследие легендарных родителей — честные восемь цилиндров, которые довезут куда угодно. Возможно, расход был бы меньше, будь у GX коробка передач порасторопнее, но 6-ступенчатый автомат, который, возможно, заменят только в рестайлинговой модели, переваривает крутящий момент, и 300 с лишним лошадиных сил для такого "кита" — это вполне неплохо.

Руль, на первый взгляд, тяжеловат, и хрупкой девочке будет с ним нелегко. Но эта ситуация исправляется довольно просто. Качаем колёса до 2,8 атмосфер, и никаких проблем. Жёсткость и какой-то дискомфорт полностью компенсируется нормальной, автоматически регулируемой подвеской, которую, к слову, в обычном городском режиме даже не нужно трогать. Венчают механизм поглощения кочек 18-дюймовые колёса. Чисто визуально они, конечно, меньше, чем у ближайших похожих немецких машин, но и проблем с рулевыми тягами, стабилизаторами и пневмоподвеской в GX нет, и появиться они могут только в том случае, если сбросить машину со скалы или разбить об стену.

Кому нужна эта машина?

Всем, кто устал от скучных "тойот" и хочет чуть больше комфорта за те же деньги, что просят за топовый Land Cruiser 200. Цены на GX начинаются с отметки в 4,8 миллиона рублей, и у этой машины, абсолютно харизматичной и надёжной, как швейцарский банк, в этих пределах почти нет конкурентов. Разумеется, внутри GX находится всё то, что так любят фанаты бренда — премиальная музыка Mark Levinson и 17 динамиков с сабвуфером. Звук, если честно, по-прежнему лучше, чем у многих немецких автомобилей за сопоставимые и гораздо большие суммы.

GX460 — это разумный выбор между статусом и дешёвым обслуживанием. Простой пример — техническое обслуживание на новый Land Cruiser 200 с заменой масла, фильтрами, колодками и работой обойдётся владельцу в сервисе официального дилера примерно в десять (плюс-минус) тысяч рублей. Lexus не будет дороже. Или разница в самом худшем случае будет минимальной. Могут ли себе позволить такое немцы? Пожалуй, что нет. К тому же, неофициальные сервисы спокойно ремонтируют Lexus, потому что "про "тойоту" и так известно всё, что нужно".

Да, в текущем поколении GX нет проекции скорости на лобовое стекло, да, селектор КПП выглядит не так изящно, как в новом суперседане LS, а, скорее, массивно, да, расход топлива вплотную приближается к 20 литрам, если водитель не ездит аккуратно. Но при всех недостатках, перекочевавших в GX текущего поколения из предыдущих машин, это именно тот автомобиль, который хочется любить и по которому после выхода рестайлинговой версии мы, откровенно говоря, будем скучать.

Хочется верить, что суровый внедорожник, который удивляет внутренним убранством и роскошью, не будет рафинированным и останется таким же брутальным. Единственное пожелание — дать GX чуть больше технологичности, чем есть сейчас. Но это, конечно, в компании Lexus знают и без нас.

При этом GX, откровенно говоря, никогда и ничем не уступал флагману LX, но это, скорее, субъективное ощущение. Этот автомобиль совершенно точно проедет и 100, и даже 200 тысяч километров. И гарантированно не сломается, если его не убивать сознательно. Смогут ли похвастаться такой надёжностью новые "немцы" и "британцы"? Вопрос по-прежнему открытый. И на него мы ответим чуть позже.