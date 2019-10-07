Игрушка для плохого парня. Тест-драйв нового Audi A4

Конкуренция в премиум-сегменте под конец года всегда обостряется до предела. Ожидание рестайлинговых моделей и подведение итогов года обычно задают настроение на начало нового сезона. В соперничестве за клиентов с достатком выше среднего Audi лидирует в условиях жёсткого противостояния с Mercedes и BMW, которые традиционно радуют своих фанатов почти всем, чем можно... за исключением цены.

Четыре кольца

Два миллиона рублей — примерно та сумма, с которой можно вполне комфортно и быстро перейти из сегмента корейских и японских автомобилей в лигу, где на протяжении десятилетий между собой бьются три основных конкурента. Mercedes C-класса, BMW 3-й серии и Audi A4 всегда воевали не только через маркетинг и рекламные программы.

Однако на российском рынке сложилась уникальная ситуация, адаптироваться под которую смогли лишь Audi и BMW: потенциальные покупатели, располагающие двумя (или чуть больше) миллионами рублей, стали выбирать автомобили не только исходя из технических характеристик, но и по внешности.

Дизайн Audi последних лет выглядит существенно приятнее, чем у Mercedes. Новая модель А4 в этом смысле позволяет понять, что даже недорогой (относительно других премиум-моделей) автомобиль может выглядеть красиво, ярко и сексуально одновременно. Фирменный стиль Audi, слава богу, никуда с течением времени не делся, а четыре кольца на капоте А4 по-прежнему гипнотизируют не только владельцев, но и обычных прохожих на улице. Знаменитая фраза "На красивые машины хочется оборачиваться" здесь в самый раз — особенно в тёмной палитре A4 начинает играть рельефом кузова не только по вечерам, но и днём.

Отдельно стоит отметить, что тестовый экземпляр хоть и оказался далеко не топовым, однако даже в комплектации с двухлитровым турбодизелем Audi устанавливает фирменные матричные адаптивные фары. Они — главный визуальный маркер приятного дизайна. Во время разблокировки автомобиля диоды в фарах "разбегаются" в стороны, а после запуска двигателя автокорректор исполняет "танец" настройки света, который как со стороны, так и с водительского места выглядит безумно приятно.

Бюджетный подхват

Сердце тестовой А4 — двухлитровый турбодизель. Его мощность — всего 190 лошадиных сил, и на этом месте владельцы трёхлитровых Audi или BMW начинают морщиться, автоматически переводя дизель в категорию туповатых и нерасторопных агрегатов. С A4 ситуация ровно противоположная. В паре с дизельным двигателем трудится фирменный робот Audi — КПП S-Tronic, которая, по сути, представляет собой две спаренные механические коробки передач.

Тонкая настройка коробки привела к тому, что двухлитровый двигатель срывает автомобиль массой 1750 килограммов быстрее, чем это делают соседи по потоку. Мерить разгон до сотни нет никакого смысла. Ощущения важнее. Но если нужны паспортные данные, то A4 делает "сотню" меньше, чем за восемь секунд. Не последнюю роль в этом играет и фирменный полный привод Quattro, с которым не страшно влезть и на просёлочную дорогу.

Нехватка мощности может ощущаться лишь в тех случаях, когда на А4 пересаживаешься с более мощных автомобилей. И в этом случае у "четырёх колец" есть решение — вместо дизельного двигателя можно взять бензиновую турбированную "четвёрку" всё тем же объёмом — два литра. Только мощность бензинового мотора составляет уже 249 лошадей (спасибо за экономию на налогах).

Очевидно, что Audi бьётся за российских клиентов путём предложения мощных и в то же время налоговых двигателей на бензине. Однако и про владельцев дизельных автомобилей не забывают. Средний расход топлива в версии с турбодизелем составил семь литров. И это при том, что водить плавно и аккуратно немецкий седан получается только после супертяжёлого рабочего дня. В остальное время нужно быть готовым к постоянным штрафам за превышение — от имиджа спортивного седана в Audi, видимо, решили не отказываться.

