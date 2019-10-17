Созданный для улиц. Kia Soul может "уничтожить" Nissan Juke и Mitsubishi ASX

За 10 лет на рынке корейский Kia Soul, как флагманы от BMW или Audi, смог сформировать и удержать собственную армию фанатов. Новое поколение городского автомобиля призвали для того, чтобы расширить ряды тех, для кого дизайн автомобиля стоит на первом месте.

Улыбаемся и светим

Главная проблема большинства современных машин — в том, что они слишком скучны, унылы и в них нет ни капли веселья. Время японских "коробчёнок", которые были популярны в России ещё 10 лет назад, безвозвратно ушло. И хотя мода на кей-кары, популярные в Японии, в Российской Федерации так толком и не появилась, уникальные городские автомобили пользуются устойчивым спросом по сей день.

К владельцам Mini Cooper на дороге все давно привыкли — эти машинки регулярно получали рестайлинг и периодически освежались, поэтому даже относительно старые автомобили по-прежнему выглядят стильно и свежо. С Kia Soul примерно та же история. С 2008 года автомобиль, который продавался в России не только семейным, но и молодым людям с тремя курсами института за плечами, сумел сколотить собственную армию фанатов.

Третье поколение Kia Soul сохранило фирменную "чемоданную" архитектуру кузова — рубленые, прямые линии корпуса с огромным лобовым стеклом, через которое можно спокойно наблюдать за дорогой. Главное изменение во внешности — отказ от огромных передних фар. Теперь вместо них — узкая полоска с приятной яркой диодной оптикой, которая "пробивает" пространство даже в сильный дождь и туман.

Вообще, отказ от отвратительной "ламповой" оптики в пользу крутых и современных диодов — это дань уважения владельцам машин в предыдущих поколениях. Видимо, в руководстве Kia всё-таки читают форумы и отзывы недовольных владельцев, которые раньше ломали головы над тюнингом головного света. Больше этой проблемы нет: ровная, чёткая, слегка синевато-фиолетовая полоса света в агрессивном исполнении радует не только внешне, но и во время езды. Правда, диодная оптика доступна только в топовых версиях. В базовой комплектации узкий прищур будет "отсвечивать" галогенными фарами, но и они, к великому удивлению, работают прилично.

Прожарка конкурентов

Soul 2019 модельного года поставили на новую модульную платформу K2 — ту же, на которой построен свежий Kia Ceed. После пересадки базы на привычный дизайн "чемодан" заметно подрос — с базовых 163 мм клиренса кроссовер прибавил в холке целых 17 мм, и теперь Kia Soul может похвастаться аж 180 мм дорожного просвета. Этого вполне достаточно, чтобы не просто прыгать по узким городским улочкам через выступающие трамвайные пути, но и парковаться во дворах, залезая на бордюры. Большую помощь в этом оказывают (к сожалению) старые моторы и старые шестидиапазонные коробки передач.

Правда, для любителей позажигать в потоке корейцы приготовили сюрприз. Версия GT Line обзавелась турбомотором с непосредственным впрыском мощностью целых 200 л.с. Вдобавок к приличной мощности корейцы зарядили Soul семидиапазонным роботом с двумя сцеплениями. Получилась настоящая городская пушка, и, даже несмотря на то что автомобиль остался тяжеловат, в городе 200 лошадей хватает с избытком.

Версия с двухлитровым мотором в 150 лошадей тоже едет неплохо, но турбированный двигатель позволяет по-настоящему веселиться всякий раз, выезжая на работу или по делам. Расход при этом не будет превышать девяти литров 95-го бензина на 100 километров пути. О налогах тоже побеспокоились. За базовый мотор для Kia Soul мощностью 123 лошадиных силы придётся заплатить всего 3075 руб. Ультрабюджетно и греет душу.

Наконец-то решилась и проблема с багажником. Точнее — здесь корейцы пошли на хитрость. Вместо того чтобы раздувать колёсную базу и пространство внутри, инженеры сделали двухуровневый пол багажника. Как в духовке. Лёгким движением рук поддон убирается в фиксаторы на уровень ниже, и вуаля — теперь в багажник Soul влезет три мешка картошки и ещё что-нибудь сверху.

Ночной клуб на колёсах

Реноме молодёжной тачки за Kia Soul третьего поколения сохранились, во многом благодаря приличному оснащению даже базовых версий и переработке эргономики салона. Клавиши управления скомпоновали на руле в удобные блоки. Включение круиз-контроля или управление смартфоном теперь интуитивное, больше не нужно вызывать бога по имени YouTube, чтобы разобраться, что есть что. В топовой версии бюджетного кроссовера стоит акустика Harman Kardon — почти такая же по уровню звука, как и в Volvo S90 за три с лишним миллиона рублей.

640 ватт звука в салон выдают 10 динамиков, внешний усилитель и приличных размеров сабвуфер, а в настройках системы есть даже режим "вечеринка", когда лень копаться в тонкостях. После его активации "низы" становятся глубже и ощущаются гораздо лучше, да и ambient-подсветка начинает пульсировать в такт музыке. Правда, автомобиль с такой акустикой — удовольствие не из дешёвых. В салоне за него просят 1,6 млн рублей, хотя, признаться откровенно, оно того стоит. Венчает это великолепие новая система мультимедиа. В топовой версии на центральной панели —10,25‑дюймовый экран с переоформленной стилистикой (спасибо, KIA!), который заметно лучше старого.

Оформляется передняя часть всё в той же стилистике ночного клуба: декоративные вставки, рояльный чёрный лак и похожие на стекло рамки вокруг дверных ручек создают впечатление более дорогого автомобиля, чем есть на самом деле.

Порты для подключения устройств по USB вынесены под центральную консоль и удобно подсвечиваются (привет, Audi A4), позволяя даже в ночи поставить смартфон или планшет на зарядку. Единственная неясность заключается в том, что опционально доступный обогрев руля, который с российскими морозами будет очень кстати, включается там же, где и подогрев сидений — рядом с селектором КПП. Почему кнопка обогрева руля находится не на руле — понять сложно.

Зажигалка

Общее ощущение от машины не остаётся спорным. В случае с Kia Soul корейцы пошли на риск и отняли нишу красивых, необычных и стильных машин у тех, кто занимал её последние несколько лет. Ушёл на покой стиляга Volvo C30 с "аквариумным" задним стеклом, а Mini Cooper с такими ценами начинают пользоваться всё меньшим спросом. Другие конкуренты Kia Soul в нише субкомпактных кроссоверов просто уродливы.

Здесь к месту можно вспомнить фразу про "свой" автомобиль, на который хочется оборачиваться. Третье поколение Kia Soul вызывает желание постоянно намывать автомобиль на мойке, чернить колёса и кататься по ночам. Всё, что окружает водителя и пассажиров в новом Soul, кажется, сделано ровно так, как того требовал покойный ныне Стив Джобс. Глава Apple всегда считал, что ощущения от использования техники должны быть исключительно приятными. С новым "чемоданом" от Kia всё обстоит ровно так же — приятная кожа на сиденьях, приятный руль, приятные дверные карты и (наконец-то) приятная мультимедиа с отменным звуком.

Стратегические проблемы Soul вроде слабой шумоизоляции и не самой мягкой подвески оказались почти решены. Не мешало бы доработать ходовую и рулевое управление, и сделать их чуть менее жёстким и чувствительным. А к базовым двигателям, по-хорошему, надо бы добавить эластичности и неприхотливый в быту дизель. Но это всё мелочи. В сухом остатке Kia Soul по-прежнему остаётся крайне необычной и яркой машиной, с которой приятно иметь дело каждый день.