Бешеный лось. Volvo S90 китайской сборки оказался лучше, чем Mercedes и BMW

Шведская философия абсолютной безопасности давно оказалась в прагматичных китайских руках. После продажи Volvo китайцам до сих пор ходят разговоры, что "швед уже не тот" и качество давно потеряно. Мы покатались на новом Volvo S90 и выяснили, почему Mercedes и BMW стоит бояться за продажи в России

Бриллиантовая внешность

Стоит сказать честно и с самого начала: S90 выглядит куда дороже, чем он стоит. И его внешность на порядок лучше, чем "наружка" конкурентов. Немцы давно "замылили" и откровенно испортили дизайн большинства своих автомобилей. Про ценники на немецкие авто говорить вообще больно, и вполне резонно, что клиенты в России ищут альтернативу большой тройке из Германии. У шведов, надо сказать, свой весьма странный подход к классическому облику автомобиля. Об этом начинаешь догадываться, когда автомобиль только-только начинает запускаться. В каком-то смысле скандинавам удалось взять всё лучшее от нескольких своих автомобилей сразу — стремительность от прошлых моделей S80, брутальность от нового XC90 и классическая, если не сказать эталонная, надёжность.

Китайская суть

"Сделано в Швеции" — это практически гимн скандинавского автопрома. Scania, SAAB или Volvo — неважно. Водитель уверен в том, что абсолютная шведская надёжность и предсказуемость доступны всегда и в любую погоду. С новеньким S90 R-Design уверенность в собственных талантах, даже если их не так много, честно говоря, постоянно растёт. Выходишь из представительского седана полностью собой удовлетворённый, бросаешь взгляд на металлическую табличку с характеристиками и читаешь там: Made in China. А как же знаменитое шведское качество? Будем разбираться.

Заранее стоит предупредить, у нас на тесте была шведская "пуля". То есть топовая комплектация автомобиля и спортивное исполнение R. Потому что иначе у вас может сложиться впечатление, что то, что мы описывает в тесте — заурядная комплектация всех Volvo S90. А Volvo -T6R — это прямой аналог AMG у Мерседес или М у БМВ — то есть довольно дорогая спортивная модификация не для всех. К примеру авто бывшее на тесте Лайф стоит от 4,3 млн рублей.

"Проблемы" с Volvo S90 начинаются практически с посадки в салон. Внутри — огромные флагманские кожаные кресла с электроприводом и памятью на двух водителей (плюс можете добавить ещё несколько положений кресла в настройках под отдельные профили), огромный функциональный сенсорный дисплей на месте центральной консоли и комфорт. В результате ехать никуда не хочется, пока не обустроишь автомобиль полностью под себя.

Проекционный экран подстраивается под водителя с учётом его роста и посадки, двухзонный климат-контроль для водителя и пассажира спереди плюс отдельные настройки для второго ряда пассажиров. В кресле, кстати, есть поддержка поясницы, а подушка сиденья может удлиняться и укорачиваться, так же в зависимости от роста и длины ног.

Такое обилие настроек приводит к тому, что двигаться куда-то по делам крайне тяжело. Хочется играть с электроприводами и постоянно придираться к собственному же положению за рулём, постоянно двигая кресло на сотые доли миллиметра ради максимально удобного расположения и недовольно морщить лицо, когда опять всё станет не так комфортно, как может быть. Наскучить это не может в принципе — Volvo по-прежнему оснащает свои машины уникальными в плане комфорта и эргономики сиденьями, и лучше них с задачей справляются только конкуренты из BMW, но настолько суперкрутые сиденья есть только внутри флагманской седьмой серии, купить которую дешевле, чем за 11–12 миллионов, в России невозможно. Такой, знаете, тонкий щелчок по носу баварским автомобилестроителям.

Очень быстрый лось

С помощью Volvo S90 шведы подводят к мысли о том, что комфорт внутри нового представительского седана бескомпромиссный, если не сказать ультимативный. Удобно в салоне автомобиля буквально всем пассажирам. Приведём простой пример: даже в том случае, когда водитель размещается за рулём при своём двухметровом росте, это совершенно не мешает пассажиру вполне комфортно расположиться сразу за водителем. Как шведам удалось добиться такой вместительности салона? Да очень просто.

Базовая длина автомобиля — почти пять метров, без нескольких жалких миллиметров. Плюс, опять же, почти два метра в ширину. Вот и весь секрет. Почти. Нужно внимательно рассмотреть устройство пола, линий панелей, кресел водителя, пассажира и заднего дивана. Всё это спроектировано так, чтобы по миллиметру, по микрону отвоёвывать свободное пространство. С учётом тех фокусов, которые показывают шведы из IKEA, умещая трёхкомнатную квартиру на площади 42 метра, удивляться тому, что этот же приём удался Volvo, мы не станем. Видимо, это национальная традиция — делать круто, красиво и эргономично там, где этого не делал почти никто.

И вся эта мягкость сопровождается ураганной для такого автомобиля динамикой. Если вы никогда не видели, как лось преодолевает снежную целину, обязательно посмотрите. Теперь представьте вместо снежной целины дорожный поток, а вместо шустрого лося — огромный седан Volvo, который продвигается среди тысяч машин с такой же неумолимостью и целеустремлённостью.

Поначалу может показаться, что под капотом шведской пули покоится двигатель с объёмом три литра или больше, но на деле всё куда скромнее. Внутри — два литра с наддувом на 320 шведских лосей, объевшихся пьяной голубики и потерявших рассудок от собственной силы. Когда обычный, насколько это возможно в применении к Volvo, седан в городской среде может мгновенно ускориться и эффективно перестроиться в потоке в нужный ряд, понимаешь, что лось на самом деле — тот ещё мустанг.

