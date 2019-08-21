Чистый секс. LC 500 — самый быстрый "лексус" в России за 8,5 млн

Эта машина заставляет мужчин оборачиваться, а женщин — оставлять свои номера под стеклом. В салоне мало места, огромный громкий двигатель, а в багажник можно положить лишь пару больших сумок. Но при этом она способна "наказать" практически любой Mercedes или BMW как со светофора, так и с ходу, а потом c комфортом довезти владельца до моря за две тысячи километров.

Агрессия с комфортом

LC 500, пожалуй, самый необычный автомобиль в линейке Lexus, не считая уже (к большому разочарованию) канувшего в лету LFA. Именно от старшего брата LC 500 унаследовал не только дикий, безумный нрав, но и свою агрессивную внешность. При этом внешний стайлинг хоть и выполнен в фирменном стиле Toyota, но имеет целый ряд отличий. Наслаждаться внешностью LC 500 в первый раз лучше всего с кормы. Огромные арки и широкие крылья, которые определённо мастерили с оглядкой на LFA, у некоторых эстетов быстрого автотранспорта вызывают физическое возбуждение. И, кстати, не только у мужчин, но и у женщин.

Безрамочные двери с выезжающими ручками (которые после запирания автомобиля складываются внутрь и выглядят совершенно безумно, не так, как обычно это делает Toyota и даже Lexus), карбоновая крыша, продвинутая диодная оптика с красивым холодноватым свечением, огромнейший массивный капот, под которым японцы разместили могучий пятилитровый двигатель, с самого начала дают понять, что в корпусе небольшого (на первый взгляд) автомобиля спрятана огромная мощь.

Довершают картину экстерьера массивные заводские диски диаметром 21 дюйм. Выглядят они внушительно, однако колёса в целях сохранения геометрии пришлось докачать до давления 2,6 атмосферы. Выглядит вся эта композиция шедеврально — даже у Bugatti Chiron, который стоит пару миллионов долларов, колёса поменьше. Довершает облик не менее огромная, массивная решётка переднего радиатора, охлаждающего двигатель. Экстерьер Lexus LC 500 настолько сексуален и органичен одновременно, что вызывает у других водителей и просто пешеходов неподдельный интерес. Стоит оставить машину на парковке или просто встать рядом, как владельцу начинают задавать вопросы в стиле "А сколько едет до сотки?", "А сколько бензина ест?", "Стоит, небось, как квартира?".

Пять литров, которые делают хорошо

Очень часто владельцы автомобилей спорят о том, что есть идеальный автомобиль для города. Одним хорошо в огромном внедорожнике, другим — в микроскопической малолитражке. Признаться честно, по поводу LC 500 у нас с самого начала были некоторые сомнения. Может ли быть настолько низкая спортивная машина комфортной и практически идеальной для города? Оказалось, что может. Когда стало очевидно, что по обычному покрытию в городе LC 500 может передвигаться спокойно, закрался вопрос о дорожном просвете. При изучении информации по автомобилю выяснилось, что клиренс LC500 всего на два сантиметра меньше, чем у флагмана от Toyota под названием Camry.

Однако регулируемая в зависимости от режима подвеска — это не главное в этом автомобиле. Его секретное оружие — двигатель V8. В нём нет никаких турбин, которыми любят баловаться баварские автомобилестроители, нет никаких гибридных установок и прочей (абсолютно ненужной) ерунды. Честные пять атмосферных литров на 477 лошадиных сил — и весь этот "табун" передаёт не на полный привод с несколькими муфтами, а на задние колёса. Поначалу такое сочетание пугало, но после первого же километра в дождь стало очевидно, что этот страх — просто стереотип. Электроника "держит" машину плотно прижатой к дороге, система стабилизации вмешивается в процесс управления абсолютно незаметно, а снос задней оси, к удивлению, оказался абсолютно прогнозируемым и контролируемым одновременно.

Переваривать 540 Нм крутящего момента задним колёсам помогает 10-диапазонная автоматическая коробка передач. Её работа настроена таким образом, что в обычном режиме она следит за экономией топлива. Однако стоит переключить "барашек" на приборном щитке в положение Sport +, и Lexus LC 500 за долю секунды превращается из комфортного лайнера в нервную агрессивную бестию с завывающим выхлопом и жёсткой подвеской. В самом боевом режиме КПП управляется с подрулевых лепестков и при переключении даже на средних оборотах эффектно простреливает выхлопом, трансформируя углекислый газ внутри пяти цилиндров в шум, грохот и страх.

С режимом Sport + нужно работать так, как завещал Жванецкий. Помните его знаменитое "Одно неловкое движение — и вы отец"? Самый быстрый серийный Lexus, который можно купить в России, — это точно такая же история. В обычном режиме на девяносто пятом бензине машина разменивает 100 километров в час с места за 4,5 секунды — и даже на таком топливе это немного меньше, чем заявлено официально. Но стоит залить в бак хороший сотый бензин и выехать прохладным утром на пустое шоссе без камер — и двухдверный Lexus начинает показывать куда более приличные цифры — 4,1 секунды до 100 километров в час. Это значит, что от нарушения ПДД и попадания на штраф владельца отделяет чуть больше двух секунд.

Если пришпоривание машины надоест, то можно включиться обратно в режим "комфорт" и наслаждаться спокойным движением. Удивительно, но в городе пятилитровый мотор потребляет всего 11,5–12 литров 95-го бензина. Столько же, сколько и главный хит продаж Toyota на протяжении последних лет — комфортабельный седан Camry. И никакого вам отключения цилиндров, никаких систем "старт-стоп", просто нормальная грамотная настройка силового агрегата. Господам из немецких концернов стоит взять это на заметку.