Про комфорт

В большинстве разборов автомобилей часто встречаются слова о том, как правильно работают те или иные опции автомобиля, и профессионалы автомобильного рынка рассказывают, что все функции автомобиля нужно раскрывать постепенно, как бы погружаясь во владение машиной. Автомобильная аксиома тем временем не изменилась — чем приятнее и понятнее включаются системы и ассистенты, чем быстрее работает мультимедиа и чем лучше отрисовано меню, тем быстрее владелец поймёт свой автомобиль.

В этом смысле Audi, как BMW и Mercedes, полон противоречий. И, хотя все они, конечно, субъективны, не сказать о них нельзя. Придраться к комфорту и оснащению в автомобиле, который стоит больше 2,5 млн рублей, очень тяжело. Перфорированная кожа на сиденьях и панели, приятный спортивный руль с такими же приятными клавишами управления — весь этот набор располагает к тому, чтобы тактильность стала основным каналом получения удовольствия от автомобиля. Строго говоря, любой приличный автомобиль, собранный с вниманием к деталям, хочется постоянно трогать, но Audi в этом отношении превзошёл всех своих конкурентов.

Ровной строчкой и приятным звуком, хотя в топовых версиях A4 стоит аудиосистема Bang&Olufsen, уже никого не удивишь. Но настройки рулевого управления, двигателя и подвески позволяют понять, что А4 — это не столько комфортный седан, сколько истребитель на четырёх колёсах. Прыжки из ряда в ряд под постоянные уведомления ассистентов и вибрацию руля со временем превращаются в забавную игру, которая позволяет не только выбесить владельцев "трёшек" BMW, но и добраться до дома на 10−15 минут быстрее среднего времени.

Подвеска А4 не допускает валкости в движении и держит дорогу цепко. Внезапно обрушившийся на Москву в начале октября снег застал А4 как раз на загородной трассе, и даже на летней резине привод Quattro и тонкая настройка подвески позволили "прохватить" по МКАДу в обход больших пробок быстро и без происшествий. Кстати, о тонкой настройке.

Мелочь, а приятно

Немцы всегда славились своим вниманием к деталям. Этот стиль сохраняется на протяжении десятилетий, однако Audi не столько следует трендам по дизайну интерьеров, сколько погружает водителя в собственный микроклимат, понятный только фанатам марки. Но есть и недочёты. Подключить телефон по Bluetooth можно двумя нажатиями шайбы MMI, но при этом даже в версии за 2,6 млн рублей нет сенсорного экрана, который (теоретически) мог бы существенно облегчить настройку автомобиля.

Несмотря на то что по автомобилю рассыпаны USB-порты для подключения смартфона через CarPlay, самый необходимый порт сразу перед селектором КПП вообще никак не подсвечивается. Он хорошо заметен днём, но вот ночью с непривычки или по недосыпу найти его с первого раза почти невозможно.

Правда, даже этот незначительный огрех не может испортить впечатление от автомобиля. Теперь самое время сказать, что большая часть из тех опций, что есть в топовых версиях А4, доступны и в базовых комплектациях. Разумеется, получить адаптивные матричные фары и систему автопилотирования (удержание в полосе здесь работает сразу по умолчанию, но к ней можно дополнительно подключить систему слежения за автомобилем впереди), для которой понадобится и активный круиз-контроль, можно только в самых дорогих комплектациях.

Но здесь нужно помнить, что A4 "на полном фарше" с подогревами и регулировками всего, что можно, стоит чуть больше 2,5 млн рублей. Примерно в эти же деньги обойдётся BMW 3-й серии в комплектации "чуть больше, чем пустая" и, естественно, без аналогичного количества ассистентов. То есть по умолчанию в базе, может, что-то из электронных помощников и появится, но стоить BMW 3-й серии "среднего оснащения", не говоря уже про Mercedes C-класса, будет на 500−700 тыс. дороже, чем Audi A4 в топе.

Не лишним будет сказать, что большинство дилеров (например, в Москве) под конец года начинают активно распродавать остатки. И, хотя минимальная стоимость A4, если верить официальным данным, начинается с двух млн рублей, многие дилеры продают автомобили с существенной скидкой. Базовым для таких автомобилей будет маломощный турбомотор 1.4 TFSI, развивающий 150 л.с., но и цена может "пробить" психологическую отметку в 1,8−1,9 млн рублей. Этого пока не предлагает никто из конкурентов.