И это при том, что средний расход после обкатки нового авто упадёт ниже девяти литров на сто километров в городе. И да, успокоим всех бывших владельцев стареньких седанов из Германии — турбированный двигатель Volvo не ест масло, поэтому канистру на доливку с собой возить не придётся. К неофициальной эмблеме Volvo — лось на фоне золотого щита (аллюзии на Ferrari) — после такой динамики и ощущений от езды в потоке начинаешь относиться даже немного всерьёз, и вся суть шведско-китайской философии постепенно начинает доходить.

Кстати о китайцах. Помните, раньше табличка Made in China вызывала недоумение и недовольную гримасу на лице? Помните эти мысли о том, что скоро опять что-нибудь сломается? Машина, которая была у нас в рамках тест-драйва на протяжении нескольких недель, поначалу вызывала такие же ощущения, но, будем честны, мы напрасно морщили лбы и считали, через сколько она сломается. Шведское качество в китайских руках никуда не делось. Напротив, с покупкой Volvo из Китая пришли деньги и, как следствие, у шведов появились средства на доведение своих машин до совершенства. Глобализация, что поделаешь.

Но весь этот шведский табун требует постоянного внимания и контроля. Так что без разговора об управляемости S90 никак не обойтись. Как и без упоминания главной цели Volvo на ближайшее будущее — ни одного погибшего владельца Volvo по вине систем Volvo. То есть шведы рассчитывают, что их системы пассивной и активной безопасности в ближайшее время доведут смертность среди владельцев автомобилей до нуля (разумеется, только на дорогах, о бессмертии речи пока не идёт, закройте кошельки). Так вот, об управляемости и контроле за автомобилем.

В ряде случаев S90 предлагает вообще не пользоваться рулём. Достаточно нажать одну кнопку на его поверхности и автомобиль возьмёт контроль за движением на себя. Авто будет держаться в одной полосе, ускоряться и притормаживать вместе с потоком и даже позволит водителю изменять среднюю скорость движения простым нажатием на газ. Для того чтобы человек не забывал, что сам управляет движением, примерно раз в полминуты Volvo требует от водителя взяться за рулевое колесо. Как только авто убеждается, что с вами всё в порядке и вы следите за движением и приборами, продолжается практически беспилотное управление автомобилем.

Выводы из шведской философии

Сидя в пробке можно избавить себя от постоянного поджатия педали. Та же кнопка автопилотирования позволяет выбрать режим движения в потоке (причём водитель сам устанавливает расстояние до авто впереди) и избавляет от необходимости постоянно притормаживать и газовать в пробках. Прибавьте к этому автоматическую парковку с системой трёхмерного зрения, и вуаля — перед вами идеальный городской автомобиль. Пробку за вас Volvo S90 преодолеет самостоятельно. И хотя шведы целенаправленно выбивают человека из самого важного контура управления автомобилем, ощущения от езды этот подход не портит. Напротив, можно, например, сосредоточить внимание в смартфоне и читать новости или общаться в мессенджерах.

Но это лишь часть правды про Volvo S90. В версии T6R эта машина глобально провоцирует на агрессивное вождение, на превышение скорости и нарушение правил дорожного движения. Манёвренность — гораздо выше и лучше, чем у ближайших конкурентов. Динамика в наборе скорости от нуля до ста не сильно меняется, даже если на борту четыре человека. Volvo S90 может и расслабить, и постоянно просит "поддать" в потоке, чтобы водитель успел на утреннюю планёрку или вовремя доехал за город к семье.

Единственное, что показалось странным, — недружественная мультимедиа. Чтобы добраться до глубинных настроек, нужно остановиться, вникнуть, разобраться и затем сделать. Но это, скорее, субъективное, потому что подключить тот же смартфон через bluetooth не составляет вообще никаких проблем. Добавить к этому стоит абсолютно божественный звук от Bowers & Wilkins, который на голову объёмнее и сочнее, чем у немцев. То есть шведы создали автомобиль, в котором уживаются две сущности. И какая из них возьмёт верх — решает только водитель. В своём роде это и продолжение классических шведских традиций про безопасность и абсолютную управляемость, и лишнее напоминание о том, что Volvo умеет зажигать.

Кроны, юани, рубли

На главный вопрос относительно комфорта уже дан ответ, но вот при обсуждении другого вопроса могут разгореться ожесточённые споры. Из-за того, что S90 — это прямой конкурент E-класса от Mercedes и "пятёрки" BMW, назревает резонный вопрос, а сколько же S90 всё-таки стоит и есть ли смысл в его покупке? Внимание, спойлер: стоит он дешевле. Младшая версия S90, которая, кстати, оснащена не сильно хуже топовой, стоит в России от 3,5 миллиона рублей. И хотя это будет скромный дизель "всего-то" на 235 лошадиных сил, стоимость нового S90 при покупке у официального дилера окажется на 250–300 тысяч ниже, чем просят автосалоны за новый E-класс в комплектации "пустой как барабан" или за самый нищенский BMW 5-й серии. В этой нише Volvo S90 выглядит более привлекательным, чем оба немца, ресурсом которых в последнее время недовольны многие владельцы.

Часто Volvo ассоциируется в России, да и вообще в мире, с образом примерного семьянина, который никуда не спешит и заботится о безопасности своей семьи. S90 — это то же самое. Правда, огромный седан способен выдать не только безопасность на максималках, но и порцию адреналина и знатной порки соседям по потоку ровно в тот момент, когда от него этого требуют.