Гедонизм-машина

После того как дверь автомобиля открывается, становится понятно, за что именно Lexus просит почти 8,5 млн рублей. Кожа, красивые вставки, никакого уродского пластика, алькантара на сиденьях, панели, потолке и задней полке стекла. Везде ровная строчка. Всё это богатство выглядит просто изумительно — как на взгляд, так и на ощупь. Единственная проблема — аэродинамические особенности LC 500, из-за которых в дождь даже со слегка открытым окном внутрь на дорогущую ткань попадают капли дождя. Досадная мелочь, но, если честно, внимания на это можно не обращать.

Бежевый (или, правильнее сказать, кремовый) оттенок салона — не единственная опция. LC 500 можно заказать и в чёрной коже, и в суперъяркой красной — вариантов масса. Однако именно кремовый цвет салона даёт тонкое ощущение круизности, которое способствует не концентрации, а, наоборот, расслаблению при повседневных поездках. Технически внутри LC 500 четыре места, но фактически их всего два. Сзади могут ездить либо пассажиры без ног, либо совсем маленькие дети. Места между спинками передних кресел и ногами задних пассажиров настолько мало, что в это пространство не всегда влезает даже сумка с ноутбуком.

Мультимедиа, как мы писали ранее, не самая сильная сторона концерна Toyota. Но у суббренда Lexus понимание навигации своё. Нельзя сказать точно, какая навигация установлена в LC 500 (специально отрисованная или заводская), но выглядит и управляется она легко, ввод адресов работает без сбоя. Может, такую же нужно поставить и в машины, которые продаёт Toyota?

К сенсорному экрану ввода и управления никаких вопросов — любой параметр доступен так же, как на тачпаде ноутбука, и никакого негатива при использовании не возникает. Напротив, селекция в меню сопровождается лёгкими, едва ощутимыми звуковыми уведомлениями. Вдобавок к приятной навигации — премиальная музыка Mark Levinson. Динамиков здесь целых 13, и звук такой же сочный, мощный и глубокий, как и во флагманских версиях бизнес-седанов LS.

Много удовольствия

LC 500 — это машина, которая совершенно точно не пригодится и не покажет себя в гонках. У большинства любителей автоспорта и автомобилей вообще скорость часто ассоциируется с другими автомобилями. Например, с Nissan GT-R, Mercedes S63 купе или BMW M5. Но проблема состоит в том, что первый конкурент "лексуса" будет вытаскивать из владельца всю душу, даже стоя на парковке, а не по требованию на дороге, второй стоит слишком дорого, а последний автомобиль в новом поколении выглядит как спортсмен после колоноскопии. И да, LC 500 — не самый мощный из всего, что можно купить в России за плюс-минус 8,5–9 млн рублей, но, по крайней мере, эта машина не будет постоянно стоять в сервисе, как его немецкие и один японский коллега.

Плюс ко всему LC 500 (совершенно объективно) невероятно сексуален и красив. Этим, к великому сожалению, могут похвастаться далеко не все бренды, а если и могут, то ценник на такой автомобиль будет как минимум в два раза выше. Стоит ли эта машина почти 8,5 млн рублей? Однозначно да. Потому что примерно столько же удовольствия от вождения доставляет разве что новый Bentley Continental GT, о котором мы расскажем чуть позже. Правда, "британец" обойдётся значительно дороже — в России цены на новые британские автомобили начинаются с 19 млн рублей.

Особенности суперкара

Трудно придраться к автомобилю, стоимость которого превышает цену однокомнатной квартиры в Москве, но недостатки у LC500 всё-таки нашлись. Начнём с того, что людям, чей рост превышает 190 сантиметров, садиться, или, правильнее сказать, вваливаться внутрь при таких габаритах, будет сложновато. Прежде всего из-за того, что низкий силуэт диктует определённые правила посадки, соблюдать которые с высоким ростом не получится. Ещё одна проблема для высоких водителей в этом автомобиле — управление машиной осуществляется не сидя, а почти лёжа, и здесь опять автолюбителям с ростом под два метра будет трудновато. Решить эту проблему можно путём настройки сиденья — достаточно лишь отодвинуть кресло максимально назад. Но нужно понимать, что после этого на заднее сиденье в "лексус" уже не поместится даже ребёнок.

Спортивную сумку между передними креслами и задним, разделённым по пассажирским зонам, диваном, тоже не положить. Единственное место для сумок и любых вещей, похожих на рюкзаки, — либо заднее сиденье, либо багажник. К слову о багажнике: его крышка — едва ли не одна из главных проблем. Всё дело в том, что в LC500 нет доводчиков. Ни в дверях, ни где-нибудь ещё. Конструкция задней крышки такова, что её приходится закрывать, дотрагиваясь сверху. Проблем с этим никаких, за исключением отпечатков руки на только что вымытой машине или "собирания" грязи, если автомобиль успел запылиться.

Ручка закрывания багажника изнутри непонятна для первого использования. Даже после первой неудачной попытки захлопнуть крышку велик риск отбить себе пальцы, которые в самой нижней точке оказываются аккурат между замком багажника и крышкой. Неприятно, но, конечно, не смертельно.

К недостаткам экономического плана можно отнести и мощность двигателя. Налог на 477 лошадиных сил в Москве — 71 тыс. 500 рублей. Правда, тут важно сказать, что налог на большую часть внедорожников с бензиновыми двигателями в России примерно 50 тыс. рублей, поэтому претензии к "налоговости" двигателя — это, скорее, субъективное. В остальном — LC500 практически идеальный городской автомобиль, к недостаткам которого можно быстро привыкнуть, если у вас есть лишние 8–9 млн рублей.